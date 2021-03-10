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В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину

В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину (2 фото)

Автор:
10 марта 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   гагарин   джакарта   дипотношения   индонезия   памятник   
378
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Жители Джакарты выбирали между Менделеевым, Пушкиным и Гагариным. Космос победил.

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Метки: видео   гагарин   джакарта   дипотношения   индонезия   памятник   
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6  комментариев
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−53
Шалун 57 минут назад
Юра, мы все [мат]!
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3k
tamin 20 минут назад
А у нас топами считаются навальный и бузова. Эх, хотелось бы побывать в космосе....но, не судьба
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−1
vova old Полчаса назад
хорошо!
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72
Ольга Полчаса назад
Как бы уже давно Юрия Гагарина считают человеком мира, всей Земли. И хорошо, что его помнят даже спустя годы.
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5k
ЦЫПЛЯ 38 минут назад
Очень своевременно!
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