В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину

Жители Джакарты выбирали между Менделеевым, Пушкиным и Гагариным. Космос победил.
В столице Индонезии открыли памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Двухметровый монумент местные власти установили в одном из центральных парков Джакарты.
Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, церемония открытия была приурочена к 70-летию установления дипотношений между Москвой и Джакартой, которое отмечалось в 2020 году.
Изначально индонезийцам было предложено выбрать одного из трех претендентов на увековечивание: знаменитого химика Дмитрия Менделеева, выдающегося поэта Александра Пушкина и первого человека в космосе Юрия Гагарина. Оказалось, что местные жители гораздо больше знают о Гагарине. И, кстати, неспроста. Как объяснили в посольстве РФ, президент Индонезии Сукарно был был одним из первых политических деятелей, кто лично поздравил Юрия Гагарина с успешным выходом на орбиту Земли.
«Через два месяца после полета первый президент Индонезии Сукарно во время своего визита в Москву удостоил Гагарина одной из высших государственных наград - ордена звезды второго класса. С тех пор слова "Спутник", "Гагарин", а также имя "Юрий" стали чрезвычайно популярны в Индонезии», - рассказали в посольстве РФ в Индонезии.
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