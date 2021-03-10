В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину

В столице Индонезии открыли памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Двухметровый монумент местные власти установили в одном из центральных парков Джакарты.

Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, церемония открытия была приурочена к 70-летию установления дипотношений между Москвой и Джакартой, которое отмечалось в 2020 году.

Изначально индонезийцам было предложено выбрать одного из трех претендентов на увековечивание: знаменитого химика Дмитрия Менделеева, выдающегося поэта Александра Пушкина и первого человека в космосе Юрия Гагарина. Оказалось, что местные жители гораздо больше знают о Гагарине. И, кстати, неспроста. Как объяснили в посольстве РФ, президент Индонезии Сукарно был был одним из первых политических деятелей, кто лично поздравил Юрия Гагарина с успешным выходом на орбиту Земли.