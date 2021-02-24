Чудо-продукт: черепах стали кормить майонезом, чтобы разрушить мазут внутри них

"Мы продолжаем кормить их майонезом, который очищает пищеварительную систему и разрушает мазут", – говорит сотрудник центра Гай Ивги.



По его словам, черепахи придут в себя через 1-2 недели, и их уже можно будет выпустить в естественную среду обитания.