Чудо-продукт: черепах стали кормить майонезом, чтобы разрушить мазут внутри них

1477
5
Министерство охраны окружающей среды Израиля бьёт тревогу. Ведь на побережье страны выбросило десятки тонн мазута и это крупнейшая экологическая катастрофа в истории государства.
Пострадало множество обитателей тех мест. Организации и волонтёры бросились спасать животных.
×
Вот, например, в Израильском национальном центре спасения морских черепах сейчас лечат 11 зелёных черепах, которые были найдены в плачевном состоянии. Ведь трахеи у пресмыкающихся были забиты мазутом.
Сотрудники центра удалили ядовитое вещество из дыхательных путей животных, а вот чтобы промыть пищеварительный тракт ветеринары придумали начать кормить черепах майонезом.
"Мы продолжаем кормить их майонезом, который очищает пищеварительную систему и разрушает мазут", – говорит сотрудник центра Гай Ивги.
По его словам, черепахи придут в себя через 1-2 недели, и их уже можно будет выпустить в естественную среду обитания.
По его словам, черепахи придут в себя через 1-2 недели, и их уже можно будет выпустить в естественную среду обитания.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы
- Лягушонок прокатился верхом на черепахе
- Птичку жалко: питерские спасатели вызволили дикую чайку из ледяного плена
- Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь
- Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...