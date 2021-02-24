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Чудо-продукт: черепах стали кормить майонезом, чтобы разрушить мазут внутри них

Чудо-продукт: черепах стали кормить майонезом, чтобы разрушить мазут внутри них (5 фото)

Автор:
24 февраля 2021 14:36
Сообщество : Животные
Метки: Израиль   животные   зелёная черепаха   мазут   майонез   спасение   черепаха   
1477
5
Министерство охраны окружающей среды Израиля бьёт тревогу. Ведь на побережье страны выбросило десятки тонн мазута и это крупнейшая экологическая катастрофа в истории государства.
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Метки: Израиль   животные   зелёная черепаха   мазут   майонез   спасение   черепаха   
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4  комментария
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36
Родион Шестопалов 3 часа назад
Всегда знал, что майонез (манез)) продукт животворящий
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Timur 20 минут назад
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14k
vikklu 2 часа назад
Да здравствует майонез настоящий, продукт животворящий!
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1k
satra 3 часа назад
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