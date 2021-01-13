FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9506 постов • 1173 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Японцы научили черепах переходить железнодорожные пути

Японцы научили черепах переходить железнодорожные пути (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Япония   железные дороги   животные   изобретения   интересно   наука   спасение животных   черепахи   
52
3
1
В Японии черепахи часто оказываются в районе железнодорожных путей, и при попытке перебраться через них гибнут сами и создают опасность крушения поезда. Эту проблему, объединившись, сумели решить представители железнодорожной компании и ученые из природного водного парка в Кобе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Япония   железные дороги   животные   изобретения   интересно   наука   спасение животных   черепахи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Свирепый Бамбр 5 минут назад
Судя по последним кадрам, желобы будут завалены перевернувшимися черепахами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать Ученые нашли в мозге мышей "выключатель боли" Ученые нашли в мозге мышей "выключатель боли" Удивительные кадры: гнездование 64 тысяч зеленых черепах Удивительные кадры: гнездование 64 тысяч зеленых черепах Биологи создали секс-куклы для черепах Биологи создали секс-куклы для черепах В Южной Америке найдены останки панциря древней черепахи В Южной Америке найдены останки панциря древней черепахи Стильная 9-килограммовая черепаха собирает лайки не хуже смешных котиков Стильная 9-килограммовая черепаха собирает лайки не хуже смешных котиков
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252799



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как устроена филиппинская лодка
6
80
Как устроена филиппинская лодка
Почему в розетках США 110 Вольт?
3
201
Почему в розетках США 110 Вольт?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Студентка влюбилась в профессора философии, который годится ей в отцы
1
36
Студентка влюбилась в профессора философии, который годится ей в отцы
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
0
78
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
Путин или Навальный: кто наберет больше очков?
Путин или Навальный: кто наберет больше очков?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#сша#дтп#картинки#подборка#авария дня#истории#Трамп#забавно
#фото#факты#интересное#аварии#кино#природа#автомобили#комментарии#Разное#зима
#интересно#животные#Россия#история#приколы#в мире#дети#СССР#сарказм.#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться