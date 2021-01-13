Японцы научили черепах переходить железнодорожные пути

В Японии черепахи часто оказываются в районе железнодорожных путей, и при попытке перебраться через них гибнут сами и создают опасность крушения поезда. Эту проблему, объединившись, сумели решить представители железнодорожной компании и ученые из природного водного парка в Кобе.
Черепахи, оказавшись на железной дороге, подвергаются большой опасности, а также подвергают опасности жизни машинистов и пассажиров. Подобное часто происходит в японской префектуре Хиого, где черепахи живут в окрестностях железнодорожных путей. Черепахи путешествуют по окрестностям с мая по сентябрь, пытаясь добраться до воды, и попадают на рельсы. С 2002 по 2014 год в префектуре 13 раз останавливалось железнодорожное движение из-за инцидентов с черепахами, и огромное большинство более мелких происшествий не нашли отражения в статистике. В итоге, в 2015 году местный железнодорожный оператор West Japan Railway и водный природный парк Сума в Кобе объединились, чтобы найти решение проблемы. Им стала U-образная выемка, куда попадает черепаха и спокойно проходит по ней, не рискуя быть зажатой между металлическими частями рельсового пути и раздавленной поездом.
Видеокамеры слежения и тесты показали, что черепахи, пытаясь перейти рельсы, часто попадают между ними и, не в силах выбраться, застревают между металлическими частями пути. "Черпахи просто идут к пруду, - говорит представитель железных дорог. - Но они зачастую не могут выбраться из пространства между рельсами, идут вдоль них, доходят до стрелки, и, когда она переводится, черепаха застревает между металлическими полосами. В итоге, они умирают, не в силах найти еду, или погибают под поездом. Мы нашли специалистов по черепахам и попросили их помочь".
В результате исследования поперек рельсов были проложены бетонные желобы. Черепахи, попав между рельсами, в поисках выхода попадают в желоб и по нему спокойно выходят из-под рельсов. Желобы были сделаны на железнодорожных путях вокруг Кобе в тех местах, где инциденты с черепахами случаются чаще всего. Если же мелкие черепахи не могут выбраться из желоба, их спасают железнодорожные служащие, которые регулярно осматривают спасательные конструкции и, обнаружив там черепах, относят их к ближайшему водоему. Только за первый месяц работы система спасла 15 черепах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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