Японцы научили черепах переходить железнодорожные пути

Черепахи, оказавшись на железной дороге, подвергаются большой опасности, а также подвергают опасности жизни машинистов и пассажиров. Подобное часто происходит в японской префектуре Хиого, где черепахи живут в окрестностях железнодорожных путей. Черепахи путешествуют по окрестностям с мая по сентябрь, пытаясь добраться до воды, и попадают на рельсы. С 2002 по 2014 год в префектуре 13 раз останавливалось железнодорожное движение из-за инцидентов с черепахами, и огромное большинство более мелких происшествий не нашли отражения в статистике. В итоге, в 2015 году местный железнодорожный оператор West Japan Railway и водный природный парк Сума в Кобе объединились, чтобы найти решение проблемы. Им стала U-образная выемка, куда попадает черепаха и спокойно проходит по ней, не рискуя быть зажатой между металлическими частями рельсового пути и раздавленной поездом.