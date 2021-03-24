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Спаси себя сам: рыба "пропрыгала" до канализации

Спаси себя сам: рыба "пропрыгала" до канализации (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 23:03
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   дорога   животные   канализация   рыба   спасение   таз   
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Во Вьетнаме рыба не захотела быть жертвой обстоятельств и занялась своим спасением самостоятельно.

Источник:

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Метки: Вьетнам   дорога   животные   канализация   рыба   спасение   таз   
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10  комментариев
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46k
Albert GER 3 часа назад
Умерла бы без мук от ножа.
Теперь задохнётся в дерьме и химии.
Трудно назвать это спасением.
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16k
Сталкер Albert GER Час назад
Ну, ежели это ливнёвка, да недалеко от водоёма – глядишь, поживёт ещё. )
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27k
Fat Lynx 58 минут назад
Ну... так себе спасение.
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1k
Никита Час назад
Напомнило:Рыба сидела на дереве
-А разве рыбы сидят на деревьях?
-Ну это была сумасшедшая рыба....
Стругатские.
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16k
Сталкер Никита Час назад
Ну, хоть не Стругадские...
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2k
BornFree25 2 часа назад
"Все стоки ведут в океан" (с) "В поисках Немо"
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609
Миша 3 часа назад
Жить захочешь, ещё и не так раскорячишься. ))
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