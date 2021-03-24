Спаси себя сам: рыба "пропрыгала" до канализации

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Во Вьетнаме рыба не захотела быть жертвой обстоятельств и занялась своим спасением самостоятельно.
Рыбак из города Туенкуанг выловил себе на ужин свеженькой рыбки и оставил её в тазике с водой перед домом. Но кода вернулся за ней, то оказалось, что "ужин" сбежал.
На камеру видеонаблюдения попал "побег". Мы можем увидеть, как рыба выпрыгнула из красного таза и, прыгая по сухому асфальту, добралась до дороги.
В какой-то момент стало казаться, что проезжающие автомобили задавят беднягу, но всё обошлось. В итоге, активно отталкиваясь от земли хвостом и головой, рыба смогла добраться до канализации.
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Теперь задохнётся в дерьме и химии.
Трудно назвать это спасением.
-А разве рыбы сидят на деревьях?
-Ну это была сумасшедшая рыба....
Стругатские.