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Ручная колючая скотинка выбралась из вольера и застряла в батарее отопления. Ежа доставали почти пять часов, но оно того стоило.
Ежик-альбинос задал жару жителям целого подъезда, вернее оставил их без отопления. Домашний питомец сумел выбраться из своего вольера в час ночи и навел суету, застряв в радиаторе.
Чтобы достать колючего, команде киевских спасателей животных пришлось отключать отопление и горячую воду всему подъезду. Освобождение ежа осложнялось еще и тем, что этот товарищ пугался шума, чужих людей и периодически сворачивался в клубок.
Радиатор отоления пришлось с помощью болгарки слегка раздвинуть, сохранив при этом целостность конструкции.
Только под утро ежа достали из заточения, чему он был очень рад. Зверушка оказалась целой и невредимой, только испуганной и проголодавшейся. А его хозяева пообещали лучше следить за своим питомцем, чтобы он не попал в беду.
Фотоотчет о вызволении ежа был опубликован на официальной странице киевской команды спасения животных в соцсети "Фейсбук".
Российские спасатели тоже не сидят без дела - просьбы освободить животное, попавшее в беду, довольно часты. Этот котейка в Москве после нескольких дней скитания по подъезду влез в электрощиток и застрял.
Жители подъезда сначала расклеили объявления, надеясь, что найдется хозяин усатого - безуспешно. Пришлось вызвать спасателей. Кот возмущался и шипел, но его все равно вытащили из электрощитка.
Кстати, хозяин кота нашелся в соседнем подъезде.
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