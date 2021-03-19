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В Киеве, чтобы спасти ежа, без отопления пришлось оставить весь подъезд

В Киеве, чтобы спасти ежа, без отопления пришлось оставить весь подъезд (9 фото + 2 видео)

Автор:
19 марта 2021 15:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: африканский еж   болгарка   животные   отопление   радиатор   спасение   
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Ручная колючая скотинка выбралась из вольера и застряла в батарее отопления. Ежа доставали почти пять часов, но оно того стоило.

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Метки: африканский еж   болгарка   животные   отопление   радиатор   спасение   
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17  комментариев
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3k
Вадим Игнатьев 53 минуты назад
Хохлы они крутые. Кучу людей сожгли в Одессе, детей кучу убили, но спасли ёжика. Гуманисты хули.
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Izrin Maria Вадим Игнатьев Полчаса назад
В Донбасс полезли россияне. К моему стыду.
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585
Миша 8 минут назад
Перекрыть воду, отвинтить радиатор, вынуть ёжика, собрать как было. Зачем резать.
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1k
Палыч 23 минуты назад
Добрый пост.
Ребята, давайте без политической грязи!
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
У на ёжик влез внутрь стены.
Неделю шебуршал. И не достанешь - отбегает.
Но на свежий говяжий фарш - вылез как миленький...
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Чё-то странная какая-то "це Еуропа" в столице с гнилой чугуниной без индивидуальных кранов и байпаса. Не может быть - это в отсталой московии фоткали и фейк из Ольгтно вбросили.
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Это многоходовочка! Помните, хохлы писали, что в России уже начали есть ежей? Так вот, эти жадные скунсы готовы оставить без отопления своих сограждан, лишь бы продать ежа на корм в Россию!!!
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17k
SolomonA Полчаса назад
Так-то конечно поступок геройский, но есть одно но: расстояние между ребрами батареи меньше, чем просвет внутри секции. Скорее всего ежа можно было легко вытащить вбок.
Главное понять, в какую сторону тащить..
Ссылка www.youtube.com

Смотреть до конца!
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536
Ивановец 53 минуты назад
"Радиатор отоления пришлось с помощью болгарки слегка раздвинуть, сохранив при этом целостность конструкции."
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59k
Viktor 59 минут назад
"Радиатор отопления пришлось с помощью болгарки слегка раздвинуть, сохранив при этом целостность конструкции" - интересно, это как!?


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39k
Андрей Бертон Viktor 55 минут назад
Это - гуманитарии.
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673k
Result Автор поста Viktor 53 минуты назад
Ну, вот что пишут на сайте спасателей животных: "При помощи болгарки, проведено осторожное расширение щели между секциями, без нарушения целостности конструкции. "
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6k
Pillin Alex Viktor 44 минуты назад
кромку спилили с двух сторон, на всякий случай отключив отопление.
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5k
Vadim Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Нужно было ежа очень сильно испугать,он бы обосрался,немного похудели сам вы вылез из батареи
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