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Лягушонок прокатился верхом на черепахе

Лягушонок прокатился верхом на черепахе (5 фото)

Автор:
23 февраля 2021 09:36
Сообщество : Животные
Метки: животные   лягушка   милота   природа   фото   черепаха   
135
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На кадрах ниже можно наблюдать, как небольшая зелёная лягушка запрыгнула на панцирь черепахи, чтобы прокатиться на животном верхом.
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Метки: животные   лягушка   милота   природа   фото   черепаха   
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