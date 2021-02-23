Лягушонок прокатился верхом на черепахе

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На кадрах ниже можно наблюдать, как небольшая зелёная лягушка запрыгнула на панцирь черепахи, чтобы прокатиться на животном верхом.
Эти потрясающие фотоснимки с забавной выходкой смекалистой квакши сделал в Паданге, Суматра, Индонезия, 35-летний фотограф Ян Хидаят (Yan Hidayat).
И пускай их совместное путешествие нельзя назвать скоростным, в любом случае выглядит это со стороны весьма забавно.
Очаровательно выглядящая лягушка наслаждается поездкой на спине сварливой черепахи.
И пускай их совместное путешествие нельзя назвать скоростным, в любом случае выглядит это со стороны весьма забавно.
Очаровательно выглядящая лягушка наслаждается поездкой на спине сварливой черепахи.
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Данные невероятные кадры были сделаны 35-летним фотографом Яном Хидаятом в Паданге, Индонезия.
Да, наверное, никто не будет спорить с тем, что парочка явно далеко так не уедет, но как бы там ни было, выглядит это всё ну очень смешно.
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