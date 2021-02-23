Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома

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Это сегодня он чемпион мира по парикмахерскому искусству и просто "суперзвезда". А 30 с чем-то лет назад Сергей Зверев дослужился до звания старшего сержанта ПВО.
Конечно, сегодня очень многим трудно даже представить себе такое, особенно при взгляде на нынешние образы шоумена. Ему еще приписывают - то ли в шутку, то ли всерьез - такие высказывания:
"...Люблю фуражки. А вот каска - никогда ее не надену. Она меня дурнит. Конечно, если будет война, и придется бросать патроны во вражеские танки, я ее обую. Чтобы не напекло голову радиацией".
"...Люблю фуражки. А вот каска - никогда ее не надену. Она меня дурнит. Конечно, если будет война, и придется бросать патроны во вражеские танки, я ее обую. Чтобы не напекло голову радиацией".
Но в свое время закончивший ПТУ по специальностям парикмахера, специалиста по макияжу и дизайнера одежды Сергей Зверев сполна отдал долг Родине. Ему довелось послужить в составе советских войск противоракетной обороны в Польше.
Рядовой Зверев получил звание старшего сержанта и был заместителем командира взвода.
Рядовой Зверев получил звание старшего сержанта и был заместителем командира взвода.
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И вот накануне Дня защитника Отечества на инстаграм-страничке знаменитости появился портрет совсем юного паренька в форме. И комментарий:
"Моё фото из Дембельского Альбома 📸📸📸 Поздравляю всех кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!!! Поздравляю с праздником 23 февраля!!! 🚀🚀🚀 Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии!
"Моё фото из Дембельского Альбома 📸📸📸 Поздравляю всех кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!!! Поздравляю с праздником 23 февраля!!! 🚀🚀🚀 Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии!
Снимок вызвал восторги и комплименты от женской части населения. А между тем в марте 2019 года Сергей Зверев устроил на Красной площади одиночную акцию: в защиту озера Байка ли против строительства на нем заводов по розливу бутилированной воды. А месяц назад заявил, что планирует участвовать в ближайших выборах в Госдуму - стать пресдставителем Бурятии.
"Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. <...> Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают".
"Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. <...> Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают".
Кто из знаменитостей служил в армии, а кто нет?
В молодые годы многие наши известные люди служили в армии. Вы удивитесь, узнав, кто из знаменитостей проходил воинскую службу, а кто - нет...
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Метки: Instagram армия звезды пво сергей зверев форма фото шоу бизнес
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Парикмахер и клоун.
А ещё... Когда-то это было мужиком.