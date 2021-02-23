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Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома

Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома (5 фото)

Автор:
23 февраля 2021 12:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   армия   звезды   пво   сергей зверев   форма   фото   шоу бизнес   
2401
5
Это сегодня он чемпион мира по парикмахерскому искусству и просто "суперзвезда". А 30 с чем-то лет назад Сергей Зверев дослужился до звания старшего сержанта ПВО.
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Метки: Instagram   армия   звезды   пво   сергей зверев   форма   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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Барсик Час назад
Ну вот бляха муха, нормально же выглядел по молодости, что с ним стало? с низу мальчик с верху дочь
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... Барсик 56 минут назад
почитаю его биографию, или тебя в гугле забанили? он в свое время многое пережил
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18
Александр 20 минут назад
видно подготовка парадки к дембелю определила его дальнейшую жизнь!
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4k
a6m5 24 минуты назад
Шойгу сейчас в армии служит, так что не гоните на него.
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9k
Ivan Ivanov a6m5 13 минут назад
не шойгу в армии служит, а армия у него.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Генерал анального полка
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Стилист и ведущий?
Парикмахер и клоун.
А ещё... Когда-то это было мужиком.
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8k
ГородДомов Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
мальчиком. мужиком это никогда не было
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1k
Kariya Час назад
Давно о нем тут не было, в последний раз он еще на Байкале куковал
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Kariya Час назад
Ну так Belka_16 у него по связям .... и не только с общественностью...
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878
Карандаш 2,0 Час назад
Хочу фотку, где он в звании СТАРШЕГО сержанта.
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3k
Andy 2 часа назад
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