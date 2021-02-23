Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома

Снимок вызвал восторги и комплименты от женской части населения. А между тем в марте 2019 года Сергей Зверев устроил на Красной площади одиночную акцию: в защиту озера Байка ли против строительства на нем заводов по розливу бутилированной воды. А месяц назад заявил, что планирует участвовать в ближайших выборах в Госдуму - стать пресдставителем Бурятии.

"Если раньше в поездке я очень сомневался, то здесь (в Бурятии), когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается — я иду баллотироваться в депутаты Госдумы. <...> Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают".