Вокалистка Little Big выложила такие горячие кадры с пляжа, что даже пальмы вытянулись вверх

Софья Таюрская раскрыла в Инстаграме секрет своего долгого отсутствия в эфире. Девушка была в отпуске в жарких краях, рассказ о которых она проиллюстрировала снимками в бикини на фоне пальм и волн...
"...в январе 2021 года со мной случилось лучшее путешествие в моей жизни! Пытаться рассказать все события просто невозможно, а если попробовать, то это займет не один десяток часов. Напишу вкратце) Я проехала около 2000 км за рулем на разных машинах по Флориде, пустыне Калифорнии и Невады!"
В общем, 29-летняя Таюрская провела весь студеный январь за океаном, наслаждаясь теплом, вкусной едой и общением с друзьями.
Кроме посещения Лас-Вегаса и Лос-Анжелеса, Таюрская "...получила кучу впечатлений, встала с первого раза на серф, видела китов, купалась с дельфинами, находила морских звёзд на дне, купалась в Карибском море и Атлантическом океане"...
И все 580 тысяч подписчиков Софьи Таюрской смогли полюбоваться ее фигуркой в черном бикини.
А на коллективном фото из Доминиканы можно заметить лидера группы Little Big Илью Прусикина. Этот кадр опять подогрел подозрения фанатов, обвинявших Таюрскую в разводе "Ильича". Не так давно они с женой,известной как Tatarka, объявили о расставании по причине крайней загруженности. Но поверили в это не все...
Многие так и обвиняют в том разрыве красивую солистку Little Big, хотя сами Соня и Илья не раз заверяли, что поддерживают только рабочие и дружеские отношения.
Многие так и обвиняют в том разрыве красивую солистку Little Big, хотя сами Соня и Илья не раз заверяли, что поддерживают только рабочие и дружеские отношения.
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При наличии бабла и нужды впахивать по 8-10 часов в день, посиживая на коксе, можно и подсбросить вес, ага.
Гарантирую, что если я брошу работу, но продолжу заниматься в спортзале, то легко перевалю за центнер.(причем речь, не про жЫробилдинг, а норм форма)
P.S. Ну а так, конечно, всё равно молодец, что взялась за ум и скинула лишний балласт.
Если это лидерство-то нах"й такое лидерство.