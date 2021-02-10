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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4605 постов • 643 подписчика подписаться
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Вокалистка Little Big выложила такие горячие кадры с пляжа, что даже пальмы вытянулись вверх

Вокалистка Little Big выложила такие горячие кадры с пляжа, что даже пальмы вытянулись вверх (10 фото)

Автор:
10 февраля 2021 07:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   little big   young stars   Таюрская   бикини   пляж   фото   шоу бизнес   
5219
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Софья Таюрская раскрыла в Инстаграме секрет своего долгого отсутствия в эфире. Девушка была в отпуске в жарких краях, рассказ о которых она проиллюстрировала снимками в бикини на фоне пальм и волн...

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Метки: Instagram   little big   young stars   Таюрская   бикини   пляж   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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1k
Росомаха 5 часов назад
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5k
JACKAL 19 минут назад
ВериВэлл
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4k
Elmaestro 41 минуту назад
little pig
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4k
Mike Snow Час назад
Молодец она конечно, похорошела сильно как за фигуру взялась. Но поддержу мысль о том, что девицы сейчас постят только жопы и сиськи. но при этом все целомудренные, "не такие", ищут богатого принца только для серьезных отношений, а на самом деле пустые и алчные.
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106
too_big 2 часа назад
жопа классссс!
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366
Голосмордора 2 часа назад
Что это с пердаком такое и откуда ? Что это за группа ? Очередной подвид говна?
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38k
Элек Мек Голосмордора 2 часа назад
Чёй то у тебя пукан задымился? Тоже в Доминикану хочешь?
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2k
Leo 2 часа назад
А пальмы всё равно криво стоят... коротконожка с большой жопой не выстрелила
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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4k
Сергей 2 часа назад
Хоспадя кто это,чо за группа?но пердак зачотный.где мухи цэцэ?
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1k
max 2 часа назад
Она же жирненькая была, вот что корона с людьми делает.
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15k
Александр 2 часа назад
Для меня она навсегда останется бесформенной, обвисшей теткой, выглядящая как 40калетняя кассирша из шестерочки. (а прошу заметить, на этом скрине, ей еще "далековато" до 30ти)

При наличии бабла и нужды впахивать по 8-10 часов в день, посиживая на коксе, можно и подсбросить вес, ага.

Гарантирую, что если я брошу работу, но продолжу заниматься в спортзале, то легко перевалю за центнер.(причем речь, не про жЫробилдинг, а норм форма)

P.S. Ну а так, конечно, всё равно молодец, что взялась за ум и скинула лишний балласт.
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86k
Дмитрий 3 часа назад
биг попа - её надо хардкорно отжарить
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1k
max Дмитрий 2 часа назад
Фу, какой вы грубый. Я бы её отжарил нежно, на маленьком огне.
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12k
Колька Валеркин сын 5 часов назад
Окай, все понятно, а где горячие фотки? Друг очень настойчиво интересуется.
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1k
max Колька Валеркин сын 2 часа назад
Только не называй им моё имя. И посторайс поскорее, я вот вот начинаю дзюбить, срочно нужны фотки.
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7k
Cornho 5 часов назад
Мне кажется, подобные посты просто неизбежно обречены скатываться в минусы. Что мы и наблюдаем.
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7k
Вася 5 часов назад
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3k
Light_of_freedom 5 часов назад
Идите yf[eq гребанные хейтеры и переживальцы за родину! У Софьи ах@енная фигура! Весь ваш негатив тупо от зависти!
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32k
Антон 5 часов назад
Проветрила свой вареник перед погружением нового папика. Теперь по логике в депутаты надо идти.
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14k
ВОВЧЕГ 6 часов назад
Пока вся страна наблюдает за повышение цен на сахар и макароны, она свой пердак по морям таскает.
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57k
Опиум для народа ВОВЧЕГ 5 часов назад
Это она подняла цены на сахар и макароны в стране,которая, по словам кремлеботов, чуть ли не вышла в лидеры по производству сахара и пшеницы?
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14k
ВОВЧЕГ Опиум для народа 5 часов назад
Везде в лидерах, только идет все на экспорт, т.к. там платят больше, вы посмотрите на сколько поднялись цены на металл.
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57k
Опиум для народа ВОВЧЕГ 5 часов назад
...и только эта баба не даёт остаться ценам в России на прежнем уровне,ага? Я уж не говорю про снижение,у этих бл"дей такого никогда не будет.
Если это лидерство-то нах"й такое лидерство.
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−4
Кот 6 часов назад
Показала, чем поёт.
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1k
Acid Snake 6 часов назад
Целюлит замазала, а брови забыла причесать
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1k
Руслан Новак 6 часов назад
Нет голоса так жопу покажу.
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4k
Дарвин и аморальная премия Руслан Новак 5 часов назад
Ну,ты наверное,жопу не показываешь,зато классно поешь?
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1k
Руслан Новак Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
А обо мне речь не идет. О том где и в каких позах я отдыхаю я не пишу на развлекательных сайтах.
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38k
Элек Мек Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Есть человек хоть немного талантливее умнее и успешнее, у быдла начинают трещать пуканы от зависти.
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38k
Элек Мек Руслан Новак 2 часа назад
Покажи.
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38k
Элек Мек Руслан Новак 2 часа назад
Попробуй,может втянешься.
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