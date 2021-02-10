Вокалистка Little Big выложила такие горячие кадры с пляжа, что даже пальмы вытянулись вверх

А на коллективном фото из Доминиканы можно заметить лидера группы Little Big Илью Прусикина. Этот кадр опять подогрел подозрения фанатов, обвинявших Таюрскую в разводе "Ильича". Не так давно они с женой,известной как Tatarka, объявили о расставании по причине крайней загруженности. Но поверили в это не все...

Многие так и обвиняют в том разрыве красивую солистку Little Big, хотя сами Соня и Илья не раз заверяли, что поддерживают только рабочие и дружеские отношения.