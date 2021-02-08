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Сообщество Без кота и жизнь не та 806 постов • 363 подписчика подписаться
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30 знаменитостей, которые известны любовью к кошкам

30 знаменитостей, которые известны любовью к кошкам (31 фото)

Автор:
08 февраля 2021 17:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   звезды   знаменитости   коты   кошки   фото   шоу бизнес   
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Пока кошачий культ продолжает набирать обороты в сети, своими фотографиями с пушистиками делятся и многие знаменитости. Некоторые из них известны своей любовью к кошкам, а других уже не стало, но они навсегда останутся в наших сердцах, как заядлые кошатники. Эти кошки популярны не меньше своих именитых хозяев!

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Метки: домашние животные   животные   звезды   знаменитости   коты   кошки   фото   шоу бизнес   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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Виктор 10 минут назад
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Хрюн Моржов 20 минут назад
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Mellivora 37 минут назад
Когда ни детей ни внуков.....
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