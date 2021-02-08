30 знаменитостей, которые известны любовью к кошкам

Пока кошачий культ продолжает набирать обороты в сети, своими фотографиями с пушистиками делятся и многие знаменитости. Некоторые из них известны своей любовью к кошкам, а других уже не стало, но они навсегда останутся в наших сердцах, как заядлые кошатники. Эти кошки популярны не меньше своих именитых хозяев!