30 знаменитостей, которые известны любовью к кошкам

Пока кошачий культ продолжает набирать обороты в сети, своими фотографиями с пушистиками делятся и многие знаменитости. Некоторые из них известны своей любовью к кошкам, а других уже не стало, но они навсегда останутся в наших сердцах, как заядлые кошатники. Эти кошки популярны не меньше своих именитых хозяев!
У певца Эда Ширана есть две кошки - Дорито и Калиппо. Он так любит своих кошек, что у них есть собственный аккаунт в Инстаграме, и 375 000 подписчиков!
Тейлор Свифт и ее маленький Бенджамин Баттон. У Тейлор Свифт живет три кошки, но малыш Бенджамин Баттон даже снялся в одном из ее клипов
Модельер Карл Лагерфельд со своей кошкой Шупетт. Она даже как-то украсила его линию одежды и аксессуаров
Николас Кейдж и его кот Льюис. Как рассказывал в интервью сам актер, Льюис был его "братом"
Одри Хепбёрн и кот Оранджи
Фредди Меркьюри - известный любитель кошек. У него было 10 кошек - Ромео, Дороти, Далила, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Тиффани
Майли Сайрус со своей кошкой Шанти Ом. Помимо нее, у певицы есть девять собак, три кошки и свинка
Дрю Берримор и ее котейки Лак, Пич и Ферн. Актриса взяла этих очаровашек в приюте в прошлом году
Кэти Перри и ее любимая кошка Китти Пэри, которая стала талисманом для певицы и ее фанатов. К сожалению, в прошлом году кошечки не стало
Знаменитый голливудский актер Марлон Брандо обожал кошек, и постоянно баловал свою питомицу
Дэвид Боуи со своим котом. Боуи был большим поклонником кошек - его песня “Cat People” - истинное свидетельство его любви к ним
Кейт Бекинсейл со своим котом по кличке Клайв. Котяра был с ней с тех пор, как ее дочь, 20-летняя Лили, была еще ребенком
Мишель Трахтенберг - любительница кошек, которая всегда выступала за то, чтобы люди брали котеек из приютов
Актриса Пенелопа Круз всей душой любит кошечек. Как рассказывала сама актриса, раньше она запросто могла подобрать кошку на улице. Так она вырастила нескольких кошек
Актриса Аманда Сейфрид не раз брала к себе на передержку маленьких котят, после чего находила для них хозяев через приюты
Пол Маккартни - большой любитель животных. Песню "Martha My Dear" он посвятил любимой овчарке. У него также было три котенка по имени Иисус, Мария и Иосиф, а также кошка по кличке Фисба
Кайли Миноуг тоже не раз признавалась в том, что обожает кошек
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