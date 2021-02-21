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"Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька

"Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   клонирование   новости   фото   хорек   хорьки   
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В США впервые успешно клонировали одно из вымирающих животных - черноногого хорька. Самочка, получившая кличку Элизабет Энн, появилась на свет в декабре, но ее представили публике только сейчас. Хорька клонировали, используя замороженный генетический материал особи, умершей больше 30 лет назад.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   клонирование   новости   фото   хорек   хорьки   
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