"Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька

131
6
1
В США впервые успешно клонировали одно из вымирающих животных - черноногого хорька. Самочка, получившая кличку Элизабет Энн, появилась на свет в декабре, но ее представили публике только сейчас. Хорька клонировали, используя замороженный генетический материал особи, умершей больше 30 лет назад.
В декабре американским ученым впервые удалось клонировать черногого хорька - вид, который считался вымершим 30 лет назад. Уникальное животное, получившее кличку Элизабет Энн (Elizabeth Ann), стало первым успешным примером клонирования исчезающего вида в Северной Америке. Сейчас особь чувствует себя отлично, и живет в Национальном центре охраны хорьков NBFCC.
Элизабет Энн - чудо клонирования и надежда для своего вида, по словам ученых. Особь клонировали с использованием замороженных клеток самки черноногого хорька, которая умерла более 30 лет назад. В качестве суррогатной матери использовали самку обычного домашнего хорька. Кроме Элизабет Энн, на свет появились два обычных хорька, а также еще один черноногий хорек, но он не выжил.
Если став взрослой, Элизабет Энн продолжит размножаться и сможет выносить потомство, она значительно увеличит ограниченное генетическое разнообразие вида и повысит его шансы на выживание. "Без нормального генетического разнообразия вид часто становится более восприимчивым к болезням и генетическим аномалиям, а также к ограниченной приспособляемости к условиям дикой природы и снижению уровня рождаемости," - поясняют сотрудники центра NBFCC.
В дикой природе насчитывается менее 500 черноногих хорьков. Вид был занесен в список исчезающих в 1967 году, и считался вымершим в дикой природе в 1979 году. Однако, в 1981 году фермер из штата Вайоминг обнаружил небольшую популяцию этих хорьков, которую позже использовали для программы размножения. В ближайшие месяцы исследователи надеются произвести больше клонов черноногих хорьков, а также занимаются поисками особей в дикой природе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как COVID-19 помогает исчезающим черепахам размножаться
- Белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру
- 30 добрых снимков с животными, которые согреют душу
- К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку"
- Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...