"Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька

В дикой природе насчитывается менее 500 черноногих хорьков. Вид был занесен в список исчезающих в 1967 году, и считался вымершим в дикой природе в 1979 году. Однако, в 1981 году фермер из штата Вайоминг обнаружил небольшую популяцию этих хорьков, которую позже использовали для программы размножения. В ближайшие месяцы исследователи надеются произвести больше клонов черноногих хорьков, а также занимаются поисками особей в дикой природе.