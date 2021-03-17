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На порог студентки из Австралии приполз огромный ящер

На порог студентки из Австралии приполз огромный ящер (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 16:46
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   варан   видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   
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Все знают, что в Австралии можно запросто встретить огромного ящера или редкое животное, ведь там - сплошной зоопарк. Но иногда австралийские звери настолько наглеют, что приходят к местным в гости. Студентка из Австралии недавно засняла такого трехметрового "гостя" на своем пороге..

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Метки: Австралия   варан   видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   
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59k
Viktor 3 часа назад
Больше бы животинку показывала, чем свою репу!

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9k
zlopisec 24 минуты назад
Жить в регионе и не знать, какие животные там водятся - это верх дебилизма.... Лайкодрочер....
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