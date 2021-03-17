На порог студентки из Австралии приполз огромный ящер

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Все знают, что в Австралии можно запросто встретить огромного ящера или редкое животное, ведь там - сплошной зоопарк. Но иногда австралийские звери настолько наглеют, что приходят к местным в гости. Студентка из Австралии недавно засняла такого трехметрового "гостя" на своем пороге..
Изабелль Райан (Isabell Ryan), жительница австралийского штата Виктория, поделилась в сети роликом, который напугал миллион зрителей, но только не ее саму. Девушка училась дома, как вдруг услышала громкий лай своих собак. Она пришла на шум, и увидела неожиданного гостя на пороге: "Это трехметровый динозавр," - сказала девушка.
Как любой австралиец, она особо не удивилась такой встрече - однако, она ни разу не видела таких существ настолько близко: "Я видела их возле забора, но они никогда не были настолько любопытными, как этот приятель," - говорит Изабелль.
Это оказался варан Гульда или гоанна, широко распространенный в Австралии. Видео с гостем девушка опубликовала в ТикТоке, где ролик мгновенно набрал больше миллиона просмотров. "Какой милашка!", "Австралийцы, вы прям в зоопарке живете", "Динозавры в Австралии? Это ж норма, что я могу сказать," - написали комментаторы под видео.
Гоанны достигают в длину около 140 сантиметров, а в весе - 6 килограммов. Они распространены по всей Австралии. Молодые особи питаются насекомыми и мелкими ящерицами, а взрослые особи выбирают добычу покрупнее - это крупные ящерицы, земноводные, змеи и мелкие млекопитающие. Среди варанов также встречается каннибализм.
Видео: встреча девушки с вараном:
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