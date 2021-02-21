10 фильмов о морских катастрофах, основанных на реальных событиях

Десять лент, сюжет которых основан на вполне реальных историях, произошедших на воде или под ней.
В сердце моря / In the Heart of the Sea
«В сердце моря» — уже шестой по счету фильм Рона Ховарда, снятый по мотивам реальных событий. И эту связь картины с историей, произошедшей в далеком 1820 году, когда гигантский кашалот протаранил китобойное судно «Эссекс», ее создатели подчеркивали упрямо и неустанно. Видимо, для того, чтобы выделить свой проект из длинного списка предыдущих экранизаций романа Германа Мелвилла.
По этой же причине из названия убрали имя кита. Хотя по сути перед нами — все тот же «Моби Дик», заправленный новым соусом: жестокая история противостояния маленьких людей и большого кита.
И грянул шторм / The Finest Hours
История, которая легла в основу самого свежего фильма из этого списка, произошла в 1952-м у берегов Новой Англии. Ее главные герои — четыре сотрудника береговой охраны, которых отправили погибать. Точнее, спасать погибающий экипаж нефтяного танкера, но когда в море бушует стихия, какой еще не знали эти края, разницы нет.
Впрочем, есть подозрение, что сценаристы немного преувеличили масштаб катастрофы. «Я даже не думал, что это было настолько опасно», — выдохнул после премьеры ее почетный гость Энди Фитцджеральд — единственный участник тех давних событий, который дожил до наших дней.
Идеальный шторм / The Perfect Storm
Фильм-катастрофа, вошедший в десятку самых кассовых кинопроектов 2000 года, повествует о рыбаках из портового города Глостер и убийственном шторме 1991 года, который до выхода картины называли «хэллоуинским», после — не иначе как «идеальным». Как ярый защитник природы, Вольфганг Петерсен настоял на том, чтобы ни одна живая рыба не пострадала на съемках — пришлось прибегнуть к аниматронным моделям.
Но фильм и без того получился реалистичнее некуда, получив заслуженные номинации на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и звук.
К-19 / K-19: The Widowmaker
Прежде чем взяться за Ближний Восток и снять «Повелителя бури» — лучший фильм в своей режиссерской карьере, отмеченный соответствующей премией «Оскар», Кэтрин Бигелоу обратилась к драматическому событию другой, Холодной войны. Героями картины «К-19» стали члены экипажа первого атомного ракетоносца СССР, на котором в первый же боевой поход произошла авария реактора. Фильм нашел отклик в сердцах русских зрителей, но в общем прокате так и не смог себя окупить.
Американцев волновала в ту пору лишь свежая трагедия 9.11, хотя события, произошедшие на «К-19», представляли гораздо большую опасность для мира в целом и Соединенных Штатов в частности: аварийная подлодка дрейфовала аккурат между Америкой и Европой.
Капитан Филлипс / Captain Phillips
Том Хэнкс , исполнивший заглавную роль в картине Гринграсса, уже не впервые примерял на себя капитанский китель. Но если в «Форресте Гампе» его герой возглавлял лишь скромное судно для ловли креветок, то в «Капитане Филлипсе» — полноценный контейнеровоз Maersk Alabama, получивший мировую известность благодаря сомалийским пиратам, напавшим на судно в апреле 2009 года.
И хотя фильм целиком и полностью основан на реальных событиях, нашедших отражение в книге самого Ричарда Филлипса «Долг капитана», без художественного вымысла на экране не обошлось. Образ Хэнкса, по словам очевидцев, слегка приукрашен: Филлипс, представший в картине как последний герой нашего времени, в действительности вел себя как безалаберный олух и трус.
Мятеж на Баунти / Mutiny on the Bounty
«Баунти» — это не только конфетка с кокосовой мякотью. Прежде всего — это трехмачтовый британский корабль, на котором в 1789 году произошел знаменитый бунт, описанный позже в романах, пьесах, стихах и фильмах с участием звезд. Главного мятежника Флетчера Кристиана в разных версиях играли Кларк Гейбл, Мэл Гибсон и даже Марлон Брандо.
И хотя картина с Брандо, вышедшая в 1962 году, стала провальной в прокате (и в этом — отчасти вина исполнителя главной роли, чье склочное поведение до неприличия раздуло бюджет), а из семи номинаций на «Оскар» не было выиграно ни одной, именно этот «Мятеж» сегодня считается образцовым. Не столько благодаря, сколько вопреки капризному что в жизни, что на экране актеру.
Морские волки / The Sea Wolves
Секретная военная операция, проведенная в Индийском океане в годы Второй Мировой войны, была раскрыта широкой публике дважды. Сначала — в романе Джеймса Лизора, озаглавленном «Вечеринка на борту» (1978).
Чуть позже — в боевике с участием Роджера Мура (который в ту пору был действующим Бондом), Дэвида Найвена и Грегори Пека. Они предстают на экране в образе пожилых ветеранов, которым для участия в битве с фашизмом выделяют такую же ветхую, как сами герои, рыбацкую лодку.
Пучина / Djúpið
Реальные события, описанные в фильме самого известного исландского режиссера наших дней Бальтасара Кормакура, относятся к категории тех, в которые невозможно поверить. Март 1984 года. Ледяные воды у южного побережья Исландии. Затонувшее рыболовное судно. И всего один чудом выживший член экипажа по имени Гудлаугур Фридторсон, которому позже дали прозвище «человек-тюлень».
Когда отважный скандинавец добрался до берега после шестичасового заплыва, температура его тела оказалась настолько низкой, что медицинские градусники, предназначенные для обычных людей, не могли ее показать.
Семь волн тому назад / Seven Waves Away
По палубам выдуманного лайнера SS Crescent Star, потопление которого подается как завязка в драме Ричарда Сейла, прогуливалось более тысячи человек. При этом на борту затонувшего в 1841 году корабля William Brown, о гибели которого, собственно, снято это кино, находилось всего 65 пассажиров и 17 членов экипажа.
Однако масштаб затонувшего судна для этой истории совершенно не важен. Основные события разворачиваются в переполненной спасательной шлюпке, из которой нужно выбросить за борт дюжину пассажиров. Альтернатива одна — всем вместе пойти на дно.
Титаник / Titanic
Кажется, буквально вчера мир рыдал, наблюдая за уходящим под воду «Титаником» и Леонардо ДиКаприо. Ан нет — прошло без малого двадцать лет. Успело вырасти целое поколение, привыкшее к мысли, что непотопляемый лайнер, столкнувшийся с айсбергом, — такая же выдумка Кэмерона, как синие человечки из «Аватара» и Терминатор.
В 2012-м, в столетнюю годовщину со дня гибели самого известного в истории корабля, по сети гуляла подборка сообщений из «Твиттера», посвященных «Титанику». Общий смысл можно передать одной фразой: «Твою ж мать! Так это не просто кино?»
Источник:
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Что есть аниматроннные модели?