10 фильмов о морских катастрофах, основанных на реальных событиях

«В сердце моря» — уже шестой по счету фильм Рона Ховарда, снятый по мотивам реальных событий. И эту связь картины с историей, произошедшей в далеком 1820 году, когда гигантский кашалот протаранил китобойное судно «Эссекс», ее создатели подчеркивали упрямо и неустанно. Видимо, для того, чтобы выделить свой проект из длинного списка предыдущих экранизаций романа Германа Мелвилла.

По этой же причине из названия убрали имя кита. Хотя по сути перед нами — все тот же «Моби Дик», заправленный новым соусом: жестокая история противостояния маленьких людей и большого кита.

И грянул шторм / The Finest Hours