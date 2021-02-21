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10 фильмов о морских катастрофах, основанных на реальных событиях

10 фильмов о морских катастрофах, основанных на реальных событиях (11 фото)

Автор:
21 февраля 2021 15:08
Метки: интересно   катастрофы   кино   
1892
11

Десять лент, сюжет которых основан на вполне реальных историях, произошедших на воде или под ней.

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Метки: интересно   катастрофы   кино   
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16  комментариев
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19k
shevanez 7 часов назад
Фильм основан на реальных событиях Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon, произошедший в 2010 году в Мексиканском заливе.
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52k
Андрей Час назад
Наш старый советский "День ангела".
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28k
LEPA 5 часов назад
Может олд таймеры помнят кино классику? Ведь великолепный фильм!
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3k
magic32 LEPA Час назад
буквально неделю назад пересматривал
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42k
Цыц тут у меня 5 часов назад
А "Пираты Карибского моря" разве не на реальных событиях основан? Эх, а я верил...
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486k
Alexey Berestenko 5 часов назад
Вольфганг Петерсен настоял на том, чтобы ни одна живая рыба не пострадала на съемках пришлось прибегнуть к аниматронным моделям.
Что есть аниматроннные модели?
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1k
Бровеносец в потёмках 6 часов назад
Крейсер

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12
Maria P. 7 часов назад
The Finest Hours хороший фильм. Понятно что преувеличение. И сюжет довольно простой и прямолинейный. Но актеры вытаскивают. Стоит посмотреть кто не видел, мне душу зацепило.
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12k
Yasen_Perec 7 часов назад
"Крушение Лаконии".
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