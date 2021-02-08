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Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов

Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов (16 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:17
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   зеленый фон   интересно   кино   спецэффекты   фильм   
1984
16
Сегодня у нас есть возможность заглянуть на съемочные площадки и посмотреть как они выглядят без компьютерных технологий.
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Метки: актеры   за кадром   зеленый фон   интересно   кино   спецэффекты   фильм   
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4k
Пепелац Полчаса назад
Бегущий по лезвию 2049
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17k
Ватаку Накомоде 3 минуты назад
Вот в старых фильмах то как в к это снималось вызывает уважение. Масштабные модели, декорации, взрывы настоящие, трюки выполняют каскадеры, режиссеры придумывают различные хитрости как получить тот или иной эффект... это действительно искусство. А современное кино, где актеры бегают и прыгают на фоне зелёной тряпки, а все остальное просто дорисовывается - ну такое себе. Ярко, красочно, но не вызывает восхищения мастерством тех, кто это снимал. Восхищаться красиво нарисованным 3D декорациями и спецэффектами, это как восхищаться красотой девушки по отфотошопленным фоткам в инстаграме.
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Kozlodoev 18 минут назад
Сплошной обман. Обманщики ((((((
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