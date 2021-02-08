Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов

Сегодня у нас есть возможность заглянуть на съемочные площадки и посмотреть как они выглядят без компьютерных технологий.
Съёмки фильма в любые времена никогда не были особо лёгким занятием. Помимо литературной и драматургической части, здесь столько технических нюансов, что от их количества можно быстро расхотеть работать в этой индустрии. Сколько возни с огромным количеством осветительных приборов и камер для съёмок нескольких секунд хронометража! А когда дело касается подвижных съёмок, то тогда вообще тушите свет!
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6. Для фильма «Охота за Красным Октябрём» (1990) были созданы масштабные декорации, имитирующие подводную лодку
9. Для съёмок тонкой работы железных рук злодея из «Человека-паука 2» (2004) использовали ассистентку
Под тонкой работой имеется в виду надевание на Доктора Осьминога его тёмных очков.
10. Съёмки сцены боевика с Риком Далтоном в фильме «Однажды в Голливуде» (2019)
Получается, что это съёмки фильма внутри фильма, так как Леонардо Ди Каприо играет своего персонажа Рика Далтона, который в свою очередь играет своего персонажа в боевике, чьи съёмки имитируются в фильме Тарантино.
11. Кто на самом деле завязывал самозавязывающиеся кроссовки из фильма «Назад в будущее 2» (1989)
13. На съёмках фильма Альфреда Хичкока «Верёвка» (1948)
Съёмки в первой половине прошлого века — это ещё и оборудование удвоенного размера, по сравнению с сегодняшним днём.
14. Съёмки фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017): до и после применения визуальных эффектов
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