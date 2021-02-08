Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов

Съёмки фильма в любые времена никогда не были особо лёгким занятием. Помимо литературной и драматургической части, здесь столько технических нюансов, что от их количества можно быстро расхотеть работать в этой индустрии. Сколько возни с огромным количеством осветительных приборов и камер для съёмок нескольких секунд хронометража! А когда дело касается подвижных съёмок, то тогда вообще тушите свет!