Альтернативные валентинки на 14 февраля

Если планируете высылать кому-то в честь Дня всех влюбленных открытки, то только такие! Альтернативные и забавные валентинки, которые как нельзя лучше говорят об искренних чувствах.
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7. Даже актуальные есть: сюжеты от ОВД с Екатериной Шульман от пользователя Твиттера с ником "@too_heart_beast"
9. Помните, как в детстве и юности скупали открытки в форме сердечек, а потом считали, у кого сколько?
А вы отмечаете 14 февраля?
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