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Альтернативные валентинки на 14 февраля

Альтернативные валентинки на 14 февраля (22 фото)

Автор:
14 февраля 2021 07:13
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   валентинки   день святого Валентина   забавно   прикол   фото   
2089
22
Если планируете высылать кому-то в честь Дня всех влюбленных открытки, то только такие! Альтернативные и забавные валентинки, которые как нельзя лучше говорят об искренних чувствах.
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Метки: 14 февраля   валентинки   день святого Валентина   забавно   прикол   фото   
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Павел Волжанин 6 минут назад
с какого х............. мы должны праздновать католический праздник??????????
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