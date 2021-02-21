Пьяные подростки попытались ограбить магазин в Самаре

В Самаре пьяные подростки, угрожая пистолетом продавщице, попытались ограбить магазин.





Инцидент произошел 20 февраля в мини-маркете "Зеленая улица". В видеоролике с камеры наблюдения видно, как группа из четырех человек, совсем юные три парня и девушка, заходят в магазин и принимаются нагло прятать под куртки продукты с прилавка - судя по всему, закуску к пиву. В какой-то момент один из подростков направляет в сторону сотрудницы маркета пистолет и нажимает на курок, но судя по звуку, это даже не травмат.





Но акция устрашения не срабатывает: продавщице удается вернуть часть украденных товаров и выгнать из магазина, матерящихся наглых школьников-грабителей.