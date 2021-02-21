Пьяные подростки попытались ограбить магазин в Самаре

Такие юные, а уже преступники. Впрочем, не факт, что их вообще накажут. Скорее, просто пожурят и отпустят по домам - они же дети.
В Самаре пьяные подростки, угрожая пистолетом продавщице, попытались ограбить магазин.
Инцидент произошел 20 февраля в мини-маркете "Зеленая улица". В видеоролике с камеры наблюдения видно, как группа из четырех человек, совсем юные три парня и девушка, заходят в магазин и принимаются нагло прятать под куртки продукты с прилавка - судя по всему, закуску к пиву. В какой-то момент один из подростков направляет в сторону сотрудницы маркета пистолет и нажимает на курок, но судя по звуку, это даже не травмат.
Но акция устрашения не срабатывает: продавщице удается вернуть часть украденных товаров и выгнать из магазина, матерящихся наглых школьников-грабителей.
Источник:
Детям в ролике едва ли исполнилось по 15 лет. И похоже, они знают, что за свои выходки никакого серьезного наказания не понесут. Сообщается, что полицейские уже в курсе попытки ограбления и сейчас изучают видео с камеры магазина.
Источник:
- Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд
- Bed & Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину
- "Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать
- "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой"
- Дед Мороз нокаутировал нетрезвую женщину в Борисоглебске
Понравилось27
интересно, накажут ли этих малолетних ушлепков. надеюсь, эта история станет известно и полиции, и родителям.
Просто колонии для малолеток пополнятся кучей более юных отморозков.