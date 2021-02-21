FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 487 постов • 229 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Пьяные подростки попытались ограбить магазин в Самаре

Пьяные подростки попытались ограбить магазин в Самаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 16:38
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   видео   магазин   пистолет   подростки   попытка ограбления   самара   
962
1
1

Такие юные, а уже преступники. Впрочем, не факт, что их вообще накажут. Скорее, просто пожурят и отпустят по домам - они же дети.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: алкоголь   видео   магазин   пистолет   подростки   попытка ограбления   самара   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
285
crush 2 часа назад
если бы я такое исполнил, батя меня [мат] и л бы ногами, наверное.
интересно, накажут ли этих малолетних ушлепков. надеюсь, эта история станет известно и полиции, и родителям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
* 10 минут назад
В 15 лет уже можно спокойно слать лес валить. И здоровье, и всем спокойней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Natural Selection Полчаса назад
Пи.здить этот биомусор поздно. Пора открывать концлагеря для таких индивидуумов, и заставлять тяжелым трудом добывать право жить в нормальном обществе. В перевоспитательном процессе наблюдать и отсеивать в яму особо упертых. Мудачью этому не с чем сравнить свое бессмысленное существование. А побывав в нечеловеческих условиях, быстро научатся Родину любить. Хотя, как по мне - я их тупо уничтожал бы, это потерянные люди для социума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Вано 39 минут назад
А что там за машка в платочке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Алан 44 минуты назад
Это разбой, а заначит с 14 лет уголовная ответственность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван Час назад
Статья 20 УК РФ, автор почитай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
kalinser Час назад
Для школоты нужно организовывать экскурсии по зонам,чтобы знали как выглядят те места куда они так стремятся попасть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
965
Replicant kalinser Час назад
Кстати,в Америке такое,вроде,практикуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
кот базилий Час назад
Я таким дураком не был в их возрасте - этож просто дебилы с пропитыми пивом мозгами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Час назад
Будь это в Америке - их всех отправили в котлы навек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex Час назад
Утопить ублюдков. Толку с них уже не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
insaider Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS Час назад
Это не должно остаться безнаказанным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 2 часа назад
Уголовку надо с 14 минимум. Сразу перестанут творить что вздумается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Allmaster Владимир Час назад
Ну конечно, перестанут.
Просто колонии для малолеток пополнятся кучей более юных отморозков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Allmaster 59 минут назад
По фиг. Первое умышленное преступление - срок по кодексу. Второе - пожизненное на каторжные работы без права на УДО и амнистии. Тогда задумаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир Владимир Полчаса назад
И 158 и 161 они согласно ч. 2 ст. 20 УК попадают под уголовную ответственность с 14 лет. Возраст снижать надо согласен с вами до 12 лет. Тут на днях куча вони была когда СК ролик выпустил поздравил объясняя подобным уродам что они уже могут в колонию загреметь по нескольким статьям. Местные либерасты в голос визжали о кровавом режиме. Вот результат почему это нужно было делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Bed &amp; Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину Bed & Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой" "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой" В Эквадоре журналистов ограбили во время прямого эфира В Эквадоре журналистов ограбили во время прямого эфира "Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать "Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

287436



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
201
Гражданская позиция в стишках-пирожках
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
6
121
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
0
72
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
Мстительная любовница подложила бывшему свинью
0
8
Мстительная любовница подложила бывшему свинью
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#люди#сша#картинки#подарок#прикольные#аварии#космос
#фото#животные#кино#позитив#шоу бизнес#наука#дикая природа#подборка#девушки#настроение
#факты#прикол#интересное#23 февраля#Россия#праздник#приколы#собака#дтп#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться