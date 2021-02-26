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В Бразилии прохожие задержали и жестоко наказали грабителя

В Бразилии прохожие задержали и жестоко наказали грабителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 08:44
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   карма   наказание   ограбление   прохожие   
1181
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Воришку даже немного жаль. Сначала его намеренно сбила машина, а затем за ним погнались очевидцы. Которые его, конечно, догнали и еще раз догнали.

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Метки: бразилия   видео   карма   наказание   ограбление   прохожие   
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16  комментариев
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35k
dima423 Час назад
реакция у водилы конечно моментальная ппц)) ...и машину не пожалел на таран пошел...походу личные счеты тоже какие то с такими грабителями у него)
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10k
ss 6 секунд назад
А мне девушка понравилась. Ладненькая такая!
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27k
a.fey 2 минуты назад
Я беспокоюсь, как бы не разбили телефон.
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5k
Olga Raudis 8 минут назад
Горячие латиноамериканские крови. Не надеясь на бога, взяли решение справедливости в свои руки и ноги. Ну перестарались немного...
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27k
a.fey Olga Raudis 3 минуты назад
Не латиноамериканские, а южно-американские.
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10k
El Niño 17 минут назад
Будто в кино на комедию сходил! Настроение улучшилось, хочется снова и снова пересмотреть это чудесное видео, а то и присоединиться!
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616
Пчёлкин 40 минут назад
Водитель - красава!!! Но дали мало)))
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2k
Заряд бодрости 41 минуту назад
остросюжетный боевичок с утра!
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26k
Игорь 55 минут назад
Неизвестно, вызвали ли очевидцы полицейских
===========
В общем наверное уже и не нужно полицейских. Правосудие нашло своего получателя. Почаще бы так.
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29k
семён 56 минут назад
"Тебя отпи%дят, а ты не воруй!"
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506
Оксид Бетона Час назад
Что за мужики в Бразилии? Вместо того, чтобы трахнуть девушку, он ее грабит!
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11k
Evil Оксид Бетона 12 минут назад
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506
Оксид Бетона 4 минуты назад
О, да тут общество грабителей-онанистов собралось!
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504
лесная лысоешка Evil 2 минуты назад
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