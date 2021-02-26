В Бразилии прохожие задержали и жестоко наказали грабителя

Воришку даже немного жаль. Сначала его намеренно сбила машина, а затем за ним погнались очевидцы. Которые его, конечно, догнали и еще раз догнали.
Известно, что несмотря на целую армию полицейских, в Бразилии процветает уличная преступность. И наиболее популярными видами незаконной деятельности, помимо наркоторговли и проституции, там являются грабежи. В частности так называемые "экспресс-похищения".
Если не знаете, что это такое, то сейчас на личном примере один незадачливый вор все продемонстрирует. И "экспресс-похищение", и экспресс-карму.
В каком именно городе произошел инцидент, к сожалению, не уточняется. Воришка на велосипеде заметил на тротуаре одинокую девушку, которая копалась в телефоне. Проезжая мимо нее, он выхватил смартфон из ее рук и поехал дальше. Однако далеко он не уехал. Нужно отдать должное заметившему преступление водителю автомобиля - и за его реакцию, и самоотверженность. Он, очевидно, настолько не любит грабителей, что даже не пощадил свою машину - заехал, точнее, запрыгнул на бордюр, сбил велосипедиста, впечатался в стену, а после со всех ног погнался за травмированным вором.
В общем, день у преступника явно не задался. Через метров двести его остановили другие прохожие и устроили над ним самый справедливый суд.
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Неизвестно, вызвали ли очевидцы полицейских, чтобы те оформили преступника по закону. Но думается, что уже незачем - воровать он, скорее всего, еще долго не решится. А вот скорая помощь ему бы явно не помешала.
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В общем наверное уже и не нужно полицейских. Правосудие нашло своего получателя. Почаще бы так.