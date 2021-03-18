Жительница Волгограда совершила дерзкую попытку ограбления салона связи, но была задержана продавцом-консультантом. Во вторник в середине рабочего дня 37-летняя женщина заявилась в торговый зал, чтобы "приобрести" iPhone 11 стоимостью 53 тысячи рублей.

Свое преступление она продумала заранее, купив для этих целей электрошокер. До последнего момента все шло по плану: сотрудник салона связи показал телефон, рассказал о характеристиках аппарата, и женщина, якобы решившись на покупку, полезла в сумочку за деньгами. И когда молодой мужчина отвернулся, чтобы достать телефон с витрины, грабительница вытащила из кармана шокер и ударила его разрядом в спину. К ее удивлению, 20-летний сотрудник салона не только не отключился, но даже взбодрился попытался обезоружить нападавшую. Через несколько минут ожесточенной борьбы это удалось и он удерживал неудавшуюся грабительницу до приезда наряда ППС.