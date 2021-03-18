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Женщина с электрошокером напала на сотрудника салона связи в Волгограде

Женщина с электрошокером напала на сотрудника салона связи в Волгограде (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 11:32
Сообщество : Криминал
Метки: Телефон   видео   волгоград   задержание   ограбление   электрошокер   
1018
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Но план "идеального" преступления провалился - шокер не вырубил продавца-консультанта.

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Метки: Телефон   видео   волгоград   задержание   ограбление   электрошокер   
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22  комментария
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89
Nevad Black Час назад
ну тупаааая
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1k
Йожык 6 минут назад
Насосать не смогла? Сейчас повсюду камеры, могут и вычислить, если бы план ограбления сработал. Глупая баба, нажила себе проблем, репутацию испортила, на нормальную работу теперь точно не возьмут. Лучше бы на себе шокер опробовала, глядишь и мозг в чувство пришел.
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7k
Lev Asriev 8 минут назад
53000 рублей-цена в салоне. Краденый уйдет тысяч за 30000 в лучшем случае. Шокер стоит примерно 3000р. Выходит, что отчаянная бабенка променяла 7 лет своей жизни на 27000р.4 косаря за год. Ну-ну.
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1k
Инквизитор РФ 9 минут назад
Как она вообще дожила до 37 лет.
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15k
Александр 23 минуты назад
Если честно, я ждал, когда он ей леща выпишет. Но видимо, справедливости в мире совсем не осталось.
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−28
PaBLoS Полчаса назад
Мориарти в юбке хех.
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537
Оксид Бетона Полчаса назад
Нужно было в шокер батарейки от вибратора поставить! Вот бы чувака затрясло!
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13k
ЦСКА 37 минут назад
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582
Миша 38 минут назад
кино насмотрелась
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3k
insaider 41 минуту назад
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917
Леший 43 минуты назад
подсечку надо было делать....
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39k
Александр 44 минуты назад
Какой силы тока должен быть разряд чтобы вырубить здорового человека...
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19k
Слепой Пью Александр 38 минут назад
На всех по разному, похоже. Смотрел видео, как коп американский в здорового пьяного негрилу всадил три раза из тазера (а там заряд не как в гражданском шокере явно), дык облезьян только рассвирипел, щекотно, наверное было.
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20k
SerGProS Александр 36 минут назад
Не большой, если очень высокое напряжение. Только электроды желательно прикладывать к оголенным участкам и не спины, а шеи.
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6k
Pillin Alex Александр 21 минуту назад
Он почти никогда не вырубает. Принцип сводится к блокировке прохождения импульсов, которых тело и слушается. Посему зависит от места применения больше чем от здоровья человека. Била бы в шею ходила бы без долгов и на свободе.
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7k
Lev Asriev Pillin Alex 6 минут назад
Как-то раз, из любопытства, шибанул себе шокером в бедро. Самым обычным, из магазина. Сам не понял, как на полу оказался. Не вырубило, но с ног сбило.
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3k
Rubiroid_47 Александр 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Роман Гамзалиев 52 минуты назад
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3k
Shtoppi Час назад
<<...и ближайшие лет 7-8 преступница, скорее всего, проведет за решеткой, сожалея о своей глупой затее.>>
Будет с зоны народ с мобилки обзванивать с известной целью)))
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31k
семён Час назад
"Идеальное" преступление...
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3k
Мистер Фикс Час назад
Дура. Еще и готовить не умеет
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33k
AGM Час назад
Глупая баба. Даже если бы она его вырубила - камеры же везде.
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