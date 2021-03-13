На прошлой неделе в Джексонвилле (штат Флорида) вооруженный пистолетом грабитель попытался угнать Tesla Model 3, но особенности конструкции автомобиля предотвратили попытку угона и, возможно, спасли жизнь водителя. Впрочем, дело не только в машине, но и в выдержке, и реакции Дрейпера Юнса - офицера ВМС с 15-летней выслугой.



Инцидент произошел в пятницу, когда Дрейпер сидел в своей "Тесле" рядом с жилым комплексом. В какой-то момент подбежал грабитель, который направил пистолет в лицо мужчины и потребовал выйти из машины. Моряк выходить отказался, заявив преступнику, что тот совершает глупость, ведь "Теслу" все равно не угнать.

Тогда угонщик решил самостоятельно открыть дверь машины и выкинуть водителя из салона. Но когда попытался это сделать, не смог ухватиться за ручку, так как она располагается вровень с дверцей. В этот момент, когда грабитель замешкался и на секунду опустил пистолет, Дрейпер вдавил газ в пол у отъехал на безопасное расстояние.