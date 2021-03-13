Ну и конечно, помогла реакция водителя, который уличил момент и сорвался с места. Раздосадованный грабитель даже выстрелил в машину. Но все обошлось - пострадала только дверь и одна из камер.
На прошлой неделе в Джексонвилле (штат Флорида) вооруженный пистолетом грабитель попытался угнать Tesla Model 3, но особенности конструкции автомобиля предотвратили попытку угона и, возможно, спасли жизнь водителя. Впрочем, дело не только в машине, но и в выдержке, и реакции Дрейпера Юнса - офицера ВМС с 15-летней выслугой.
Инцидент произошел в пятницу, когда Дрейпер сидел в своей "Тесле" рядом с жилым комплексом. В какой-то момент подбежал грабитель, который направил пистолет в лицо мужчины и потребовал выйти из машины. Моряк выходить отказался, заявив преступнику, что тот совершает глупость, ведь "Теслу" все равно не угнать.
Тогда угонщик решил самостоятельно открыть дверь машины и выкинуть водителя из салона. Но когда попытался это сделать, не смог ухватиться за ручку, так как она располагается вровень с дверцей. В этот момент, когда грабитель замешкался и на секунду опустил пистолет, Дрейпер вдавил газ в пол у отъехал на безопасное расстояние.
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Раздосадованный преступник успел выстрелить вслед автомобилю, но к счастью, пуля попала в дверь, оставив пробоину и повредив камеру.
Как рассказал Дрейпер Юнс, ему также помогла функция Hold, которая позволяет автомобилю стоять на месте с включенной скоростью, поэтому ему удалось мгновенно разогнаться.
Также моряк не забыл посигналить, чтобы камеры автомобиля сохранили последние 10 минут записи. Благодаря чему он заснял весь инцидент и передал ролик в полицию вместе с заявлением.
Что касается преступника, то после выстрела, он сверкая пятками, покинул место преступления.
Немного отойдя от происшествия, Дрейпер Юнс опубликовал видео с камер своей "Теслы" в "Твиттере" и поблагодарил Илона Маска за автомобиль, который спас ему жизнь. Через некоторое время гендир компании отреагировал на ролик и посетил аккаунт Дрейпера.
«Как же мне повезло. Круто, что Илон Маск увидел эту историю. Мастерской „Тесла" понравится, когда я приеду к ним на ремонт»" , - написал затем Дрейпер.
I’m so blessed right now. Pretty cool @elonmusk saw my story. Tesla shop is gonna get a kick out of it today when I take it in for repairs. https://t.co/iDXzXxHJRd— Draper Younce (@DraperYounce) March 11, 2021
После инцидента Дрейпер посоветовал Маску делать автомобили пуленепробиваемыми. Но думается, что не с автомобилями нужно что-то делать, а с
неграми преступниками.
Cюжет телеканала CBS 47:
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Или это другое? Белый мужчина на "Тесле" сам спровоцировал законопослушного негра на ограбление? А так то он мирно шёл мимо, а ещё и пистолет ему подбросили.
Среди белого дня посреди жилого комплекса вооруженное нападение на обычного гражданина своей страны. Обыденность.
А в США любой :), но сидеть будут все по полной.
Не сомневаюсь, что справедливый американский суд строго спросит с зарвавшегося белого, бывшего офицера ВМФ