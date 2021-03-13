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Вооруженный угонщик не смог завладеть автомобилем Tesla из-за необычных дверных ручек

Вооруженный угонщик не смог завладеть автомобилем Tesla из-за необычных дверных ручек (6 фото + 2 видео)

Автор:
13 марта 2021 12:10
Сообщество : Криминал
Метки: tesla   видео   грабитель   пистолет   попытка угона автомобиля   флорида   
1847
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Ну и конечно, помогла реакция водителя, который уличил момент и сорвался с места. Раздосадованный грабитель даже выстрелил в машину. Но все обошлось - пострадала только дверь и одна из камер.

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Метки: tesla   видео   грабитель   пистолет   попытка угона автомобиля   флорида   
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17  комментариев
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8k
Kucher Час назад
Вот удивительно, что бандит такой загорелый. А как же "жизни чёрных важны"?
Или это другое? Белый мужчина на "Тесле" сам спровоцировал законопослушного негра на ограбление? А так то он мирно шёл мимо, а ещё и пистолет ему подбросили.
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622
Paul Wood 17 минут назад
Проект " Негрилу за рулем Теслы атаковал белый офицер ВМС с оружием" судя по всему проваливается. Сколькоже там сочуствующих уеб...в!
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54k
Igor 23 минуты назад
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274
Волк Тамбовский Полчаса назад
Чтобы угнать Теслу надо быть реально тупым. Она же пробивается при первой зарядке.
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75k
Броненосец Потелкам Волк Тамбовский 10 минут назад
на разукомплектовку - прекрасно
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3k
KL11 Волк Тамбовский 5 минут назад
он грабил, а не угонял
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596
Атомный Крот Полчаса назад
Весело у них там.
Среди белого дня посреди жилого комплекса вооруженное нападение на обычного гражданина своей страны. Обыденность.
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1k
ddp 51 минуту назад
Удивительно что все это происходит в самой замечательной стране мира, оплоте демократии и мечте всех доморощенных либералов и половины (ну приукрасил немного) жителей планеты и, при этом, никого не удивляет что это там происходит. А вот если бы в родном "Мордоре" это случилось, это было бы реально удивительно. Нет, и у нас есть отдельные национальности, позволяющие себе борзеть и стрелять на улице,но вот такого беспредела точно нет и даже в 90-е было не так откровенно
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401
Kasper007 ddp 18 минут назад
Тут нужно разделять понятия. У нас все могут депутаты, ченуши, их телки, золотые детки итак далее. Вообщем те кто выше закона.
А в США любой :), но сидеть будут все по полной.
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3k
Николай 52 минуты назад
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9k
Александр Час назад
Всем срочно покупать теслу.
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
а точно грабитель? это ж нигер!
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5k
АлександрЧестный Час назад
Как будто реклама теслы. Типа как айфон нашли на дне реки спустя пол года в рабочем состоянии.
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69k
Медведь. Час назад
Тупых обезьян надо отвезти назад в Африку..
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2k
Sergey Час назад
Очень странно, что этого настоящего жителя США назвали грабителем. Уверен, что он сможет это оспорить в суде и безусловно доказать, что он просто хотел указать водителю теслы, на его вызывающую демонстрацию расизма и белого превосходства.
Не сомневаюсь, что справедливый американский суд строго спросит с зарвавшегося белого, бывшего офицера ВМФ
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