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В одной из стран Южной Америки женщина приняла простого мотоциклиста и его пассажира за уличных грабителей. Как только двухколесное транспортное средство повернуло в её сторону, женщина решила спасаться бегством.
Когда в стране настолько часто происходят ограбления, что у тебя уже выработался рефлекс.
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Метки: Реакция видео женщина мотоциклист ограбление
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