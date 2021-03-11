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У страха глаза велики

У страха глаза велики (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 08:31
Метки: Реакция   видео   женщина   мотоциклист   ограбление   
574
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В одной из стран Южной Америки женщина приняла простого мотоциклиста и его пассажира за уличных грабителей. Как только двухколесное транспортное средство повернуло в её сторону, женщина решила спасаться бегством.

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Метки: Реакция   видео   женщина   мотоциклист   ограбление   
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6  комментариев
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Просто они хотели спросить, где находится библиотека.
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3k
Алекс Таворотов 22 минуты назад
Лучше перебдеть чем не добдеть
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16k
nobody® 23 минуты назад
Нет, мы, конечно, к себе домой приехали, но рюкзачочек пожалуйте сюда
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13k
ЦСКА 38 минут назад
"В одной из стран Южной Америки"......

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5k
Игорь 38 минут назад
хорошо что в это раз пушку дома забыла
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10k
Seledochnik 40 минут назад
От меня так же соседка ломанулась по лестнице вниз из лифта, когда я на своём этаже за ней вышел к себе домой. Не узнала меня дама. Сейчас краснеет ходит.
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