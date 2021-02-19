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Очередная "красотка", обматерившая водителя такси, угодила на видео

Очередная "красотка", обматерившая водителя такси, угодила на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 15:23
Сообщество : Таксисты
Метки: Вези меня   Россия   жить в россии   пассажир   правда   случай   такси   
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Водитель попросил пассажирку пересесть назад, после чего она решила устроить скандал и таксист отвез ее туда, откуда забрал.

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Метки: Вези меня   Россия   жить в россии   пассажир   правда   случай   такси   
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5k
ДеониS 2 часа назад
Где видео?
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5k
JACKAL 53 секунды назад
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80
Племянник Путина Минуту назад
интересно, где эта мандатра работает?
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9k
Schandmaul 4 минуты назад
было бы неплохо таких в чёрный список и велосипед в подарок
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509
sedoisever Schandmaul Минуту назад
Было бы неплохо таких на 15 суток с общественными работами.
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3k
Свирепый Бамбр 10 минут назад
Похоже на пародию-постанову.
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5k
Majul 21 минуту назад
Мразота тупая. Надеюсь ее вообще больше никто не повезет
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7k
Шурум-бурум 43 минуты назад
биомусор
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18k
shevanez 46 минут назад
Да, выдержка у мужика железная. Взять бы эту скотобазу из заднего сидения за шкварник, и пинком под зад в ближайший сугроб, чтобы е.балом своим там застряла. Ну и заткнулась заодно. Но увы...
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5k
кот базилий Час назад
Своим спокойствием он и довел суку до пены со рта. Рот ее только для члена приспособлен, точнее вонючая пасть в которую йух класть.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
В лес нужно было ее отвезти
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27k
winergy2012 Час назад
Баб давно не пи.з.дят,я так понимаю.
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10k
Денис Трубочкин winergy2012 50 минут назад
и это уже стало серьезной проблемой...
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