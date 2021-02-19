Очередная "красотка", обматерившая водителя такси, угодила на видео

Выдержке мужчины можно только позавидовать. Дама на видеозаписи, не стесняясь, оскорбляет его выражениями: "Ты мразь! Вези меня... че ты ржешь, урод ***. ты какого *** издеваешься надо мной?!" Дамочку возмущенно говорит, что ей надо через 20 минут быть на работе и начинает угрожать водителю: "я тебя сейчас убью, сука".



Видеозапись угодила на телеграм-канал Mash.