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Сколько будем отдыхать в 2021

Сколько будем отдыхать в 2021 (2 фото)

Автор:
31 декабря 2020 12:03
Сообщество : Жить в России
Метки: 2021   Россия   выходные   жить в россии   новый год   праздники   расписание   
579
2
Сохраняйте себе календарь выходных наступающего года

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Метки: 2021   Россия   выходные   жить в россии   новый год   праздники   расписание   
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ильич Час назад
как я понимаю-это официально,но пол страны у частников трудится,так что...
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395
Serg Dex 9 минут назад
На фото план-график новоявленных вытрезвителей.
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7k
Alex 9 минут назад
А депутатские дни отдыха можно узнать?
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9k
gnyS i 11 минут назад
Когда работаешь официально по ТК.
Когда работаешь официально по ТК.
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