Сколько будем отдыхать в 2021

Сохраняйте себе календарь выходных наступающего года
В Новый год мы будем отдыхать десять дней - с 1 по 10 января.
23 февраля выпадает на вторник, поэтому 20 февраля ожидается рабочая суббота, а потом три дня отдыха.
А вот в Международный женский день выходными будут три дня - с 6 по 8 марта, а затем будет четырехдневная рабочая неделя.
23 февраля выпадает на вторник, поэтому 20 февраля ожидается рабочая суббота, а потом три дня отдыха.
А вот в Международный женский день выходными будут три дня - с 6 по 8 марта, а затем будет четырехдневная рабочая неделя.
Также в мае будут две сокращенные четырехдневные рабочие недели в мае: выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
День России (12 июня) выпадает на субботу, поэтому выходной перенесется на понедельник - 14 июня.
Перед Днем народного единства будем работать три дня, а потом отдыхать четыре дня - с 4 по 7 ноября.
Последняя неделя года тоже будет сокращенной - последний рабочий день будет 30 декабря, а 31 будет выходным.
День России (12 июня) выпадает на субботу, поэтому выходной перенесется на понедельник - 14 июня.
Перед Днем народного единства будем работать три дня, а потом отдыхать четыре дня - с 4 по 7 ноября.
Последняя неделя года тоже будет сокращенной - последний рабочий день будет 30 декабря, а 31 будет выходным.
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