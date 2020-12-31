Сколько будем отдыхать в 2021

Также в мае будут две сокращенные четырехдневные рабочие недели в мае: выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

День России (12 июня) выпадает на субботу, поэтому выходной перенесется на понедельник - 14 июня.

Перед Днем народного единства будем работать три дня, а потом отдыхать четыре дня - с 4 по 7 ноября.



Последняя неделя года тоже будет сокращенной - последний рабочий день будет 30 декабря, а 31 будет выходным.