Подъездная (и не только) романтика

Девушки часто жалуются, что парни перестали их удивлять и делать сюрпризы. Мы собрали подборку, опровергающую это заявление! Есть еще в России ухажеры, способные создать для своей половинки романтику. Подъездную, суровую, но все-таки романтику. Старались ребята, заслужили лайк или только смех сквозь слезы?
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А если серьезно, то какой самый романтичный поступок делали вы или для вас?
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