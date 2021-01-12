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Подъездная (и не только) романтика

Подъездная (и не только) романтика (17 фото)

Автор:
12 января 2021 13:31
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   Россия   жить в россии   забавно   идиоты   прикол   романтичные парни   фото   
1874
17
Девушки часто жалуются, что парни перестали их удивлять и делать сюрпризы. Мы собрали подборку, опровергающую это заявление! Есть еще в России ухажеры, способные создать для своей половинки романтику. Подъездную, суровую, но все-таки романтику. Старались ребята, заслужили лайк или только смех сквозь слезы?
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Метки: Романтика   Россия   жить в россии   забавно   идиоты   прикол   романтичные парни   фото   
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1k
insaider Час назад
Подъездная (и не только) романтика
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667
Пес Ди Цын 38 минут назад
мрак!
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10k
Юрий Николаевич 40 минут назад
Комментарий к фото
Он больше на киллера похож. Замаскировавшегося.
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2k
Andy 44 минуты назад
Подъездная (и не только) романтика
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507
Gleb_Skameikin 54 минуты назад
Я понимаю,что такое возможно вообще везде, и в Росии в частности. Однако не в данном случае. Тут просто автору накидать на вентилятор требуется. Писала бы дальше про свой беэседер. А люди, как могут, так и выражают чувства
Я понимаю,что такое возможно вообще везде, и в Росии в частности. Однако не в данном случае. Тут просто автору накидать на вентилятор требуется. Писала бы дальше про свой беэседер. А люди, как могут, так и выражают чувства
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Владимир Gleb_Skameikin 45 минут назад
Не пойму нафига замазывать? типа скрыть от самого себя что и у нас такие романтики есть?
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Пес Ди Цын Gleb_Skameikin 38 минут назад
у тебя по ходу комплексы, чувак...
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1k
mikhanych Gleb_Skameikin Полчаса назад
тотесть, если бы там французский напиток был, то это значит была бы французская русалка? а бутылка джека дениелса меня в штаты перенесет, хрен с ним, пускайи а Тенеси?
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Владимир Час назад
Даже носки поменял, без дырок )))
Даже носки поменял, без дырок )))
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