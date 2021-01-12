Подъездная (и не только) романтика

Девушки часто жалуются, что парни перестали их удивлять и делать сюрпризы. Мы собрали подборку, опровергающую это заявление! Есть еще в России ухажеры, способные создать для своей половинки романтику. Подъездную, суровую, но все-таки романтику. Старались ребята, заслужили лайк или только смех сквозь слезы?

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1. Вино в подъезде - классический романтический вечер 0 Источник:

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2. Все атрибуты романтика 0 Источник:

3. Суровая российская романтика 0 Источник:

4. Сколько ж подъезды повидали 0 Источник:

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6. Шарики, свечи, вино - мужчина подготовился 0 Источник:

7. Подъезд, конечно, страшнючий, но парень же старался 0 Источник:

8. Ужин с признанием 0 Источник:

9. Поздравление от души 0 Источник:

10. Мило? 0 Источник:

11. Даже в условиях суровой российской действительности 0 Источник:

12. Вызывают кого-то? 0 Источник:

13. Суши сегодня - верх романики 0 Источник:

14. Намек 0 Источник:

15. Главное, это засыпать и просыпать вместе 0 Источник:

16. Остались еще романтики в мире 0 Источник: