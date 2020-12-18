17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской действительности

Каждый день мы сталкиваемся с различными надписями и объявлениями, некоторые из них содержат очень смешную информацию.
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Метки: жить в россии надписи объявления прикол россия смешно фото
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