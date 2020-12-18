FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11272 поста • 2493 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской действительности

17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской действительности (17 фото)

Автор:
18 декабря 2020 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: жить в россии   надписи   объявления   прикол   россия   смешно   фото   
835
17
Каждый день мы сталкиваемся с различными надписями и объявлениями, некоторые из них содержат очень смешную информацию.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: жить в россии   надписи   объявления   прикол   россия   смешно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
569
Владимир 45 минут назад
Так лучше
Так лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
Виталий Касандров 39 минут назад
Ну ножом на расстоянии 1.5 м поножовщину сложно устроить. Так что господа переходим на шпаги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий Николаевич 43 минуты назад
Комментарий к фото
17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской действительности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото + 2 видео) "Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото + 2 видео) 15 убойных объявлений, которые могли сочинить только в России 15 убойных объявлений, которые могли сочинить только в России 18 колоритных фото с просторов России, происходящее на которых не всегда поддается объяснению 18 колоритных фото с просторов России, происходящее на которых не всегда поддается объяснению 15 убойных надписей, которые могли сочинить только в России 15 убойных надписей, которые могли сочинить только в России 17 забавных надписей и объявлений, которые отражают всю суть российской действительности 17 забавных надписей и объявлений, которые отражают всю суть российской действительности 16 колоритных фото с просторов России, не всегда поддающихся логике 16 колоритных фото с просторов России, не всегда поддающихся логике
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

347521



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Момент пойман
0
17
Момент пойман
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Уловистая мохнатка на щуку! Работает! 4 озера за день. По новым местам
0
9
Уловистая мохнатка на щуку! Работает! 4 озера за день. По новым местам
Что такое DNS-сервер, и почему он может быть недоступен?
0
6
Что такое DNS-сервер, и почему он может быть недоступен?
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#подборка#дтп#девушки#авто авария#кино#смешно#автомобили#картинки
#фото#животные#интересное#история#дети#в мире#спорт#собаки#война#коты
#прикол#факты#авария#россия#забавно#знаменитости#прикольные#фотографии#закон#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться