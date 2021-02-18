Грабитель угрожал продавщице таинственным предметом, но уйти далеко не смог

В городе Звенигород мужчина с кавказской внешностью зашёл в небольшой магазин по продаже телефонов, аксессуаров и разных мелочей. Он попросил девушку показать смартфон, а потом вытащил из куртки непонятный предмет в пакете.
Злоумышленник, угрожая неизвестным предметом продавщице, взял пять смартфонов и убежал. Интересно, что перед походом "на дело", злоумышленник даже не натянул на лицо маску – она прикрывала подбородок.
Полиция, просмотрев записи камеры видеонаблюдения, по горячим следам нашла грабителя на местном рынке. Он уже успел продать один из пяти смартфонов.
"В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция, просмотрев записи камеры видеонаблюдения, по горячим следам нашла грабителя на местном рынке. Он уже успел продать один из пяти смартфонов.
"В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сейчас уроженец одной из стран ближнего зарубежья находится под стражей. Против него завели уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабёж".
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги
- 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену
- Русская бабушка-эмигрантка в Лондоне отбилась от грабителя саблей своего покойного мужа
- "С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы
- Bed & Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...