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Грабитель угрожал продавщице таинственным предметом, но уйти далеко не смог

Грабитель угрожал продавщице таинственным предметом, но уйти далеко не смог (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 13:05
Сообщество : Криминал
Метки: Звенигород   Пакет   вешалка   грабёж   магазин   московская область   смартфон   
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В городе Звенигород мужчина с кавказской внешностью зашёл в небольшой магазин по продаже телефонов, аксессуаров и разных мелочей. Он попросил девушку показать смартфон, а потом вытащил из куртки непонятный предмет в пакете.

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Метки: Звенигород   Пакет   вешалка   грабёж   магазин   московская область   смартфон   
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7  комментариев
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Дурачок. Для кого Роспотребнадзор выдал предписание быть в маске в магазине....... Вот к чему приводит нарушение. Сразу нашли.
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Пока конечности не будут рубить этот мутный вал только и будет нарастать.
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Комментарий удален
−14
2k
Frank Borman Час назад
Прокуратура решает вопрос, возбуждать ли уголовку против гостя из солнечного Чуркистана, или нет. С одной стороны, он стырил 5 айфонов, не заплатив. С другой стороны, он гость Путина, приехал в Россию поднимать ее экономику и решать демографическую проблему. Как то не комильфо сажать гостя в тюрьму.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
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15k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Оружия не было. Основную часть похищенного вернули. За проданный телефон родственники денег занесут и отпустят объяну на свободу!!!
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65k
Пётровыч Dr.CrAzY 57 минут назад
Факт грабежа состоялся. Не отпустят.
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