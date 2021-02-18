Грабитель угрожал продавщице таинственным предметом, но уйти далеко не смог

Злоумышленник, угрожая неизвестным предметом продавщице, взял пять смартфонов и убежал. Интересно, что перед походом "на дело", злоумышленник даже не натянул на лицо маску – она прикрывала подбородок.



Полиция, просмотрев записи камеры видеонаблюдения, по горячим следам нашла грабителя на местном рынке. Он уже успел продать один из пяти смартфонов.



"В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.