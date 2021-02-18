Взбешенный покупатель устроил погром в магазине

В городе Нестеров, Калининградская область, мужчина впал в ярость и начал громить витрины магазина после того, как ему не продали алкоголь. Установленная на территории торговой точки камера наблюдения запечатлела момент погрома.
Мужчина получил нужный ему алкогольный напиток, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статьям 161 УК РФ и 167 УК РФ — "Грабеж" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
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Но, полицейские, елки-палки... НУ НЕ НАНИМАЙТЕ ВЫ НА РАБОТУ С ПРЕССОЙ ТАКИХ "барышень"!!!
Она же "артистка", а не пресс-секретарь, блин.