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Взбешенный покупатель устроил погром в магазине

Взбешенный покупатель устроил погром в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 09:47
Сообщество : Криминал
Метки: Калининградская область   алкоголь   видео   дебош   инцидент   криминал   магазин   нестеров   
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В городе Нестеров, Калининградская область, мужчина впал в ярость и начал громить витрины магазина после того, как ему не продали алкоголь. Установленная на территории торговой точки камера наблюдения запечатлела момент погрома.

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Метки: Калининградская область   алкоголь   видео   дебош   инцидент   криминал   магазин   нестеров   
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11  комментариев
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1k
Роман Гамзалиев 51 минуту назад
Присесть из-за пьянства это каким же надо быть отбитым .
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mr.Poher Минуту назад
Теперь из алкоголя будет лишь крепкий чай.
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20k
Mike Miller 14 минут назад
С дебошем все понятно...
Но, полицейские, елки-палки... НУ НЕ НАНИМАЙТЕ ВЫ НА РАБОТУ С ПРЕССОЙ ТАКИХ "барышень"!!!
Она же "артистка", а не пресс-секретарь, блин.
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189
Olga Ryashina 14 минут назад
Не мог потерпеть до утра-теперь придется терпеть до УДО)
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26k
Антон 21 минуту назад
Алкашня разбушевалась.
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624
Rusband Полчаса назад
Как же надо хотеть выпить, чтобы так себя вести?!
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125
дмитрий 36 минут назад
так и не понял почему не продали потому что после 10?
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3k
panama 38 минут назад
В зоопарке выходной был в тот день
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57k
Опиум для народа 45 минут назад
Где-нито в Техасе уже получил бы в пузо из дробовика.
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Шурум-бурум 59 минут назад
недочеловек
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