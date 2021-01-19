Как оказалось, дрых этот покупатель там довольно долго (около трех часов, что подтвердили записи камеры наблюдения), а перед тем подкрепился бутылкой водки и банкой детского пюре. Продавцы на лежащее тело не обращали никакого внимания, т.к. по их уверениям в тот отсек магазина не ходили до тех пор, пока не услышали нечленораздельные звуки.

После этого сотрудники ЧОП, прибывшие по вызову продавцов, увезли этого нестандартного покупателя в полицию. Объяснить, почему он выбрал для сна именно магазин, выпивоха не сумел.