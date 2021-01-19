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Bed &amp; Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину

Bed & Breakfast: в магазине Челябинска обнаружили спящего между стеллажами мужчину (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 14:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Bed & Breakfas   видео   магазин   пьяница   уснул   челябинск   
887
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Ну, уснул случайно, разглядывая товар, - с кем не бывает? Оказывается, челябинец проспал в супермаркете три часа, пока его не нашли, а перед тем угостился тем, что было на полках стеллажей. Одним, словом, альтернатива хостелу для отдельных категорий граждан найдена. Завтрак и постель, а после увеселительная поездка в ближайшее отделение полиции гарантируются!

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Метки: Bed & Breakfas   видео   магазин   пьяница   уснул   челябинск   
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7  комментариев
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651
Alexander Час назад
Вот поэтому и нужны вытрезвители, не хулиганил, не добоширил, и сразу в полицию, а так бы увезли в кроватку тёплую а потом бы он спокойно заплатил и за гостеприимство и за водку и за пюре.
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322
Электроник 17 минут назад
Вот это новость!
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99
bylbatarasich Полчаса назад
все норм и маска при нем
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
в магазине тепло
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7k
Вася 59 минут назад
милион алых роз заказывает..
милион алых роз заказывает..
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6k
Влад Час назад
новость межгалактического масштаба
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351
Миша Час назад
Где получилось там и прилёг, он вобще думал с недельку погостить.
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