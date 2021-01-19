Ну, уснул случайно, разглядывая товар, - с кем не бывает? Оказывается, челябинец проспал в супермаркете три часа, пока его не нашли, а перед тем угостился тем, что было на полках стеллажей. Одним, словом, альтернатива хостелу для отдельных категорий граждан найдена. Завтрак и постель, а после увеселительная поездка в ближайшее отделение полиции гарантируются!
Курьезный случай произошел на днях в Челябинске. В супермаркете на улице Чайковского был обнаружен вусмерть пьяный мужчина, завалившийся подремать между стеллажами.
Как оказалось, дрых этот покупатель там довольно долго (около трех часов, что подтвердили записи камеры наблюдения), а перед тем подкрепился бутылкой водки и банкой детского пюре. Продавцы на лежащее тело не обращали никакого внимания, т.к. по их уверениям в тот отсек магазина не ходили до тех пор, пока не услышали нечленораздельные звуки.
После этого сотрудники ЧОП, прибывшие по вызову продавцов, увезли этого нестандартного покупателя в полицию. Объяснить, почему он выбрал для сна именно магазин, выпивоха не сумел.
После этого сотрудники ЧОП, прибывшие по вызову продавцов, увезли этого нестандартного покупателя в полицию. Объяснить, почему он выбрал для сна именно магазин, выпивоха не сумел.
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