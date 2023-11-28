Вот такая черная пятница

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В Лос-Анджелесе ребята неправильно поняли информацию о «Черной пятнице» и ограбили магазин Nike.
Когда пятница действительно черная...
В Америке всё по-прежнему демократичненько и спокойненько
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что в том году не спёрли,
то в этом поспирали.