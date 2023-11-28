FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1153 поста • 256 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Вот такая черная пятница

Вот такая черная пятница

Автор:
28 ноября 2023 09:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: nike   америка   вор   грабеж   магазин   черная пятница   
1347
1
2

В Лос-Анджелесе ребята неправильно поняли информацию о «Черной пятнице» и ограбили магазин Nike.

Когда пятница действительно черная...

В Америке всё по-прежнему демократичненько и спокойненько


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: nike   америка   вор   грабеж   магазин   черная пятница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Тварь 2 часа назад
Все нормально - это же ЧЕРНАЯ пятница.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 24 минуты назад
и снова ниггеры....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Михаил 45 минут назад
на втором видео, как в зоопарке: белые господа смотрят, как выяснят отношения макаки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Женя 45 минут назад
История развивается по спирали:
что в том году не спёрли,
то в этом поспирали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Владимир Час назад
Да нормально, могут себе позволить. Видите как хорошо живут, одежду бесплатно раздают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45273



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью
Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью
ДТП, пробки и холод в квартирах: в Питер снова нагрянула зима
ДТП, пробки и холод в квартирах: в Питер снова нагрянула зима
В Башкирии 13-летнего мальчика удалось спасти от смерти
В Башкирии 13-летнего мальчика удалось спасти от смерти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#Юмор#история#ДТП#Россия#позитив#кража#подборка
#животные#Прикол#автомобили#интересное#аварии#факты#кино#СССР#конфликт#Жизнь
#интересно#в мире#автомир#забавно#дети#авто аварии#драка#США#Автовсячина#фильм
В Башкирии 13-летнего мальчика удалось спасти от смерти В Башкирии 13-летнего мальчика удалось спасти от смерти Мошенник накупил продуктов по&nbsp;цене картофелины Мошенник накупил продуктов по цене картофелины Барибал разгромил машину из-за пачки конфет Барибал разгромил машину из-за пачки конфет В Калифорнии вор-гурман прорезал на крыше магазина дыру и вынес самое дорогое вино, ликёр и виски В Калифорнии вор-гурман прорезал на крыше магазина дыру и вынес самое дорогое вино, ликёр и виски Приезжий обокрал магазин, а когда его скручивали, стал угрожать оружием Приезжий обокрал магазин, а когда его скручивали, стал угрожать оружием Ульяновец ограбил машину, потому что расстроился из-за неудачного свидания Ульяновец ограбил машину, потому что расстроился из-за неудачного свидания

На что жалуетесь?

Вернуться