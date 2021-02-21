Четверо грабителей жёстко избили продавца из-за жвачки и копеек в кассе

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Избить за несколько секунд. Видимо, таким принципом воспользовались неизвестные, когда решили пойти на ограбление.
19 февраля молодой продавец шаурмы в одном из заведений Новосибирска стоял спиной ко входу. И в помещение ворвались четверо неизвестных. Один из них моментально напал на сотрудника, повалил на пол, и стал прыгать по нему со всей силы.
В это время другие мужчины выгребали деньги из кассы (всего 2700 рублей) и воровали жвачку. Интересно, что маска прикрывала лица только у двоих грабителей.
Всё действие заняло всего 15 секунд. Потом на запись можно увидеть, как пострадавший с трудом поднимается и нажимает на тревожную кнопку.
В это время другие мужчины выгребали деньги из кассы (всего 2700 рублей) и воровали жвачку. Интересно, что маска прикрывала лица только у двоих грабителей.
Всё действие заняло всего 15 секунд. Потом на запись можно увидеть, как пострадавший с трудом поднимается и нажимает на тревожную кнопку.
Сейчас сотрудниками правоохранительных органов ведётся поиск злоумышленников. А владельцы заведения быстрого питания предлагают 25 тыс рублей за любую информацию, которая поможет идентифицировать негодяев.
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А росгвардия, ну вы сами видели постом выше чем занимается росгвардия.