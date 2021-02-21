Четверо грабителей жёстко избили продавца из-за жвачки и копеек в кассе

19 февраля молодой продавец шаурмы в одном из заведений Новосибирска стоял спиной ко входу. И в помещение ворвались четверо неизвестных. Один из них моментально напал на сотрудника, повалил на пол, и стал прыгать по нему со всей силы.



В это время другие мужчины выгребали деньги из кассы (всего 2700 рублей) и воровали жвачку. Интересно, что маска прикрывала лица только у двоих грабителей.



Всё действие заняло всего 15 секунд. Потом на запись можно увидеть, как пострадавший с трудом поднимается и нажимает на тревожную кнопку.