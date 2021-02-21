FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 486 постов • 229 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Четверо грабителей жёстко избили продавца из-за жвачки и копеек в кассе

Четверо грабителей жёстко избили продавца из-за жвачки и копеек в кассе (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 10:44
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   грабёж   деньги   жвачка   нападение   шаурма   
612
3
1
Избить за несколько секунд. Видимо, таким принципом воспользовались неизвестные, когда решили пойти на ограбление.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Новосибирск   грабёж   деньги   жвачка   нападение   шаурма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Роман Гамзалиев 20 минут назад
На голове прыгать и за что за копейки , просто конченые животные таких только отстрел спасет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
kalinser 4 минуты назад
Ублюдки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 23 минуты назад
Разрешите короткоствол гражданскому населению, и не будет таких сцен. Всех слишком борзых отморозков перестреляют в первый же год, а дальше все будет тихо и спокойно. Как в Техасе, например, или в Швейцарии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Frank Borman 10 минут назад
Будут эти же отморозки, только со стволами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Юрий 42 минуты назад
Жуть какая-то. В таком ларьке большой кассы и быть не может. А жвачки это что? Банды в 90-х были как-то лучше организованы, может авторитетам пора наводить порядок, если полиция не справляется с этой шушерой? Это при той численности и абсолютной вседозволенности, что ныне у полиции...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Юрий 11 минут назад
Авторитеты сейчас в Госдуме работают, им некогда наводить порядок, они разграблением страны заняты.
А росгвардия, ну вы сами видели постом выше чем занимается росгвардия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
... Час назад
опять новосибирск
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена Грабитель угрожал продавщице таинственным предметом, но уйти далеко не смог Грабитель угрожал продавщице таинственным предметом, но уйти далеко не смог Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки На Кубани грабитель обманул 101-летнего ветерана, украв последние копейки Пукающего робота-кошку раскупили всего за несколько часов Пукающего робота-кошку раскупили всего за несколько часов
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69871



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
199
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
1
32
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом
0
44
Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
0
69
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#интересно#позитив#картинки#сша#праздник#шоу бизнес#дети
#Юмор#животные#кино#люди#23 февраля#аварии#авто аварии#подарок#прикольные#дикие животные
#факты#прикол#Россия#дтп#дикая природа#наука#подборка#приколы#автомобили#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться