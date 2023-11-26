Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире

А вы знали, что разные породы коров дают разное молоко? Конечно, сразу клубничное или шоколадное ни от одной бурёнки надоить не получится, но зато можно выбрать по жирности и количеству белка. Рекордсменами в этом плане являются джерсейки. Благодаря высокому содержанию питательных веществ, молоко этих коров считается одним из самых вкусных во всём мире!
Джерсейская порода коров на первый взгляд кажется немного игрушечной. Даже взрослые быки выглядят очень мило и нежно, что уж говорить о коровах и телятах — они вообще больше похожи на трепетную лань, чем на крупный рогатый скот. Изящное строение тела, тонкие, немного детские черты морды лица и мягкий пшеничный окрас. Игрушка, а не корова!
Вес животин варьирует от 350 до 700 килограмм, а максимальный рост в холке — всего 120 сантиметров. Для таких высокопродуктивных животных это ну очень даже скромные показатели! Судите сами: в среднем эти миловидные бурёночки дают около 6500 килограмм молока за один период лактации (чуть меньше года). Ну а рекордсменки породы могут выдавать по 14000 килограмм продукции! Да, считать молоко стоит именно в кило, а не литрами: молоко имеет другую плотность и состав, нежели вода, так что молочные фермы измеряют сырьё именно так.
Помимо количества, джерси лидируют также и по качеству молока. В зависимости от племенной линии, жирность продукции у бурёнок может быть от 4,8 до 8%, а количество белка примерно 3-4%. Для сравнения: у самой популярной голштино-фризской молочной породы максимальная жирность молока всего 3,8%, а белка содержится до 3,2%.
Что нам дают эти показатели? А то, что из молока джерсейской породы коров можно сделать куда больше классного сыра, сливок, масла, сметаны, кефира, творога и ряженки! Чем больше питательных веществ в исходном сырье, тем лучше будет готовая продукция. Именно поэтому на сегодняшний день миловидные животины занимают почётное второе место по численности среди всех пород крупного рогатого скота.
Эта уникальная порода коров появилась благодаря селекционерам с великобританского острова Джерси. В 1700-х годах местное поголовье скота стали разводить изолированно, без примесей кровей других пород с большой земли. Много лет направленной селекции, чуточка инбридинга, толика влияния местного климата и капля островной карликовости сделали джерсейских коров такими, какими мы знаем и любим их сейчас.
В отличие от других заводских бурёнок, джерси не склонны к развитию наследственных заболеваний. Это вполне здоровая и счастливая порода. К тому же они легко и без вмешательства человека размножаются, ведь телята рождаются тоже маленькими!
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А сколько за один раз, это надо самим высчитывать. Сколько выдаёт она молока в пятилетку, мне это ни о чём не говорит.