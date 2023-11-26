Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире

Вес животин варьирует от 350 до 700 килограмм, а максимальный рост в холке — всего 120 сантиметров. Для таких высокопродуктивных животных это ну очень даже скромные показатели! Судите сами: в среднем эти миловидные бурёночки дают около 6500 килограмм молока за один период лактации (чуть меньше года). Ну а рекордсменки породы могут выдавать по 14000 килограмм продукции! Да, считать молоко стоит именно в кило, а не литрами: молоко имеет другую плотность и состав, нежели вода, так что молочные фермы измеряют сырьё именно так.