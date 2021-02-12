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Фотографии, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей

Фотографии, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей (18 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размеры   в миру   интересно   познавательно   природа   сравнение   фото   
2219
18
Всё в этом мире познаётся в сравнении — особенно размеры окружающих нас предметов.
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Метки: Размеры   в миру   интересно   познавательно   природа   сравнение   фото   
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7  комментариев
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35k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
блин неужели этому мультику про Геракла уже больше 23 лет?)
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124
*опа Час назад
C каких пор люди, медведи, колибри стали ВЕЩАМИ???
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40k
Raush Час назад
Интересно, а монитор и USB куда втыкать?
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3k
Кирилл Raush 53 минуты назад
это сервер
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40k
Raush Кирилл 44 минуты назад
Аааа... ну тогда это многое объясняет
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6k
Sterling Malory Archer Raush 43 минуты назад
Всё безпроводное
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17k
Евгений Raush 6 минут назад
А мини-микро-USB (ну типа как в рекламе с гранулами
) . А изображение сразу на стену проецирует.
КСГО на низких потянет.
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