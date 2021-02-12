Фотографии, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей

Всё в мире относительно. Помните историю про Гулливера? Имя этого персонажа уже стало нарицательным для обозначения чего-то очень большого. Но великаном он был только для лилипутов, попав же в страну великанов, он стал для них малышом, ну а среди людей он был обычным человеком. Всё познаётся в сравнении, и мы собрали для вас любопытные примеры на эту тему.