Фотографии, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей

Всё в этом мире познаётся в сравнении — особенно размеры окружающих нас предметов.
Всё в мире относительно. Помните историю про Гулливера? Имя этого персонажа уже стало нарицательным для обозначения чего-то очень большого. Но великаном он был только для лилипутов, попав же в страну великанов, он стал для них малышом, ну а среди людей он был обычным человеком. Всё познаётся в сравнении, и мы собрали для вас любопытные примеры на эту тему.
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9. Я нашла старый Head&Shoulders в месте, где остановилась
Указано, что она 1992 года. Сравнила с современной бутылкой, которую привезла с собой.
12. До и после года работы над собой
Первоначальный вес составлял 90,7 кг, а через год этот парень уже весил 71,7 кг. Достойный результат!
15. Рост короткомордого медведя в сравнении со средними ростом человека
Род вымерших медведей из плейстоцена. Они обитали на территории Северной Америки приблизительно от 1800 тыс. до 11 тыс. лет назад.
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