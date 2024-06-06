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Гиганты, реальные размеры которых можно осознать лишь в сравнении

Гиганты, реальные размеры которых можно осознать лишь в сравнении

Автор:
06 июня 2024 16:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размеры   гиганты   интересно   огромные объекты   прикольно   сравнение   фото   
2233
15

Порой объекты кажутся меньше, чем они есть на самом деле. Мозг обманывает нас, но хорошо, когда реальные размеры можно узнать в сравнении. В этом посте собраны реально большие штуковины, которые превышают размеры человека в десятки раз.

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Метки: Размеры   гиганты   интересно   огромные объекты   прикольно   сравнение   фото   
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6  комментариев
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
Действительно, всё познаётся в сравнении.
Как и этот махонький русофобчик Арнольдо Шурценфегель.
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9k
Фельдъегерь 43 секунды назад
очень низкая скорость атаки, но 100% крит
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43k
Example 6.2.6 6 минут назад
Наняли карликов для фотосессии и надеются нас обдурить.
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10k
Роман 14 минут назад
Да ну гон какой то. Или мадьяры должны быть все как Шакил О’Нил, или крупнее. Там на фото еще эфес не обернут похоже, это с оберткой(или как она называется) там какой хват у ладони должен быть. Девчонка мне думается там роста 165-170, по тем временем вполне себе хороший рост для войнов. А таким мечем, помахать им силенок хватит пару минут, пойди еще сами в броне должны быть. Может кто в теме пояснит ...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1716 постов (1668 в горячем)

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