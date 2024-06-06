Гиганты, реальные размеры которых можно осознать лишь в сравнении

2233
15
Порой объекты кажутся меньше, чем они есть на самом деле. Мозг обманывает нас, но хорошо, когда реальные размеры можно узнать в сравнении. В этом посте собраны реально большие штуковины, которые превышают размеры человека в десятки раз.
×
10. Dendrocalamus giganteus — вид бамбука, который растёт на Индийском субконтиненте, Южном Китае и Юго-Восточной Азии
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 фотографий предметов, реальные размеры которых можно понять только в сравнении
- Гигантские штуки, внушительные размеры которых заставляют раскрыть рот от изумления
- 14 гигантских штуковин, чьи размеры (особенно в сравнении) поражают
- Фотографии, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей
- 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении
Новости партнёров
реклама
Как и этот махонький русофобчик Арнольдо Шурценфегель.