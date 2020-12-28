Вот почему фисташки такие дорогие

Высокая цена на фисташки связана с довольно трудоёмким производством.
Немало сил затрачивают фермеры, выращивая фисташку, чтобы получить хороший урожай. Фисташка предпочитает страны с сухими и жаркими климатическими условиями, без затянувшихся низких температур зимой. Поэтому произрастает дерево далеко не в каждом регионе, например, в Иране, Марокко, Крыму или Турции плодовую культуру найти можно.
Хороший урожай деревья приносят лишь раз в 2 года и то, только после 7-12 лет роста. Собирают его в осеннее время в сентябре, один раз. Максимальный вес урожая плодоносящего кустарника приблизительно 20 килограммов.
Хороший урожай деревья приносят лишь раз в 2 года и то, только после 7-12 лет роста. Собирают его в осеннее время в сентябре, один раз. Максимальный вес урожая плодоносящего кустарника приблизительно 20 килограммов.
Фисташку очищают от листиков, чтобы скорлупка оставалась чистой,
После высушивают на солнце длительное время,
Следующим этапом фермеры доводят плоды до готовности путём отмачивания в воде с солью и обжаривания,
Только после того, как фисташки принимают свой облик, в котором вы привыкли их видеть, солёное лакомство попадает на прилавок.
После высушивают на солнце длительное время,
Следующим этапом фермеры доводят плоды до готовности путём отмачивания в воде с солью и обжаривания,
Только после того, как фисташки принимают свой облик, в котором вы привыкли их видеть, солёное лакомство попадает на прилавок.
Так как собирают и обрабатывают плоды исключительно вручную, труд этот очень длителен и кропотлив.
Фисташка не являются орехом, ближайший родственник сладкий манго.
Кстати, фермеры осуществляют сбор плодов только в ночное время суток. Это связано с тем, что днём листочки кустарника выделяют ароматические масла определённого состава. При их вдыхании у человека может возникнуть головокружение и приступы тошноты.
Фисташка не являются орехом, ближайший родственник сладкий манго.
Кстати, фермеры осуществляют сбор плодов только в ночное время суток. Это связано с тем, что днём листочки кустарника выделяют ароматические масла определённого состава. При их вдыхании у человека может возникнуть головокружение и приступы тошноты.
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Костянка. Как, кстати, грецкий орех и кокос. Но чисто ботанически это действительно не орехи