Вот почему фисташки такие дорогие

Немало сил затрачивают фермеры, выращивая фисташку, чтобы получить хороший урожай. Фисташка предпочитает страны с сухими и жаркими климатическими условиями, без затянувшихся низких температур зимой. Поэтому произрастает дерево далеко не в каждом регионе, например, в Иране, Марокко, Крыму или Турции плодовую культуру найти можно.



Хороший урожай деревья приносят лишь раз в 2 года и то, только после 7-12 лет роста. Собирают его в осеннее время в сентябре, один раз. Максимальный вес урожая плодоносящего кустарника приблизительно 20 килограммов.