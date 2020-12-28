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Вот почему фисташки такие дорогие

Вот почему фисташки такие дорогие (3 фото)

Автор:
28 декабря 2020 09:39
Сообщество : Еда
Метки: Познавательные   в миру   еда   интересно   факты   фисташки   фото   
760
3
Высокая цена на фисташки связана с довольно трудоёмким производством.

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Метки: Познавательные   в миру   еда   интересно   факты   фисташки   фото   
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5  комментариев
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26k
Fat Lynx 48 минут назад
На выходе с производства они стоят копейки, а далее перекупы и маркетинг делают свое дело.
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lekha-fil 12 минут назад
На фото деревья, а по тексту кустарник.
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425
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Не являющееся орехом?

Костянка. Как, кстати, грецкий орех и кокос. Но чисто ботанически это действительно не орехи
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5k
Elena Ki Обратная сторона Луны 5 минут назад
Миндаль часто причисляется к орехам, хотя на самом деле он является косточковым плодом.
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