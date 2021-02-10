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Жест Фокса, из-за которого Белявского приняли за уголовника

Жест Фокса, из-за которого Белявского приняли за уголовника (5 фото)

Автор:
10 февраля 2021 20:43
Метки: актер   история фильма   кино   
1017
5

Один на льдине - так уголовники называют того, кто откололся от воровского кодла. И так называли, наверное, Фокса, который не входил ни в одну воровскую группировку.

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Метки: актер   история фильма   кино   
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6  комментариев
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6k
uutb 2 часа назад
Самое интересно, что на столе, уже есть следы от варенья, которые остались от предыдущих дублей.
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860
Kusok uutb 2 часа назад
Это следы от предыдущих допросов.
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30k
Korolev Полчаса назад
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6k
Андрей А 48 минут назад
Большинство сегодняшних актеров могут играть только самих себя
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Потому, что современные актеры как в офисе работают, а настоящий актер свою роль проживает, поэтому и сгорает раньше.
Вот как играть надо.
Каждый раз смотрю и мороз по коже от Евстигнеева

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3k
magic32 2 часа назад
Вот актёры были, играли так, что ВСЕ верили
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