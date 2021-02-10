Жест Фокса, из-за которого Белявского приняли за уголовника

Один на льдине - так уголовники называют того, кто откололся от воровского кодла. И так называли, наверное, Фокса, который не входил ни в одну воровскую группировку.
По замашкам вроде бы фраер, но не фраер. Ему человека отправить на тот свет, как выразился Кирпич, что высморкаться.
Говорухин изначально утвердил на роль главного злодея Бориса Химичева.
Но позже понял, что типаж не тот. Не бандит из сороковых. Александра Беляевского порекомендовал Высоцкий.
Стоит ли говорить, что Белявский справился с ролью, и другого актера, пусть очень талантливого, представить в образе Фокса сейчас невозможно?
Самая интересная сцена в фильме - сцена в ресторане.
По книге Фокс, едва переступая порог кабака, все понимает. А вернее "чувствует звериным чутьем неладное".
Удивительно, как Белявскому удалось одним лишь взглядом сыграть это самое звериное чутье.
Еще один интересный момент. Когда Белявский обсуждал с Высоцким свою роль, еще до начала съемок, Владимир Семенович сказал ему:
"Знаешь, кто такой Фокс? Это человек, который очень себя уважает. Как это сыграть - не знаю".
Белявскому и это удалось.
Вспомним сцену после засады в "Астории". Ту, где Фокс сидит на Петровке с припухшей щекой.
За несколько минут до этого актер зашел в гримерную, где участницы съемочной группы пили чай с вишневым вареньем. Взял вату, смочил ее вареньем и положил за щеку.
И вот герой Белявского сидит с разбитым лицом. Свободная жизнь его закончилась, он это понимает. Однако он сохраняет спокойствие, изображает безразличие к собственной судьбе.
Кажется, что в этот момент его больше волнует не предстоящий допрос, а разбитая губа. Фокс языком обследует повреждение во рту. Нажимает языком на "вишневую" вату, и изо рта течет "кровь".
Фокс пачкает руку.
Следующий кадр. Фокс сидит за столом Шарапова, смотрит на испачканную ладонь. Нужно вытереть. Но не об себя же! Фокс себя уважает.
А потому брезгливо вытирает кровь о стол следователя.
Вроде бы ничего не значащее движение. Но позже, много лет спустя, к актеру на улице подошел зритель - поговорить о фильме "Место встречи то изменить нельзя", и напомнил ему ту сцену.
Это к нынешним "актерам" на кривой козе зритель не подъедет. Александр Борисович человеком был простым и общительными.
Так вот, тот зритель долго уверял Белявского, что тот сидел. Мол, без уголовного прошлого он бы не смог так сыграть Фокса. И в доказательство опытный в воровских делах зритель привел сцену допроса и тот самый жест. Испачкать стол следователя якобы мог только настоящий Фокс.
Источник:
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Вот как играть надо.
Каждый раз смотрю и мороз по коже от Евстигнеева