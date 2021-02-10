Жест Фокса, из-за которого Белявского приняли за уголовника

Но позже понял, что типаж не тот. Не бандит из сороковых. Александра Беляевского порекомендовал Высоцкий.

Стоит ли говорить, что Белявский справился с ролью, и другого актера, пусть очень талантливого, представить в образе Фокса сейчас невозможно?

Самая интересная сцена в фильме - сцена в ресторане.

По книге Фокс, едва переступая порог кабака, все понимает. А вернее "чувствует звериным чутьем неладное".