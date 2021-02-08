Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о потере роли из-за отказа от постельных сцен

Многие привыкли считать, что попасть в кино можно только через постель. Мы не будем оспаривать этот факт, лишь добавим, что и удержаться в кино невозможно без обнажёнки. Об этом поведала бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева.
В последнее время всё чаще режиссёры и сценаристы прибегают к включению постельных сцен и обнажёнки в фильмы, чтобы привлечь зрителей. Сейчас уже сложно встретить фильм, где не мелькала бы чья-то грудь или попа. Порой обнажёнки настолько много, что она даже начинает напрягать. Прямой тому пример - фильм "Текст", который взбудоражил многих кинокритиков.
Наталия Медведева рассказала в своём блоге о том, как потеряла роль из-за отказа раздеваться в кадре. Девушка отметила, что в договоре у неё есть пункт, в котором говорится, что она не будет обнажаться в кадре, не будет сниматься в откровенных сценах и целоваться с актерами по сюжету.
Медведева рассказала, как в прошлом была утверждена на роль в фильме, но позже режиссёр переписал сценарий добавив поцелуй, обнажение в кадре и постельную сцену.
«Режиссер говорит: «Не переживай, мы все так аккуратно и красиво снимем, будет не вульгарно». В общем, пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу. В итоге мне отказали в роли», — вспомнила 35-летняя звезда Comedy Woman.
Медведева рассказала, что многие артистки чувствуют себя неуютно, и даже впадают в депрессию.
Это своего рода происходит насилие над личностью. Тебе надо соприкасаться голыми телами, изображать страсть с каким-то посторонним человеком с неприятным запахом изо рта и с не очень высокими моральными качествами. То есть ты можешь испытывать много всяких отрицательных чувств в этот момент.
"Все хотят всех раздеть. А давайте уже искусством заниматься", - закончила Наталия.
В комментариях актрису многие поддержали и высказали своё мнение, что все интересности уже были сняты до нас и теперь только и остаётся, что привлекать зрителя голыми телами.
Источник:
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А писечку показать стесняются........
Высокие..... высокие моральные принципы..........
*но все равно она овца, нужно понимать что читаешь с бумажки, текс же заучивают эти актеры, раз 10 небось его читают как стих, могла бы и отказаться....но денежки важней нынче для богемки.
Совсем плохо стало, в ххх категорию переходят?
И шо? Вы подались в артисты, будьте любезны играть по натуре, чтобы зритель верил. А если брезгуешь, или тебе какие-либо сцены вызывают отвращение, так займись другим делом.
Не все же актеры учились, вернее получали актерское образование.Хит Леджер, Джони мать его за ногу Депп, Круз Том который, Бейл да и много кто не имел(или не имеет) актерского образования. И еще много кто.
Да безусловно