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Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о потере роли из-за отказа от постельных сцен

Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о потере роли из-за отказа от постельных сцен (3 фото)

Автор:
08 февраля 2021 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Медведва   акриса   интересное   кино   мнение   обнажёнка в кино   фото   шоу бизнес   
3893
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Многие привыкли считать, что попасть в кино можно только через постель. Мы не будем оспаривать этот факт, лишь добавим, что и удержаться в кино невозможно без обнажёнки. Об этом поведала бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева.

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Метки: Медведва   акриса   интересное   кино   мнение   обнажёнка в кино   фото   шоу бизнес   
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229
Пётр 2 часа назад
Шутить про Генерала Карбышева они могут........
А писечку показать стесняются........
Высокие..... высокие моральные принципы..........
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384
vi4 13 минут назад
что там раздевать то?
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65k
Варакин Алексей 44 минуты назад
Клоуны диктовать условия начали....куда мир катится?
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9k
Николай 44 минуты назад
Эх надо было её как следует подумать. Деваха симпатичная. Формального согласия не давать, ведь если её самой не понравиться, можно в суд подать за нарушения контракта(если там действительно про отсутствие обнаженки есть) и на отсуженные деньги самой снимать какие хочет фильмы.
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559
Вадим Иванов 53 минуты назад
Это все равно как устроиться на мясобойню и сказать, что крови боишься....
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537
Дмитрий 58 минут назад
Ба!!! Вот это поворот! Честно говоря она и раздетая то мало кого заинтересует, а уж как "личностная актриса" в одежде и подавно. Она что, думает мы ей Генерала Дмитрия Карбышева забудем??? Как бы не так... клоунесса чмошная....
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1k
Диагноз Час назад
Горе то какое, как же мы дальше то жить будем...
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148k
☭Cheкаво☭ Час назад
За то эта манд*вошка, любит шутить о Героях ВОВ.
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148k
☭Cheкаво☭ Пётр 37 минут назад
*да и черт с ней, хоть тяму хватило извиниться, вот у Наврального не хватило.
*но все равно она овца, нужно понимать что читаешь с бумажки, текс же заучивают эти актеры, раз 10 небось его читают как стих, могла бы и отказаться....но денежки важней нынче для богемки.

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148k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
В интернете видимо не судьба было посмотреть...
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6k
Lev Asriev Пётр Полчаса назад
Уважаемый Петр, общайтесь дальше с Chekaво. У вас это выходит очень гармонично.
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229
Пётр Lev Asriev Полчаса назад
Может это и воспринималось терпимо, но только на кухнях...... И ни при каких обстоятельствах не прошло бы на большой экран!!!!
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148k
☭Cheкаво☭ 24 минуты назад
Интересно было бы еще посмотреть кто худ.рук КАМЕДИВУМ,шутки видать "СИСЯН"придумывает, а ЭХО МОСКВЫ их утверждает.
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37k
Сергей Час назад
...была утверждена на роль в фильме Но позже, хитрожопый режиссёр возжелал увидеть актрису голой, и переписал сценарий добавив поцелуй, обнажение в кадре и постельную сцену........
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Это не звезда,а целое Звездищщщще
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1k
zenon 2 часа назад
Вот нашлась одна девственница на весь российский кино мир.
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45k
Albert GER 2 часа назад
Не совсем понятно шо они в камедивумен снимали шо ей раздеваться пришлось.
Совсем плохо стало, в ххх категорию переходят?
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947
Дмитрий Albert GER 2 часа назад
При чем здесь "камедивумен"? Читать не умеешь. Предложили снятся в короткометражке.
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1k
zenon Дмитрий 2 часа назад
Разве короткометражка - это кино. Вот настоящий фильм с Дон Жуанами на часа два, это фильма. А тут не успеет снять ажурное и всё закончилось. Деньги плёвые так с полмиллиона, когда на половометражном фильме можно рамахнуться на миллион.
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1k
aznak zenon Час назад
Там про немецкую короткометражку шел разговор, а это самое что ни на есть настоящее кино.
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195
dimly 2 часа назад
Вряд ли там есть на что посмотреть.
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834
rgubaev 2 часа назад
"звезда Comedy Woman" - это что за зверь такой?
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947
Дмитрий rgubaev 2 часа назад
А интернета у тебя нет? Или так: а как ты(вы) свою запись сюда сделали?
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1k
zenon Дмитрий 2 часа назад
Не надо так строго! Не каждому повезёт такое увидеть. Я не видел но с общей массой согласен. Нема денег - нема кино, нема кино ничего не показывать при том бесплатно.
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20k
Мойша 2 часа назад
""Тебе надо соприкасаться голыми телами, изображать страсть с каким-то посторонним человеком с неприятным запахом изо рта и с не очень высокими моральными качествами. То есть ты можешь испытывать много всяких отрицательных чувств в этот момент. "

И шо? Вы подались в артисты, будьте любезны играть по натуре, чтобы зритель верил. А если брезгуешь, или тебе какие-либо сцены вызывают отвращение, так займись другим делом.
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11k
Serg2001 2 часа назад
О как! Актриса!... ))) А может как АКТРИСА она как раз серьезных режиссеров то и не интересует?По сути то, наверное, все правильно сказано... Но какое отношение к искусству имеют работы, где снимаются бывшие кэвээнщики?... При всем уважении, это скорее скетчи какие-то, капустники, переложенные на плёнку. Шоу Бенни Хилла, если хотите. Фильмы, которые посмотрел, поржал местами и тут же забыл. Потому что все они что в КВНе, что в камеди, что в комедиях, все всегда одинаковые. Потому что актёр это всё-таки профессия, а не просто умение кривляться на публике. И профессия не самая легкая. Которой надо долгое время учиться, в которой есть свои приёмы, секреты. Это звание нужно еще заслужить. А у нас как... рот открыла под фанеру - уже певица. Трусы засветила по ящику - уже звезда! А еще как человек она упала в моих глазах, когда от грудного ребенка уехала на шоу "Последний герой". А потом начала лить крокодиловы слёзы, как она скучает по ребенку. И когда её отпустили домой, то меньше чем через месяц уже бегала по форту Боярд в одноименном шоу... Я понимаю, что деньги надо ковать не отходя от кассы... пока зовут. Шоубиз он такой. Но тогда зачем искусство всуе поминать?... Тут как говорится, надо либо трусы одеть, либо крест снять... )) ИМХО.
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947
Дмитрий Serg2001 2 часа назад
"Потому что актёр это всё-таки профессия"
Не все же актеры учились, вернее получали актерское образование.Хит Леджер, Джони мать его за ногу Депп, Круз Том который, Бейл да и много кто не имел(или не имеет) актерского образования. И еще много кто.
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11k
Serg2001 Дмитрий Час назад
Продолжу список великих актеров без актерского образования: Светлаков, Харламов, Галустян, Рева... ))
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947
Дмитрий Serg2001 54 минуты назад
Не надо мешать ....етоВо самого с действительно актерами.
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11k
Serg2001 Дмитрий 38 минут назад
Я же не отрицаю существование самородков, которые уже рождаются актерами... Но Медведева это явно не тот случай... Но туда же: "Я актриса! Я вся в искусстве!"... ))
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
В последнее время всё чаще режиссёры и сценаристы прибегают к включению постельных сцен и обнажёнки в фильмы, чтобы привлечь зрителей©
Да безусловно
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40k
Raush 2 часа назад
Потому и получают больше, потому что делают то, что нравится публике. А если что-то не нравится и в первую очередь она женшина (и все следом перечисленное), то тогда 8-ми часовой рабочий день, среднестатистическую зарплату и вперед...
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59k
Доктор Джонс 2 часа назад
Цену набивает...
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2k
Core 2 часа назад
оскароносные не брезгуют не только дупла показывать, но и спать за роль, а тут кхм актриса нарисовалась
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Искусства там нет, зрителей можно привлечь только чернухой, дешёвой обнажённкой и матом. Сюжетом и качеством привлечь не получается, силенок не хватает
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1k
zenon Aqueronte Час назад
Такое можно и на базаре увидеть и в театре.
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