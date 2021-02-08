Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о потере роли из-за отказа от постельных сцен

В последнее время всё чаще режиссёры и сценаристы прибегают к включению постельных сцен и обнажёнки в фильмы, чтобы привлечь зрителей. Сейчас уже сложно встретить фильм, где не мелькала бы чья-то грудь или попа. Порой обнажёнки настолько много, что она даже начинает напрягать. Прямой тому пример - фильм "Текст", который взбудоражил многих кинокритиков.

Наталия Медведева рассказала в своём блоге о том, как потеряла роль из-за отказа раздеваться в кадре. Девушка отметила, что в договоре у неё есть пункт, в котором говорится, что она не будет обнажаться в кадре, не будет сниматься в откровенных сценах и целоваться с актерами по сюжету.

Медведева рассказала, как в прошлом была утверждена на роль в фильме, но позже режиссёр переписал сценарий добавив поцелуй, обнажение в кадре и постельную сцену.