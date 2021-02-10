13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок

Актер такая профессия, при которой тебе может быть далеко за 50, а ты играешь студента, либо наоборот - ты еще молод, а играешь пенсионера. Интересно - сколько же лет было культовым актерам. снявшимся в самых культовых фильмах СССР?
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И самая новогодняя картина "Ирония судьбы, или с легким паром!" - Мягкову 41 год, Барбаре Брыльска - 34 года
Авторский пост
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