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13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок

13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок (20 фото)

Автор:
10 февраля 2021 14:15
Сообщество : Кино
Метки: Союз   актеры   возраст   интересное   история   кино   культовые фильмы   
810
20

Актер такая профессия, при которой тебе может быть далеко за 50, а ты играешь студента, либо наоборот - ты еще молод, а играешь пенсионера. Интересно - сколько же лет было культовым актерам. снявшимся в самых культовых фильмах СССР?

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Метки: Союз   актеры   возраст   интересное   история   кино   культовые фильмы   
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5  комментариев
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33k
kalinser 47 минут назад
В "Кавказской пленнице" Моргунову было 39,а не 29 лет.
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Андрей Иванов 6 минут назад
Жеймо Янина Болеславовна - 37 лет, героине 15-18
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Андрей Иванов 9 минут назад
Д`Артаньяну - 18, Боярскому - 29
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11k
Serg2001 21 минуту назад
Георгий Вицин. Фильм "Максим Перепелица". 38 лет
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Никита Полчаса назад
По моему,не важно сколько лет,а важно как актёр сыграл свою роль.По моему в этих замечательных и любимых фильмах у актёров роли удались.
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