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25 поистине захватывающих историй, которые легли в основу известных фильмов

25 поистине захватывающих историй, которые легли в основу известных фильмов (26 фото)

Автор:
08 февраля 2021 14:14
Сообщество : Кино
Метки: интересное кино   истории   кино   на реальных событиях   сюжеты   фильмы   
525
26
Сюжеты этих фильмов кажутся настолько неожиданными и кинематографичными, что даже не верится, что взяты они из реальной жизни, а главные герои - обычные люди. Если вы не против небольших спойлеров, загляните в наш список известных фильмов, основанных на реальных событиях. Может быть, вы смотрели не все.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное кино   истории   кино   на реальных событиях   сюжеты   фильмы   
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11k
Serg2001 Час назад
"Он сообщил британскому правительству, когда немецкая подлодка врежется в британский корабль". Оказывается вот как немцы топили британские суда... )) А фильм "Игра в имитацию" на самом деле неплохой. Вроде бы никакого экшена, а смотрится на одном дыхании.
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−120
Mario 42 минуты назад
"Волк с Уолл-стрит" (2013) - отличный фильм!
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