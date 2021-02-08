25 поистине захватывающих историй, которые легли в основу известных фильмов

Сюжеты этих фильмов кажутся настолько неожиданными и кинематографичными, что даже не верится, что взяты они из реальной жизни, а главные герои - обычные люди. Если вы не против небольших спойлеров, загляните в наш список известных фильмов, основанных на реальных событиях. Может быть, вы смотрели не все.
1. Moneyball - "Человек, который изменил всё" (2011)
Фильм снят по одноименной книге, в которой рассказывается о том, как в 2002 году бейсбольная команда "Окленд Атлетикс" сделала прорыв и сумела добиться невероятных успехов. Это история о генеральном менеджере команды Билли Бине (его играет Брэд Питт), который первым применил аналитический и научно обоснованный подход к найму игроков-новичков. Его решение принесло команде победу в чемпионате, а созданный метод подбора игроков с тех пор был взят на вооружение и другими командами.
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2. The Devil Wears Prada - "Дьявол носит Prada" (2006)
Основанный на романе Лорен Вайсбергер, фильм "Дьявол носит Prada" рассказывает об опыте работы Вайсбергер в качестве личного помощника Анны Винтур - главы журнала Vogue. Анна Винтур считается одним из самых крутых людей в индустрии моды, что объясняет, почему в фильме героиня Мерил Стрип по имени Миранда Пристли ведет себя так грубо и заносчиво.
3. Catch Me If You Can - "Поймай меня, если сможешь" (2002)
В популярном фильме "Поймай меня, если сможешь" серийный мошенник и самозванец Фрэнк Абигнейл притворяется множеством людей - от пилота авиалинии до юриста и даже врача! Это может показаться слишком безумным, чтобы быть правдой, но Фрэнк, которого в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо, на самом деле сделал все это и многое другое. После того, как он отсидел несколько лет в тюрьме, ФБР выпустило его на свободу - при условии, что он откроет свои секреты и научит всем хитростям.
4. Big Eyes - "Большие глаза" (2014)
Этот фильм рассказывает о жизни художницы 1960-х годов Маргарет Кин. Она придумала собственный стиль, рисуя детей с необычно большими глазами, которые выглядели почти чужеродными. Впоследствии этот стиль стал ее визитной карточкой. Но основная история фильма - о том, как Маргарет пришлось подать в суд на своего мужа Уолтера Кина, который присвоил себе авторство ее картин.
5. Deepwater Horizon - "Глубоководный горизонт" (2016)
Deepwater Horizon - это платформа для глубоководного бурения в Мексиканском заливе, которая однажды в 2010 году взорвалась, унеся жизни 11 человек и ранив 17 человек. В результате произошел самый масштабный разлив нефти в море, когда-либо созданный человеком. Нефть разлилась на огромной территории от Флориды до Алабамы, от Луизианы до Техаса, разрушая местную промышленность и естественную среду обитания. Район был настолько загрязнен этим разливом, что и по сей день животные в Мексиканском заливе рождаются с дефектами и аномалиями.
6. The Danish Girl - "Девушка из Дании" (2015)
В фильме "Девушка из Дании" рассказывается история первого мужчины, перенесшего операцию по смене пола. Это произошло в Дании в 1920-х годах. Его звали Эйнар Магнус Андреас Вегенер и в конечном итоге он стал женщиной, в медицинском смысле. В фильме показано, как человек столкнулся с трансгендерностью, несмотря на то, что был женат на женщине, и как искусство жены-художницы повлияло на него и помогло принять смелое решение.
7. Seabiscuit - "Фаворит" (2003)
Это фильм о породистой скаковой лошади по кличке Сухарь, которая стала одной из самых непобедимых в истории американских скачек. Сухарь считался "коротышкой", слишком маленьким, чтобы участвовать в скачках, но это была уникальный лошадь, которая раз за разом побеждала всех остальных, даже признанных фаворитов. Происходило все это в 30-е годы во время Великой депрессии, и история Сухаря вселяла в людей надежду на то, что все наладится. Роль жокея Реда Полларда сыграл Тоби Магуайр.
8. Walk The Line - "Переступить черту" (2005)
В этом фильме актер Хоакин Феникс очень точно изобразил всемирного известного кантри-исполнителя Джонни Кэша. Речь идет о молодых годах музыканта - о том, как он собирается выступить с концертом в тюрьме Сан-Квентин, о его отношениях с Джун Картер Кэш, о его склонности к злоупотреблению психоактивными веществами, от которой он в конечном счете избавился, обратившись к религии.
Фильм получил высокую оценку прессы и был тепло принят семьей Джонни Кэша.
Фильм получил высокую оценку прессы и был тепло принят семьей Джонни Кэша.
9. Hachi: A Dog’s Tale - "Хатико: Самый верный друг" (2009)
Это трогательная история о собаке по имени Хатико из Японии. Родом из Одате в префектуре Акита в Японии, эта собака (порода которой также называется Акита) была увековечена в фильме из-за сильнейшей преданности своему хозяину. Хозяин собаки умер, но верный пес каждый день в течение девяти лет продолжал приходить на вокзал и ждал прибытия поезда, на котором обычно возвращался домой его лучший друг. На этой станции Хатико и умер, не дождавшись хозяина.
10. Apollo 13 - "Аполлон-13" (1995)
"Аполлон-13" - единственный из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в полёте произошла серьёзная авария - взрыв кислородного баллона. Благодаря отличной подготовке и большой изобретательности космонавты смогли безопасно вернуться на Землю. Сам фильм был снят на так называемой "блевотной комете" Vomit Comet - самолете, который имитирует то, что происходит в отсутствие гравитации.
11. The Imitation Game - "Игра в имитацию" (2014)
В фильме рассказывается о британском математике и криптографе Алане Тюринге, который во время Второй мировой войны помог взломать код немецкой шифровальной машины Enigma. Для этого он создал свою машину и назвал ее "Кристофер", в память о школьном друге. Тьюринг был первым, кто смог взломать код "Энигмы". Он сообщил британскому правительству, когда немецкая подлодка врежется в британский корабль. После окончания войны Тьюринга обвинили в неподобающем поведении из-за его гомосексуальности, и выбор был такой - или сесть в тюрьму, или согласиться на химическую кастрацию. Ученый выбрал второй вариант.
12. Gangs Of New York - "Банды Нью-Йорка" (2002)
Фильм "Банды Нью-Йорка" основан на одноименной книге, написанной в начале 1900-х годов. История разворачивается в середине 1800-х годов и изображает жизнь обычного человека в бедном районе Файв-Пойнтс в Нижнем Манхэттене, самого обычного члена одной из преступных группировок. Посещение салунов и игорных заведений, драки и грандиозные сражения - все это так или иначе происходило на самом деле.
13. Hacksaw Ridge - "По соображениям совести" (2016)
Дезмонд Досс - армейский медик и пацифист, служивший на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Эта история показывает, как, несмотря на то, что человек не верил в войну из-за своих религиозных убеждений (он был адвентистом седьмого дня), он все же проявил мужество под огнем и спас бесчисленное количество жизней, не сделав ни единого выстрела в битве за Окинаву. Благодаря своему героизму этот идейный уклонист был удостоен Медали Почета.
14. The Terminal - "Терминал" (2004)
Основанный на реальной истории иранского диссидента Мехрана Карими Нассери, "Терминал" с Томом Хэнксом в главной роли показывает человека, который вынужден жить в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, поскольку его не пускают ни в США, ни обратно на родину.
Именно это случилось с Нассери, которому после официальной посадки в международном аэропорту Шарля де Голля в Париже не разрешили въехать во Францию. Его также выслали из Ирана, поэтому он не мог вернуться домой. В итоге он прожил в аэропорту 18 лет.
Именно это случилось с Нассери, которому после официальной посадки в международном аэропорту Шарля де Голля в Париже не разрешили въехать во Францию. Его также выслали из Ирана, поэтому он не мог вернуться домой. В итоге он прожил в аэропорту 18 лет.
15. American Gangster - "Гангстер" (2007)
Это художественный пересказ истории Фрэнка Лукаса, человека, который после войны во Вьетнаме развернул сеть наркоторговли на улицах Нью-Йорка. Лукас, которого играет Дензел Вашингтон, ездил за наркотиками во Вьетнам и Камбоджу, а потом его банда продавала их на улицах многих крупных городов.
16. The Bling Ring - "Элитное общество" (2013)
Фильм рассказывает реальную историю о группе из восьми девушек и парней, которые залезали в дома знаменитостей с октября 2008 года по август 2009 года и воровали дорогие вещи. Стоимость украденного составила около 3 миллионов долларов. Среди тех, кого обворовала эта шайка, были Орландо Блум, Линдси Лохан и Пэрис Хилтон.
17. The Wolf Of Wall Street - "Волк с Уолл-стрит" (2013)
"Волк с Уолл-стрит" - настоящая история жизни Джордана Белфорта. В фильме рассказывается о том, как Белфорт относительно быстро разбогател, совершая различные мошеннические действия, а также манипуляции на фондовом рынке. Спойлер: за свои преступления Белфорт в конечном итоге попал в тюрьму, но был освобожден после 22 месяцев заключения.
18. American Hustle - "Афера по-американски" (2013)
Фильм основан на абсолютно реальных событиях - спецоперации ФБР. В 70-х и 80-х годах ФБР поставило арабского шейха в ситуацию, когда он пытался ускорить получение своего гражданства в США путем подкупа. ФБР использовало настоящего афериста, чтобы выследить чиновников, которые помогли шейху получить документы в обход стандартной процедуры. Всего в ходе этой спецоперации было арестовано 19 человек, в том числе сенатор, мэр и конгрессмены.
19. Titanic - "Титаник" (1997)
Это экранизация трагедии, произошедшей с одноименным кораблем в 1912 году. В фильме подробно рассказывается о крушении этого "непотопляемого лайнера", в результате которого погибло более 1500 человек. Это один из самых смертоносных морских инцидентов в современной истории. Режиссер Джеймс Кэмерон решил снять фильм после просмотра фильма IMAX о катастрофе. Он сказал также, что хотел не столько сделать фильма, сколько совершить погружение в этом месте - естественно, за счет студии.
20. The Founder - "Основатель" (2016)
Фильм рассказывает историю Рэя Крока. Он был деловым партнером двух братьев по фамилии Макдоналдс, которые попросили его помочь открыть бургерные рестораны по франшизе. Он преуспел не только в продажах, но и в стандартизации всего, что продавала компания, и в конечном итоге превратил ее в международную суперфраншизу (после того, как купил ее, конечно). На самом деле существует шкала McDonalds, где количество McDonald’s в стране показывает, насколько она демократична.
21. Black Mass - "Черная месса" (2015)
"Черная месса" - это история Уайти Булгара, который был главой бостонской банды Винтер-Хилл. Булгар, которого сыграл Джонни Депп, контролировал большую часть организованной преступности на юге Бостона, пока новая банда, North End Angiulo Brothers, не пришла в город и не стала представлять собой реальную угрозу. После этого Булгар отправился в ФБР, чтобы попытаться заставить их убить его соперников. Сейчас Булгар старик, сидит в тюрьме, и сидеть ему там до конца жизни.
22. The Revenant - "Выживший" (2015)
Фильм "Выживший" основан на реальной истории жизни человека по имени Хью Гласс. Гласс был торговцем, исследователем и пограничником, который однажды попал в жуткую историю - его растерзал медведь гризли, а люди, чьим проводником он был, оставили его умирать, посчитав, что он уже не жилец. Но Гласс выжил, сумел проползти на животе более 320 км и добраться до ближайшего форпоста. После этой истории он стал легендой штата Южная Дакота.
23. Donnie Brasco - "Донни Браско" (1997)
Это фильм человеке по имени, как вы уже догадались, Донни Браско. И на самом деле это псевдоним агента ФБР по имени Джо Пистоун, который проник в преступные мафиозные кланы Нью-Йорка - семью Бонанно и семью Коломбо, где работал под прикрытием. Он помог ФБР доказать, насколько важна работа тайных агентов, и, как сообщается, смог подобраться так близко к мафиози благодаря своему сицилийскому происхождению.
24. Goodfellas - "Славные парни" (1990)
Криминальный фильм "Славные парни" основан на биографии Генри Хилла, гангстера из Нью-Йорка, который был связан с преступным кланом Луккезе с 1955 года до тех пор, пока не стал информатором ФБР в 1980 году. Благодаря ему были арестованы несколько высокопоставленных членов мафии, в том числе Джеймс Берк и Пол Варио, а также еще 48 человек.
25. Everest - "Эверест" (2015)
Фильм "Эверест" рассказывает невероятную историю о том, как альпинист сумел в одиночку выжить на Эвересте после того, как во время снежной бури его там оставили умирать. Он чудом сумел пережить бурю и спуститься с горы. И это несмотря на то, что был ослеплен ультрафиолетовым излучением высоко в горах. Все это случилось в 1996 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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