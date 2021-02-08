25 поистине захватывающих историй, которые легли в основу известных фильмов

В популярном фильме "Поймай меня, если сможешь" серийный мошенник и самозванец Фрэнк Абигнейл притворяется множеством людей - от пилота авиалинии до юриста и даже врача! Это может показаться слишком безумным, чтобы быть правдой, но Фрэнк, которого в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо, на самом деле сделал все это и многое другое. После того, как он отсидел несколько лет в тюрьме, ФБР выпустило его на свободу - при условии, что он откроет свои секреты и научит всем хитростям.