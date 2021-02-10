Место, где можно провалиться в трещину между континентами

В Исландии есть уникальное место, где в определённом смысле можно держаться одной рукой за край одного континента, а другой рукой - за край другого континента. По крайней мере, так считают учёные, которые называют это место в Исландии трещиной Сильфра (Silfra).
Правда, буквально держаться руками за два разных континента можно только под водой и в конкретном узком коридоре. Сама же трещина находится в исландском национальном парке Тингвеллир и давно входит в топ лучших мест для дайвинга.
Дайверы облюбовали это место не только из-за такой уникальной возможности подпереть руками континенты - а такой возможности и правда нет больше нигде в мире.
Дайверы облюбовали это место не только из-за такой уникальной возможности подпереть руками континенты - а такой возможности и правда нет больше нигде в мире.
Главная особенность Сильфры заключается в исключительно чистой воде, которую многие считают самой чистой водой на планете.
Видимость под водой тут составляет в среднем около 100 метров, а в некоторых местах и больше. Связано это с тем, что трещина наполнена водой от тающего ледника под названием Лангьёкюдль. Талая вода проходит через слои почвы и лавы, и собирается в своего рода подземное озеро, из которого и наполняется в этом месте Сильфра.
Видимость под водой тут составляет в среднем около 100 метров, а в некоторых местах и больше. Связано это с тем, что трещина наполнена водой от тающего ледника под названием Лангьёкюдль. Талая вода проходит через слои почвы и лавы, и собирается в своего рода подземное озеро, из которого и наполняется в этом месте Сильфра.
×
Но этот долгий путь воды - а идёт от ледника до подземного источника она в течение 30-100 лет - по сути является прохождением через природные фильтры. Скажем так, туристов и дайверов тут предупреждают о том, что если появится соблазн глотнуть этой прозрачной воды, можно себе не отказывать.
Сильфра появилась после землетрясений 1789 года, которые, в свою очередь, стали следствием движения двух тектонических плит - североамериканской и евразийской.
Сильфра появилась после землетрясений 1789 года, которые, в свою очередь, стали следствием движения двух тектонических плит - североамериканской и евразийской.
Такого рода трещин, говорят, образовалось несколько, но лишь одна "врезалась" в подземный источник и стала водоёмом.
Сама Исландия является частью так называемого Срединно-Атлантического хребта - это, к слову, самый протяженный горный хребет на Земле, его длина составляет более 18 000 км (по сути от полюса до полюса). Как понятно из названия, хребет этот идёт по дну Атлантического океана, но кое-где поднимается над уровнем моря, образуя острова.
Сама Исландия является частью так называемого Срединно-Атлантического хребта - это, к слову, самый протяженный горный хребет на Земле, его длина составляет более 18 000 км (по сути от полюса до полюса). Как понятно из названия, хребет этот идёт по дну Атлантического океана, но кое-где поднимается над уровнем моря, образуя острова.
Также, к примеру, образованы и Азорские острова - хотя, казалось бы, где они, а где Исландия. Хребет - это как раз область расхождения тектонических плит, так что исландцы по сути живут в двух разных континентах.
Плиты раздвигаются постоянно, примерно на 2-2,5 см в год, и всё это выливается в то, что примерно раз в 10 лет тут происходят землятресения - можно сказать, горы переформируются из-за накапливающегося напряжения. Так образовался и рифт (то есть крупный тектонический разлом), к которому относится Сильфра.
Плиты раздвигаются постоянно, примерно на 2-2,5 см в год, и всё это выливается в то, что примерно раз в 10 лет тут происходят землятресения - можно сказать, горы переформируются из-за накапливающегося напряжения. Так образовался и рифт (то есть крупный тектонический разлом), к которому относится Сильфра.
Вода в Сильфре остается очень холодной и имеет постоянную температуру в 2-4 градуса Цельсия - как раз потому, что и в подземном источнике, откуда она попадает в трещину, температура воды постоянная. Непостоянными тут, пожалуй, являются только дно и стены, что связано с постоянным движением плит.
По этой причине плавать тут разрешено только в определённых местах, а многочисленные пещеры, туннели и особо узкие зоны остаются под запретом, ибо там слишком опасно.
По этой причине плавать тут разрешено только в определённых местах, а многочисленные пещеры, туннели и особо узкие зоны остаются под запретом, ибо там слишком опасно.
Собственно, те же пещеры или туннели могут образовываться в любое время, так что даже не существует стопроцентно точной карты этого подводного пространства.
И это при том, что Сильфра занимает относительно небольшую площадь, примерно 600 на 200 метров при глубине не менее 63 метров (не во всех местах люди ныряли до дна, так что и измерений не проводилось). Есть несколько подводных секций, но доступны для изучения не все.
И это при том, что Сильфра занимает относительно небольшую площадь, примерно 600 на 200 метров при глубине не менее 63 метров (не во всех местах люди ныряли до дна, так что и измерений не проводилось). Есть несколько подводных секций, но доступны для изучения не все.
Скажем, лагуна протяжённостью около 100 метров является "полем" с разнообразными водорослями. Чтобы наблюдать эту часть, даже не надо нырять - тут раздолье для любителей сноркелинга (плавание с маской на поверхности воды).
Есть также Зал и Собор Сильфры - это подводные каньоны, где как раз множество пещер, в которые не рискуют заплывать даже опытные дайверы.
Есть также Зал и Собор Сильфры - это подводные каньоны, где как раз множество пещер, в которые не рискуют заплывать даже опытные дайверы.
Ну и забавный факт для окончания рассказа: в Сильфре есть настоящий "туалет", но назван он так не из-за возможности сходить по нужде, конечно. Это узкое место, туннель, через который вода проходит с очень большим напором - так, что дайверов просто смывает вниз.
Плавать там также запрещено, но зато, как часто бывает, особо опасное место получило такое вот ироничное название.
Плавать там также запрещено, но зато, как часто бывает, особо опасное место получило такое вот ироничное название.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
- Сосулька в виде руки
- Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей
- 7 самых диких мест России, где природа постаралась на славу
- 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...