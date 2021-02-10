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Место, где можно провалиться в трещину между континентами

Место, где можно провалиться в трещину между континентами (10 фото)

Автор:
10 февраля 2021 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   континент   красота   природа   трещина   фото   
482
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В Исландии есть уникальное место, где в определённом смысле можно держаться одной рукой за край одного континента, а другой рукой - за край другого континента. По крайней мере, так считают учёные, которые называют это место в Исландии трещиной Сильфра (Silfra).
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Метки: в мире   интересно   континент   красота   природа   трещина   фото   
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