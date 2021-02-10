Место, где можно провалиться в трещину между континентами

Также, к примеру, образованы и Азорские острова - хотя, казалось бы, где они, а где Исландия. Хребет - это как раз область расхождения тектонических плит, так что исландцы по сути живут в двух разных континентах.



Плиты раздвигаются постоянно, примерно на 2-2,5 см в год, и всё это выливается в то, что примерно раз в 10 лет тут происходят землятресения - можно сказать, горы переформируются из-за накапливающегося напряжения. Так образовался и рифт (то есть крупный тектонический разлом), к которому относится Сильфра.