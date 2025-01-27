Исследователи выяснили, что Африка расколется намного быстрее, чем предполагалось ранее. Трещина длиной 56,5 км появилась в пустыне Эфиопии в 2005 году и с тех пор расширяется со скоростью 1,5 см в год.
Ранее считалось, что раскол займёт десятки миллионов лет. Однако Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, рассчитал, что это произойдёт в течение одного-пяти миллионов лет.
«Может случиться так, что воды Индийского океана затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины», — говорит Макдональд.
Профессор добавил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический.
Новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию, а также половину Эфиопии. Он получит название Нубийский.
«В масштабах человеческой жизни вы не увидите особых изменений. Вы будете ощущать землетрясения, видеть извержения вулканов, но не увидите, как океан захлестнёт сушу».
Сам процесс связан с Восточно-Африканской рифтовой долиной, которая представляет собой разлом длиной 3200 км, образовавшийся 22 млн лет назад. В этом регионе находятся Великие озёра Африки, а также расположены две тектонические плиты - Сомалийская и Нубийская, которые активно отдаляются друг от друга.
«Главные открытия последних лет связаны с тем, куда именно уходят ветви этой рифтовой системы. Северная часть, которая включает Джибути и Кению, была хорошо изучена. Однако мы не имели ни малейшего представления о южном направлении», — добавил Макдональд.
В новых исследованиях использовались спутниковые гравитационные данные и сейсмическое сканирование, чтобы понять, что происходит под землёй.
Бывший консультант NASA Александра Дотен пояснила: «Восточная Африка находится на Сомалийской плите. Вдоль её границы располагаются Великие озёра Африки — одни из самых больших озёр на Земле. Это 25% всей незамерзающей пресной воды на планете, а также место обитания около 10% всех видов рыб на Земле. Озёра образовались потому, что Восточная Африка отделяется от остальной части континента. В конце концов, Восточная Африка станет новым континентом, отделенным от остальной Африки новым океаном».
В исследовании, опубликованном в 2024 году в журнале Frontiers in Earth Science, было отмечено, что в различных частях Восточно-Африканской рифтовой системы наблюдается разный уровень вулканической активности.
В 2018 году после сильных дождей разломы также появились в Кении, причём местные жители сообщали, что в это время они ощущали дрожание земли.
Эксперты предположили, что в результате тектонических процессов Мадагаскар также разделится на два отдельных острова.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Человек будет эту трещину постоянно засыпать, и Африка не расколется пока там живут люди..
Я к вам с радостной новостью, буквально через миллион лет на планете появится еще и новый океан.