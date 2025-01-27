Ранее считалось, что раскол займёт десятки миллионов лет. Однако Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, рассчитал, что это произойдёт в течение одного-пяти миллионов лет.

«Может случиться так, что воды Индийского океана затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины», — говорит Макдональд.

Профессор добавил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический.

Новый континент будет включать Сомали, Кению, Танзанию, а также половину Эфиопии. Он получит название Нубийский.

«В масштабах человеческой жизни вы не увидите особых изменений. Вы будете ощущать землетрясения, видеть извержения вулканов, но не увидите, как океан захлестнёт сушу».