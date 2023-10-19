Природа вместо холста: 15 работ которые, кажется, создавали не художники, а чародеи

Мы привыкли к художникам, которые создают свои произведения с помощью красок, карандашей и различных красящих веществ. Также люди искусства не пренебрегают подручными предметами, которые можно разобрать и превратить в нечто совершенно новое и прекрасное, несущее скрытый смысл.
Это всё для нас привычно и понятно. Но слышали ли вы когда-нибудь о художниках, которые создают свои работы, задействуя природу?
Такое художественное направление называется ленд-арт. Это революционное течение, зародившееся в США в 1960-х годах. Представляет собой вдумчивый, концептуальный подход к созданию произведений искусства, который предполагает использование натуральных материалов. Главный посыл художников, работающих в этом стиле, заключается в отторжении коммерциализации искусства, а также привлечение внимания к проблемам экологии.
По мере развития ленд-арта художники стали позволять себе несколько больше. Некоторые из них могли прибегнуть не только к природным материалам, но и искусственным, которые, конечно, не вредили окружающей среде. Современный ленд-арт также не гнушается применять и землеройное оборудование. Обычно это происходит в крайне редких случаях.
Давайте посмотрим на одни из самых ярких работ ленд-арт художников.
Скульптура «Султан Пит Пони», Великобритания
Это масштабное произведение было создано валлийским художником Миком Петс. Для его изготовления использовались камни, земля и более 60 тысяч тонн угля. Арт-объект сделан в честь лошадей, которые ранее работали в этих местах в подземных шахтах.
Проект «Окружённые острова», США
Удивительно красочная композиция была выполнена художником Кристо в 1983 году. Для её воплощения он использовал плавающую розовую плёнку из полипропилена. Цель проекта — показать, что люди в Майами живут между землёй и водой.
Удивительно, но использование искусственного материала при создании объекта оказало на экологию положительное влияние. При разборе конструкции работники выловили из воды более 40 тонн мусора.
Работы Энди Голдсворти, художника который переосмысливает мир через естественную геометрию
Раньше ленд-арт поощрял только те произведения искусства, которые были созданы из материалов, найденных в месте возведения объекта. Сегодня правила для художников не такие строгие. Можно экспериментировать столько, сколько душа пожелает.
Проект «В наших руках», Испания
Художник создал эту реалистичную и детализированную работу с помощью экологичной и безопасной краски. Кстати, в центре композиции находится реальное озеро. Размеры арт-объекта составляют 10000 м².
Ленд-арт скульптура от художника Николая Полисского под названием «Бобур»
Скульптура находится в парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.
Одна из лучших скульптур на ленд-арт фестивале
Ленд-арт проект «Эвокация», Иран
Своей работой художница попыталась осветить проблему нехватки воды в пустынях.
«Лабиринт Арианны», Италия
Лабиринт был создан скульптором Итало Ланфредини в 1990 году. Сделан из патинированного бетона терракотового цвета. Символизирует стремление человека от высокого к возвышенному.
Сюрреалистичная скульптура на дереве. Принадлежит бельгийскму художнику Бобу Вершуренану
Спиральная дамба, США
Одна из самых известных икон ленд-арта, созданная американским художником Робертом Смитсоном в 1970 году. Конструкция сделана из чёрного базальта, грязи и соли.
В Спиральной дамбе свёрнуто время, которое больше человеческого, и она даёт понять это весьма чётко — это время, перед которым всё становится маленьким и незначительным.
Ленд-арт проект «Crossroads» в Подмосковье
Автор работы — Григорий Орехов. Главная задача его проекта — привлечь внимание к проблемам уничтожения природы ради разрастающейся жилой застройки.
Проект «Семь волшебных гор», США
Арт-объект создан швейцарским художником Уго Рондиноне в пустыне Невада. По сути это башни из валунов, раскрашенные в разные цвета. Выглядит круто и невероятно эффектно. Ежедневно это место привлекает сотни туристов.
Этот гигантский паук представляет собой аккуратно расположенную коллекцию валунов и ветвей, украшенных мхом
Работа принадлежит художнику Сильвену Мейеру.
Живая пирамида, принадлежащая авторству Агнес Денес
Проект «Водный след», выполненный художницей Сибэко Хиракава
В конструкция были задействованы 9 сфер из оргстекла, железные конструкции и вода. Главный посыл — нехватка пресной воды на планете.
А вам по душе такое искусство?
Источник:
- Фотограф сочетает реальность с изображениями на своём смартфоне
- 10 впечатляющих искусственных островов, которые расширили границы стран, став их достопримечательностью
- У природы всегда припасено для нас что-то удивительное
- 15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется
- 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют
На планете пресной воды более чем достаточно, местами слишком много.
Есть локальный дефицит в отдельных местах. Так не живите там, живите там где её много
Но нет, все хотят жить в местах типа Калифорнии, но чтобы ещё там вода была...