Природа вместо холста: 15 работ которые, кажется, создавали не художники, а чародеи

Это всё для нас привычно и понятно. Но слышали ли вы когда-нибудь о художниках, которые создают свои работы, задействуя природу?

Такое художественное направление называется ленд-арт. Это революционное течение, зародившееся в США в 1960-х годах. Представляет собой вдумчивый, концептуальный подход к созданию произведений искусства, который предполагает использование натуральных материалов. Главный посыл художников, работающих в этом стиле, заключается в отторжении коммерциализации искусства, а также привлечение внимания к проблемам экологии.

По мере развития ленд-арта художники стали позволять себе несколько больше. Некоторые из них могли прибегнуть не только к природным материалам, но и искусственным, которые, конечно, не вредили окружающей среде. Современный ленд-арт также не гнушается применять и землеройное оборудование. Обычно это происходит в крайне редких случаях.

Давайте посмотрим на одни из самых ярких работ ленд-арт художников.

Скульптура «Султан Пит Пони», Великобритания