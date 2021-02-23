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Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли

Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли (24 фото)

Автор:
23 февраля 2021 09:40
Сообщество : Истории
Метки: в мире   джунгли   история   красота   люди   природа   сад   фото   
612
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Отец троих детей за 30 лет превратил свой сад на окраине Йоркшира площадью 8000 квадратных футов (743 кв. м) в невероятные «джунгли» с пальмами высотой 100 футов (30 м).
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Метки: в мире   джунгли   история   красота   люди   природа   сад   фото   
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1  комментарий
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Roman 41 минуту назад
Хех, а не плохо выглядит кстати. Молоток!
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