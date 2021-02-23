Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли

«Это худший кошмар для многих людей, они были бы в ужасе. Он полон бамбука, и вам придётся через него пробираться. Но это естественно.»

«Вам действительно нужны хорошие соседи, так как у меня имеются огромные высокие деревья, выросшие до 100-футовой высоты. Это должны были быть джунгли, и это похоже на джунгли. Я этого и добивался», — отмечает Олпин.

Члены его семьи росли и взрослели среди любви к приключениям, связанным с джунглями в саду на заднем дворе их дома.