Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли

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Отец троих детей за 30 лет превратил свой сад на окраине Йоркшира площадью 8000 квадратных футов (743 кв. м) в невероятные «джунгли» с пальмами высотой 100 футов (30 м).
69-летний доктор Саймон Олпин (Simon Olpin) увлекался природой с детских лет, но из-за своего страха перед полётами он никогда не мог путешествовать по миру, чтобы воочию лицезреть настоящие джунгли.
Поэтому клинический биохимик перенёс джунгли в свой пригородный сад в Шеффилде, Южный Йорк, Великобритания, пересадив своё первое дерево из «маленького горшка» ещё в 1987 году.
С тех пор в его «джунглях» появилось более 100 видов растений, среди которых массивные 30-метровые пальмы, возвышающиеся сейчас над его обширным садом.
С тех пор в его «джунглях» появилось более 100 видов растений, среди которых массивные 30-метровые пальмы, возвышающиеся сейчас над его обширным садом.
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Когда в 1987 году Саймон переехал в свой дом в Йоркшире из Кембриджа, он сказал, что сад — это «чистый холст», которому требуется множество «проб и ошибок».
Фанат растительности отмечает, что он не в силах назвать количество часов или денег, которые он потратил за последние три десятилетия на совершенствование своего проекта.
«Я всегда интересовался животными, особенно когда я был маленьким. Меня очаровывало всё, что лазило и ползало», — говорит отец 3-х детей.
«Я всегда интересовался животными, особенно когда я был маленьким. Меня очаровывало всё, что лазило и ползало», — говорит отец 3-х детей.
«Когда мы переехали в Шеффилд, я начал проявлять более пристальный интерес к экзотическим растениям, и у нас был небольшой сад, который представлял собой чистый холст.»
«За 30 лет мне удалось перенести в свой сад в Йоркшире такое место, как Бутан или кусочек Юго-Восточной Азии — это блестяще, по крайней мере, для меня.»
«Я боюсь летать, и мне никогда не удастся посетить эти увлекательные места, поэтому я перевёз некоторые из них в свой дом в Шеффилде.»
«За 30 лет мне удалось перенести в свой сад в Йоркшире такое место, как Бутан или кусочек Юго-Восточной Азии — это блестяще, по крайней мере, для меня.»
«Я боюсь летать, и мне никогда не удастся посетить эти увлекательные места, поэтому я перевёз некоторые из них в свой дом в Шеффилде.»
Страсть доктора Олпина к растениям и дикой природе проявилась в детстве, однако его особенная любовь к экзотике появилась у него после посещения Затерянных садов Хелигана в Корнуолле.
Его первым деревом была 18-дюймовая (45-сантиметровая) пальма Трахикарпус Форчуна, которую он купил на распродаже в университете в 1987 году — теперь она возвышается над его домом более чем на 30 метров.
«Джунгли» доктора Ольпина состоят из более чем 30 видов бамбука, трёх видов пальм, четырёх видов эвкалипта и сотен других деревьев, кустарников и растений.
«Джунгли» доктора Ольпина состоят из более чем 30 видов бамбука, трёх видов пальм, четырёх видов эвкалипта и сотен других деревьев, кустарников и растений.
Между ними мужчина проложил небольшую извилистую тропинку, чтобы можно было пройти к соломенной хижине, которую он построил под двумя массивными 32-летними эвкалиптами.
Он добавил, что его сад — «худший кошмар для многих», но сказал, что это именно то, что он хотел возвести.
Он добавил, что его сад — «худший кошмар для многих», но сказал, что это именно то, что он хотел возвести.
«Это худший кошмар для многих людей, они были бы в ужасе. Он полон бамбука, и вам придётся через него пробираться. Но это естественно.»
«Вам действительно нужны хорошие соседи, так как у меня имеются огромные высокие деревья, выросшие до 100-футовой высоты. Это должны были быть джунгли, и это похоже на джунгли. Я этого и добивался», — отмечает Олпин.
Члены его семьи росли и взрослели среди любви к приключениям, связанным с джунглями в саду на заднем дворе их дома.
«Вам действительно нужны хорошие соседи, так как у меня имеются огромные высокие деревья, выросшие до 100-футовой высоты. Это должны были быть джунгли, и это похоже на джунгли. Я этого и добивался», — отмечает Олпин.
Члены его семьи росли и взрослели среди любви к приключениям, связанным с джунглями в саду на заднем дворе их дома.
Большинство более высоких деревьев старше трёх его детей: 21-летнего Джея (Jay), 25-летней Лили (Lily) и 28-летней Холли (Holly), которые выросли, веря в то, что по их саду бродят тигры, а феи оставляют им письма, написанные на деревянной поверхности.
«Сад был волшебным местом для всей моей семьи. Прогулка по нему — своего рода приключение», — добавляет англичанин.
«Деревья действительно наблюдали то, как растут мои дети. Они старше всех моих детей.»
«Деревья действительно наблюдали то, как растут мои дети. Они старше всех моих детей.»
И хотя последние три десятилетия он посвятил своему саду неизмеримое количество времени и денег, он отмечает, что на данный момент его основная задача — просто поддерживать его в чистоте и порядке.
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