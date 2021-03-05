5 лучших фильмов режиссёра Станислава Говорухина

«Артистку» Станислав Говорухин снял всего за месяц, в перерыве между своими актёрскими работами. Режиссёр даже не объявлял кастинг — просто пригласил сыграть в незатейливой театральных актёров, которые были ему интересны. На съемочной площадке собрались ведущие актёры МХТ им. Чехова, театра-студии Петра Фоменко, театра Вахтангова и «Ленкома». Многие из них уже работали с Говорухиным и знали, что ожидать от режиссёра, а вот для исполнительницы главной роли Евгении Добровольской это был первый опыт. Она говорила, что он довольно жесткий, но при этом разрешает оспаривать видение роли и импровизировать.



У «Артистки» не было громкого успеха, который сопровождал большинство предыдущих работ режиссёра, но зрители полюбили эту камерную историю. Что больше всего удивило в фильме самого Станислава Говорухина, так это отсутствие отрицательных героев: «У нас там нет совсем, да? Ну, а что — типичный соцреализм. Есть хорошие, есть очень хорошие. Это же кино советское, если вы заметили…»