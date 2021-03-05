5 лучших фильмов режиссёра Станислава Говорухина

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Для режиссёра не было сложных или неформатных произведений — он экранизировал детективы, драмы, мелодрамы и среди них не было неудачных фильмов!
«Место встречи изменить нельзя»
Когда братья Вайнеры выпустили свой новый роман «Эра милосердия», то решили отметить это событие в кругу близких друзей. В их число входил Владимир Высоцкий, который дал почитать роман своему приятелю Станиславу Говорухину с просьбой подумать об экранизации произведения и утверждении его на главную роль. Говорухину идея понравилась, но экранизация уже стояла в планах у Алексея Баталова, который намеревался не только снять фильм, но и сыграть Жеглова. Вскоре Баталов от съемок отказался, так как понял, что совместить две профессии ему не удаётся, а Говорухин принялся за работу над сериалом «Место встречи изменить нельзя»…
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Владимир Высоцкий принимал участие в работе над фильмом наравне с режиссёром — помогал в подборе актёров, менял какие-то сцены, придумывал «фишки» героям… А потом Говорухин неожиданно столкнулся с проблемой — буквально горящий фильмом Владимир Высоцкий решил отказаться от роли. Ему разрешили выезжать из страны не только во Францию к жене Марине Влади, а вообще ездить по всему миру, и он хотел использовать эту возможность. Режиссёру стоило больших трудов уговорить актёра, пообещав, что будет его чаще отпускать со съёмок, хотя это и затягивало процесс.
Изначально в сериале было 7 серий, но Говорухину не удалось отстоять весь материал — председатель Гостелерадио потребовал выкинуть две серии. Из готового фильма по кусочкам вырезали два часа экранного времени. После монтажа вырезанные сцены были переданы в архив, где, к сожалению, были утеряны… Но и пятисерийную версию зрители восприняли с восторгом! Детективный сериал про Жеглова и Шарапова прославил режиссёра Станислава Говорухина, хотя был далеко не первой его работой.
Изначально в сериале было 7 серий, но Говорухину не удалось отстоять весь материал — председатель Гостелерадио потребовал выкинуть две серии. Из готового фильма по кусочкам вырезали два часа экранного времени. После монтажа вырезанные сцены были переданы в архив, где, к сожалению, были утеряны… Но и пятисерийную версию зрители восприняли с восторгом! Детективный сериал про Жеглова и Шарапова прославил режиссёра Станислава Говорухина, хотя был далеко не первой его работой.
«Десять негритят»
Вообще Станислав Говорухин не любил детективы Агаты Кристи, но роман «Десять негритят» — единственное, что на него произвело впечатление. Он хотел экранизировать произведение ещё в студенческие годы, но тогда Госкино не верило в успех триллера, тем более снятого начинающим режиссёром. Прошли годы, Станислав Говорухин прославился фильмами «Вертикаль» и «Место встречи изменить нельзя» и смог вернуться к своей мечте.
В «Десяти негритятах» режиссёру удалось собрать самых популярных актёров советского кино, и потом он говорил, что это был самый «звёздный» состав, с которым ему довелось работать. Он лично приглашал каждого актёра на пробы, кого-то даже приходилось уговаривать. Например, Александра Кайдановского — ему не нравилась его роль, и согласился он только по финансовым соображениям. Кстати, его герой приехал на остров тоже ради обещанных денег… Александр Абдулов обижался, что Говорухин приглашает его на эпизод, но ему хотелось работать с режиссёром, поэтому согласился на свои несколько минут — в «Десяти негритятах» его героя убивали первым. На роль Веры Клейторн было две претендентки — Татьяна Друбич и Вера Глаголева, и после долгих сомнений была приглашена Друбич, которая хоть и снималась в кино, но профессиональной актрисой так и не стала.
Актёры вспоминали, что режиссёр Говорухин был строг — периодически кто-то получал нагоняй. Владимиру Зельдину доставалось за незнание текста, а Татьяне Друбич — за неправильное открытие дверей. Режиссёр настолько тщательно относился ко всем деталям, что даже дверь нужно было открывать «по-детективному», а половицам было положено скрипеть пугающе. Снятый фильм получился настолько удачным, что до сих пор считается лучшей экранизацией романа Агаты Кристи, а их сняли уже немало…
«Ворошиловский стрелок»
После «Десяти негритят» Станислав Говорухин более десяти лет не снимал художественные фильмы, занимаясь документальными проектами и играя в картинах других режиссёров. «Ворошиловский стрелок» стал первым постсоветским фильмом Говорухина и громкой, почти скандальной, премьерой.
Экранизацию романа Виктора Пронина «Женщина по средам» режиссёр сразу задумал под Михаила Ульянова и никого больше в главной роли не видел. Что очень расстроило актёра Георгия Жженова, который был убеждён, что это его герой и переживал, что режиссёр не пригласил его даже на пробы. Станислав Говорухин признавал, что Жженов тоже был бы очень хорош в роли мстителя — у актёра был подходящие и типаж, и характер, но он видел главного героя другим… Ему нужен был не только мститель, но и любящий дедушка.
Экранизацию романа Виктора Пронина «Женщина по средам» режиссёр сразу задумал под Михаила Ульянова и никого больше в главной роли не видел. Что очень расстроило актёра Георгия Жженова, который был убеждён, что это его герой и переживал, что режиссёр не пригласил его даже на пробы. Станислав Говорухин признавал, что Жженов тоже был бы очень хорош в роли мстителя — у актёра был подходящие и типаж, и характер, но он видел главного героя другим… Ему нужен был не только мститель, но и любящий дедушка.
Драма о бездействии официальной милиции и самосуде ветерана-снайпера, вызвала много критики. Станислава Говорухина осуждали в романтизации суда Личнча и призывах «к топору», но большинство очень удивилось другому обстоятельству: режиссёр снял такой спорный фильм будучи в статусе депутата Государственной Думы…
«Благословите женщину»
Однажды Станислав Говорухин обнаружил, что во всех его картинах главными героями были мужчины, и решил снять женскую историю. За экранизацию повести Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы» он взялся, когда мелодрамы были не самым популярным жанром — в начале 2000-х на пике были боевики и криминальные сериалы. Режиссёр сам говорил, что снимает «немодный» фильм — без крови, эротики и спецэффектов, да еще и с приглушенными красками…
У героев фильма «Благословите женщину» были реальные прототипы, но до начала съёмок они не дожили, поэтому Станислав Говорухин выбирал актёров, полагаясь на свою интуицию. В последний день кастинга на главные роли сурового военного и его юной жены он утвердил Алексея Гуськова и Марию Миронову, и даже не предполагал, что в результате ни тот, ни другая в фильме не снимутся. На роль младшей сестры главной героини пришла пробоваться студентка Светлана Ходченкова, которую режиссёр и взял на роль Веры. С её появлением поменялся и образ главного героя — Гуськов под него уже не подходил, и капитана Ларичева сыграл Александр Балуев.
После премьеры мелодрамы Станиславу Говорухину стали приходить мешки писем от женщин, которые узнавали себя в главной героине — любящей и страдающей. И среди них были не только жены военных, знакомые со всеми тяготами гарнизонной жизни.
После премьеры мелодрамы Станиславу Говорухину стали приходить мешки писем от женщин, которые узнавали себя в главной героине — любящей и страдающей. И среди них были не только жены военных, знакомые со всеми тяготами гарнизонной жизни.
«Артистка»
После успеха мелодрамы «Благословите женщину» Станислав Говорухин стал снимать кино про женские судьбы. «Артистка» — экранизация пьесы драматурга Валерия Мухарьямова, который написал и сценарий к фильму. Мелодрама о не очень удачливой и не очень молодой артистке вторых планов была снята с сохранением атмосферы театральной постановки. Минимум общих планов, минимум интерьеров, минимум съёмок на улице…
«Артистку» Станислав Говорухин снял всего за месяц, в перерыве между своими актёрскими работами. Режиссёр даже не объявлял кастинг — просто пригласил сыграть в незатейливой театральных актёров, которые были ему интересны. На съемочной площадке собрались ведущие актёры МХТ им. Чехова, театра-студии Петра Фоменко, театра Вахтангова и «Ленкома». Многие из них уже работали с Говорухиным и знали, что ожидать от режиссёра, а вот для исполнительницы главной роли Евгении Добровольской это был первый опыт. Она говорила, что он довольно жесткий, но при этом разрешает оспаривать видение роли и импровизировать.
У «Артистки» не было громкого успеха, который сопровождал большинство предыдущих работ режиссёра, но зрители полюбили эту камерную историю. Что больше всего удивило в фильме самого Станислава Говорухина, так это отсутствие отрицательных героев: «У нас там нет совсем, да? Ну, а что — типичный соцреализм. Есть хорошие, есть очень хорошие. Это же кино советское, если вы заметили…»
У «Артистки» не было громкого успеха, который сопровождал большинство предыдущих работ режиссёра, но зрители полюбили эту камерную историю. Что больше всего удивило в фильме самого Станислава Говорухина, так это отсутствие отрицательных героев: «У нас там нет совсем, да? Ну, а что — типичный соцреализм. Есть хорошие, есть очень хорошие. Это же кино советское, если вы заметили…»
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Не умаляя его заслуг как режиссёра отмечу, что для меня он больше актёр - отличная мужская фактура.