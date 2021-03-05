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5 лучших фильмов режиссёра Станислава Говорухина

5 лучших фильмов режиссёра Станислава Говорухина (12 фото)

Автор:
05 марта 2021 09:01
Сообщество : Кино
Метки: Станислав Говорухина   актеры   интересно   кино   подборка   режиссёр   фильм   
874
12
Для режиссёра не было сложных или неформатных произведений — он экранизировал детективы, драмы, мелодрамы и среди них не было неудачных фильмов!
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Метки: Станислав Говорухина   актеры   интересно   кино   подборка   режиссёр   фильм   
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30k
Alex 2 часа назад
"В поисках капитана Гранта", "Приключения Тома Сойера"
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6k
Конрад Карлович Минуту назад
Гениальный режиссер и актер. Вот почему сейчас нет ничего подобного? Тени великих и то бы были лучше.
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13k
seller-k 8 минут назад
А ещё сценарист такого, как "Пираты ХХ-го века", "Тайны мадам Вонг", "На Париж"
(внезапно). Ну и прочего киношного хлама.
Не умаляя его заслуг как режиссёра отмечу, что для меня он больше актёр - отличная мужская фактура.
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123k
Leff Полчаса назад
А "Вертикаль" ?
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19k
SerGProS Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
ПчёЛа Час назад
Артистка мне ну ооооочень понравился))) Актеры сыграли бесподобно!
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