Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса

Пользователь Reddit под ником theredkrawler поделился в сети трогательной историей. Он показал снимок, на котором парень выносит из горящего дома собаку. Казалось бы, хозяин выносит своего питомца из огня, но оказалось, этот мужчина рисковал жизнью, спасая чужую собаку..
Эта история произошла не так давно в городке Нусавилль в Австралии. Один пользователь Reddit опубликовал фото парня, который выносит собаку из горящего дома. Но больше всего всех растрогала подпись к этому фото: "Каждый раз, когда я смотрю на этот снимок, он все сильнее меня поражает. Наш сосед, которого мы знали на уровне "Здравствуйте" и "До свидания", забежал в наш горящий дом, чтобы спасти Сида. Не свою собаку, а нашу..." - писал пользователь.
"Наш сосед рисковал жизнью ради старого глухого пса, который спокойно спал в швейной комнате рядом с горящим гаражом. Там было жарко и полно дыма, но он смог найти и спасти пса. Я никогда в жизни не забуду этот добрый поступок," - написал пользователь. Это и правда поступок, заслуживающий уважения. Храбрость парня оценили и люди в комментариях.
"Пожарные забегают в горящие дома каждый день, а у этого парня не было никакой подготовки, и это было очень храбро", "Какой человечище, он определенно заслуживает какой-то награды!" - написали комментаторы. Как рассказали хозяева дома, пожарные прибыли через 30 минут, и огонь удалось быстро потушить. Хотя значительная часть гаража сгорела, дом не пострадал.
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