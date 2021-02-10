Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса

Эта история произошла не так давно в городке Нусавилль в Австралии. Один пользователь Reddit опубликовал фото парня, который выносит собаку из горящего дома. Но больше всего всех растрогала подпись к этому фото: "Каждый раз, когда я смотрю на этот снимок, он все сильнее меня поражает. Наш сосед, которого мы знали на уровне "Здравствуйте" и "До свидания", забежал в наш горящий дом, чтобы спасти Сида. Не свою собаку, а нашу..." - писал пользователь.