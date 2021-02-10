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Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса

Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса (3 фото)

Автор:
10 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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Пользователь Reddit под ником theredkrawler поделился в сети трогательной историей. Он показал снимок, на котором парень выносит из горящего дома собаку. Казалось бы, хозяин выносит своего питомца из огня, но оказалось, этот мужчина рисковал жизнью, спасая чужую собаку..

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Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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