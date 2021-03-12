Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники

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В Бразилии бродячий пес сам зашел в двери ветеринарной клиники, всем видом прося людей о помощи. Бедняга хромал, и видимо, сделал этот шаг от отчаяния. Оказалось, не зря - у собаки обнаружили серьезную проблему со здоровьем.
Хромой бездомный пес пришел на порог ветеринарной клиники Vet VIP в городе Жуазейру-ду-Норти, Бразилия. Камеры наблюдения засняли, как бедняга от отчаяния зашел в клинику, опустив голову. Медсестра сразу отошла от стойки, подошла к псу и осмотрела его.
Песик оказался дружелюбным и доверчивым - когда медсестра подошла к нему, тот скромно завилял хвостиком. Она обнаружила у него вросший ноготь на одной лапе, а затем его решили осмотреть и взять анализы. Дальнейшие анализы выявили у собаки опухоль в области гениталий, что потребовало химиотерапии.
Сотрудники клиники решили помочь бедняге, который так судьбоносно оказался на их пороге, и взять на себя расходы. Сейчас песик проходит сеансы химиотерапии, и пока что живет у одного из ветеринаров. "У него больше нет кровотечения и никаких признаков боли. Он хорошо отреагировал на первый сеанс химиотерапии. Мы будем смотреть на эффекты от процедур, чтобы узнать, сколько ему понадобится," - сказала врач Дейс Сильва.
За это время история об этом красавчике распространилась по всей Бразилии и не только. Пока песик на лечении, в клинику уже поступают сотни заявок от его потенциальных хозяев - многие хотят принять его в свою семью, когда он поправится. Выздоравливай скорее, чудо!
Вот как собака оказалась на пороге клиники
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