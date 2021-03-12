Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники

Сотрудники клиники решили помочь бедняге, который так судьбоносно оказался на их пороге, и взять на себя расходы. Сейчас песик проходит сеансы химиотерапии, и пока что живет у одного из ветеринаров. "У него больше нет кровотечения и никаких признаков боли. Он хорошо отреагировал на первый сеанс химиотерапии. Мы будем смотреть на эффекты от процедур, чтобы узнать, сколько ему понадобится," - сказала врач Дейс Сильва.