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Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники

Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники (7 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 21:52
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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В Бразилии бродячий пес сам зашел в двери ветеринарной клиники, всем видом прося людей о помощи. Бедняга хромал, и видимо, сделал этот шаг от отчаяния. Оказалось, не зря - у собаки обнаружили серьезную проблему со здоровьем.

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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3  комментария
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Nikita 42 минуты назад
Сообразил, бедняга. куда идти. .. Здоровья ему и любящей семьи
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7k
Nikita 44 минуты назад
Если кто-то поставит этому ролику ДИСЛАЙК - гореть тебе, сам(а) знаешь где....
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3k
Александр 48 минут назад
Ну, после группы АД'ок, вижу, что в Бразилии ещё не всё потеряно. Молодцы! Поступок достойный уважения!
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