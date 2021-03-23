Собака или плед? Пользователей сети очаровал морщинистый шарпей

Мама Харви родила трех щенят, но позже двоим из них нашли новые дома, а Харви хозяйка решила оставить себе. По сравнению с братьями, у него было гораздо больше морщинок, и Тереза больше за ним ухаживала. Ей пришлось даже лечить его - из-за большого количества складок над глазами, у него началась глазная инфекция. К счастью, все обошлось.