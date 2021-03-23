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Собака или плед? Пользователей сети очаровал морщинистый шарпей

Собака или плед? Пользователей сети очаровал морщинистый шарпей (13 фото)

Автор:
23 марта 2021 14:55
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   собака   собаки   фото   шарпей   щенки   
101
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Шарпей по кличке Харви (Harvey) живет в Испании, и у него есть одна отличительная черта - множество складок на коже. Он немного "морщинистее" своих сородичей, и многие даже путали его с плюшевым одеялом! Просто посмотрите на это морщинистое чудо.

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Метки: домашние животные   животные   питомцы   собака   собаки   фото   шарпей   щенки   
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12k
Serg2001 Час назад
Такая животинка постоянного тщательного ухода требует. Все эти складки пылесосить... )
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10k
Олегbl4 21 минуту назад
На служебной собачьей площадке встречаются боксер, немец и шарпей. Боксер:
-Видите, на боку два шрама? Это мы с хозяином модного урку брали, так он меня ножом задел.
Немец:
-Видите, лапа немного вывернута? Это мы с хозяином наркоторговца брали, так меня машиной сбил.
Шарпей собирает все складки к голове:
-Видите, дырка?
Боксер с немцем уважительно:
-Пуля?
-Жопа!
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4k
ваня панкин 36 минут назад
друг занимался разведением данной породы... адовы муки прошел, пока не перестал...
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−9
Мирранда 56 минут назад
Такие классные собаки, так и хочется их тискать постоянно)) но уход точно нужен, иначе в этих складках будет все преть!
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