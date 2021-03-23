Собака или плед? Пользователей сети очаровал морщинистый шарпей

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Шарпей по кличке Харви (Harvey) живет в Испании, и у него есть одна отличительная черта - множество складок на коже. Он немного "морщинистее" своих сородичей, и многие даже путали его с плюшевым одеялом! Просто посмотрите на это морщинистое чудо.
Харви (Harvey) - 6-месячный шарпей, который счастливо живет с хозяйкой на острове Менорка, Испания. Этот красавчик набрал популярность в сети после того, как хозяйка по имени Тереза начала публиковать его милейшие фото. Из-за особенной кожи и складочек, свойственных шарпеям, на фото многие принимали щенка за плюшевый плед!
Помимо Харви, у девушки живет его мама, но с Харви у нее особенная любовь: "Я просто с ума схожу с его милых складок на коже. Он невероятно мягкий и красивый мальчик," - говорит хозяйка. Кстати, такое строение кожи требует чуткого ухода - девушка каждый день смазывает складочки собаки увлажняющим кремом, чтобы избежать раздражения и инфекций.
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Мама Харви родила трех щенят, но позже двоим из них нашли новые дома, а Харви хозяйка решила оставить себе. По сравнению с братьями, у него было гораздо больше морщинок, и Тереза больше за ним ухаживала. Ей пришлось даже лечить его - из-за большого количества складок над глазами, у него началась глазная инфекция. К счастью, все обошлось.
Когда Тереза начала публиковать фото щенка в сети, пользователи влюбились в это чудо. Пока песик набирает подписчиков, и растет здоровым и счастливым! Тереза предупреждает, что прежде чем заводить шарпея, нужно понимать, что эта порода требует особого ухода. Нужно следить, чтобы собака долго не находилась на солнце, а также ухаживать за нежной кожей и морщинками.
Харви и его любящая хозяйка:
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-Видите, на боку два шрама? Это мы с хозяином модного урку брали, так он меня ножом задел.
Немец:
-Видите, лапа немного вывернута? Это мы с хозяином наркоторговца брали, так меня машиной сбил.
Шарпей собирает все складки к голове:
-Видите, дырка?
Боксер с немцем уважительно:
-Пуля?
-Жопа!