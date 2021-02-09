Из российских неплательщиков алиментов сформируют штрафбаты и первыми бросят в бой на борщевик

В Ленинградской области российских алиментщиков заставят косить борщевик Сосновского за долги. Власти региона выделили дополнительные средства и привлекли дополнительные силы, чтобы искоренить сорняк на своей территории.
Стало известно, что 2021 год в регионе пройдёт под флагом борьбы с борщевиком. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что уничтожение борщевика следует включить в список общественных работ.
«В прошлом году акция "Не заплатил алименты — скоси борщевик" успешно провели в Тельмановском сельском поселении. Неплательщики алиментов косили борщевик по берегам реки Ижоры, где запрещено уничтожение борщевика химическим методом», — объясняют детали предстоящей работы в сообщении областного правительства.
Всего в наступившем году на борьбу с ядовитым сорняком регион планирует потратить 65 миллионов рублей, об этом сообщило Московское агентство городских новостей
Действительно, не только в Ленобласти, но и по всей России быстро распространяется захватывая новые территории сильный и опасный сорняк:
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Но к счастью, в Ленобласти уже вовсю трудятся ребята из "спецобработки", Общества с ограниченной ответственностью, а может, неограниченной безответственностью - результаты их работы можно увидеть в видеосюжете ниже:
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К тому же как выяснил Пятый российский новостной канал, для борьбы с борщевиком используют химикаты, содержащие глифасад, от воздействия которого на организм человека в США отметили резкий рост онкозаболеваний. Сообщается, что в России подобные химические соединения запрещены для применения в обработке сельхоз земель. Поэтому предприимчивые нувориши с лёгким сердцем обрабатывают этой отравой частные сады и огороды, а также территорию вокруг жилых домов в бескомпромиссной борьбе с борщевиком.
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А вот власти Подмосковья ввели штрафы и наказывают рублём хозяев земельных участков, которые игнорируют борьбу с борщевиком. Причём это не прихоть и очередная блажь чиновников - живучий сорняк, который вызывает сильные ожоги стал быстро и бесконтрольно распространяться, и теперь мощное ядовитое растение можно увидеть не только в полях и лесах, но и на обочинах дорог и прямо около домов.
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Путин должен уйти?))
Даже от "шапки" поста этим воняет)