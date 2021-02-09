Из российских неплательщиков алиментов сформируют штрафбаты и первыми бросят в бой на борщевик

Стало известно, что 2021 год в регионе пройдёт под флагом борьбы с борщевиком. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что уничтожение борщевика следует включить в список общественных работ.

«В прошлом году акция "Не заплатил алименты — скоси борщевик" успешно провели в Тельмановском сельском поселении. Неплательщики алиментов косили борщевик по берегам реки Ижоры, где запрещено уничтожение борщевика химическим методом», — объясняют детали предстоящей работы в сообщении областного правительства.

Всего в наступившем году на борьбу с ядовитым сорняком регион планирует потратить 65 миллионов рублей, об этом сообщило Московское агентство городских новостей

Действительно, не только в Ленобласти, но и по всей России быстро распространяется захватывая новые территории сильный и опасный сорняк: