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Из российских неплательщиков алиментов сформируют штрафбаты и первыми бросят в бой на борщевик

Из российских неплательщиков алиментов сформируют штрафбаты и первыми бросят в бой на борщевик (1 фото + 4 видео)

Автор:
09 февраля 2021 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ленобласть   Россия   алиментщики   борщевик   борьба   власти   гербицид   глифасад   
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В Ленинградской области российских алиментщиков заставят косить борщевик Сосновского за долги. Власти региона выделили дополнительные средства и привлекли дополнительные силы, чтобы искоренить сорняк на своей территории.

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Метки: Ленобласть   Россия   алиментщики   борщевик   борьба   власти   гербицид   глифасад   
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20  комментариев
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10k
alexis Час назад
А смысл косить? Можно ещё его обругать- эффект тот же.
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26k
Fat Lynx 5 минут назад
Да 100% неплательщиков в детстве боролись как минимум с крапивой! Если с них снимут долговое бремя - пи-з-да борщевику... брака будет за очередь откосить борщивиком.
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4k
Дмитрий Горчилин 19 минут назад
Надо вывести какую-то породу животных или насекомых, которая очень любит борщевик. Коз каких-нибудь. Это надежней чем химия.
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3k
DNK Полчаса назад
Был в командировке в Калифорнии наткнулся на этих ребят. Разговорились - это оказывается уголовники, которые впервые совершили ненасильственные преступления - ну там часы украли или еще что - им реальную отсидку заменяют работой по уничтожению сорняков вдоль побережья океана. Так что сорняки - да, общемировая проблема


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285
Александр Поляков 39 минут назад
вывод: не торопись с выбором пилотки. тщательнее присматривайся. в основном бабы грязь и падаль
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6k
Lev Asriev Александр Поляков 37 минут назад
По своей семье судишь? Не надо обобщать.
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83
Виктор Александр Поляков 19 минут назад
Вашей мамы это тоже касается ?
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22
Племянник Путина 53 минуты назад
хорошая идея
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3k
tamin 56 минут назад
это адская вещь....Живучая еще к тому же
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26k
Fat Lynx tamin 6 минут назад
Алиментщики?
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148k
☭Cheкаво☭ Час назад
И что тут плохого?
Путин должен уйти?))
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22k
Vazari ☭Cheкаво☭ 47 минут назад
А чего подтер коммент? Сам понял, что это не подтексты а паранойя? ))
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148k
☭Cheкаво☭ Vazari 46 минут назад
Те посты в которых я это тулю, они все с подтекстом от авторов, мол какая у нас хреновая власть, а это политика.
Даже от "шапки" поста этим воняет)

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148k
☭Cheкаво☭ Vazari 45 минут назад
скрин делал, ничего я не подтерал)
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22k
Vazari ☭Cheкаво☭ 40 минут назад
1. ПодтИрал. 2.Реально паранойя.
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DNK ☭Cheкаво☭ 37 минут назад
Голову надо иногда от подтекстов проветривать...
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