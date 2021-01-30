Привычки русских, которые удивляют китайцев

Пакеты в пакетах, гвозди в банке из-под кофе, старые колготки, деревянные доски, коробки и упаковку, это и многое другое можно легко найти во многих наших домах. Кто-то бережно хранит «на всякий случай» это добро на антресолях, кто-то в гаражах, а особо запасливые устраивают целые склады на своих дачах.

В подобных закромах можно найти что угодно. Эта привычка выработалась у нас со времён советского союза и можно считать стала уже неотъемлемой частью русского менталитета.

Если вы успешно избавляетесь от старых вещей, то не радуйтесь. Всё равно придёт время, когда где-то в укромном уголке вашего шкафа появится пакет, в котором обязательно будет долгие годы лежать что-нибудь «на всякий случай».