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Привычки русских, которые удивляют китайцев

Привычки русских, которые удивляют китайцев (12 фото)

Автор:
30 января 2021 11:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   иностранцы   китай   обычаи   привычки   традиции   
2369
12
Сегодня мы не будем говорить о шапках-ушанках, домашних медведях, водке и автоматах Калашникова. Посмотрим, какие же наши привычки приводят в недоумение прагматичных азиатов.
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Метки: Россия   иностранцы   китай   обычаи   привычки   традиции   
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12k
ЦСКА Час назад
В Китае был раз 20! По работе объездил центральный, северный и южный, Пекин, Циндао, Гуанчжоу и пригороды! Везде, Первое что делается после того как присели-приносится чайная трапеза, с жасминовым(чаще всего) чаем, а потом уже начинаются переговоры-разговоры! Где то по богаче, где то поскромнее, но обязательно! Скорее всего китайцев удивляет количество жратвы, которой обставляют у нас чайные церемонии!
В Китае был раз 20! По работе объездил центральный, северный и южный, Пекин, Циндао, Гуанчжоу и пригороды! Везде, Первое что делается после того как присели-приносится чайная трапеза, с жасминовым(чаще всего) чаем, а потом уже начинаются переговоры-разговоры! Где то по богаче, где то поскромнее, но обязательно! Скорее всего китайцев удивляет количество жратвы, которой обставляют у нас чайные церемонии!
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−4
Sarlan Daynev Полчаса назад
+ когда шампунь для волос закончился, открываешь крышки и льеш туда воду. Встряхиваешь и все, шампунь можно использовать дальше
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5k
Эх, Вася, Вася Полчаса назад
При чем здесь китайцы? Эти привычки с таким же успехом удивят и европейцев и американцев. Скорее у нас с китайцами даже больше схожего в этих вопросах.
Всякие дикоросы они собирают побольше нашего. Супы в их рационе присутствуют. В сельской местности домохозяйки также занимаются заготовками. А придя с улицы торопятся снять обувь. Единственное различие это то, что мы хлеба больше едим, а они с таким же успехом заменяют его вареным не солёными рисом. Это не по наслышке знаю. Китайцы не раз гостили в моей семье. И за грибами ходили, они учили нас своим секретам заголовок.
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2k
Vladimir Taranovich 38 минут назад
а меня китайцы в принципе удивляют
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45k
Albert GER 42 минуты назад
Где на западе?
Немец предложит кофе и пить ты его будешь на кухне с сигаретой.
Но вот кушать тебя изначально спросят что и сколько. Имел как-то глупость ляпнуть
Типа" та шо ты парисся - возьми пару сосисок и ящик пива, чисто пообщаться вечером жеж собираемся.."
Мне положили ровно две сосиски и поставили рядом ящик пива моего сорта.
Самогонки (домашний обстлер и бирненшнапс) даже не налили. Я ЖЕЖ ПЛЯТЬ ПИВО ЗАКАЗЫВАЛ !
Но они плохо знали российских немцев!
Нам то эти движки "шо кому хорошо а шо смерть" все не касаются))
Бретцель( это бублик соленый) я нагло взял у соседа за столом. После пива захотелось хавать, послал жену за салом с хлебом и луком и научил цитирую "руссише канапэшэчки" они так это и называли потом всегда. Мы соседи. Оказалось они музыкальная семья. Мы подбухнули, устроили баттл. Детишки на саксе и пиано,(мои и ихние вместе.)
Хозяйка на флейте, я вообще-то баянист, но у них была тирольская гармонь, с удивлением для себя я и её осилил чуток.
Сосед и его коллега на гитарах.
А так как закусывали, то никто и не ужрался( сосед грешит с нормой, всегда пока не падает).
Судя по её морде, утром торт принесла.
Его и на ночь ещё хватило. С канапэшечек то все бодрячком))))))
Классные соседи были.
Соседка даже на все парти с собой гордо таскала эти "руссише канапэшечки".
Всем рецепты раздавала. Люди записывали. Хотя я хз шо там писать ..

Сосед самогонку(обстлер)сам делал всегда.
Замороченно сильно, но я его не трогал с рецептами - он сильно гордился и ревниво относился если кто-то ему советы давал.
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2k
Frank Borman 50 минут назад
В каждой избушке свои погремушки.
У китайцев тоже есть свои привычки, которые поражают европейцев.
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35k
parallax Час назад
Супы китайцы тоже едят. Подают глубокую тарелку с очень горячим бульоном и лапшой, и много чашек с разной мелконарезаной зеленью, которые высыпаются в этот бульон.
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32k
kalinser Час назад
Меня удивляет привычка китайцев жрать все подряд!
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409
Serg Dex kalinser Час назад
Во во, ещё у них есть привычка справлять нужду где попало.
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20k
Батончик с маком Serg Dex Час назад
а меня удивляет что в их языке нет звука "Р".
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9k
ss Serg Dex Полчаса назад
А ещё плеваться и сморкаться.
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