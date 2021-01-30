Привычки русских, которые удивляют китайцев

Сегодня мы не будем говорить о шапках-ушанках, домашних медведях, водке и автоматах Калашникова. Посмотрим, какие же наши привычки приводят в недоумение прагматичных азиатов.
Мы храним старые вещи
Пакеты в пакетах, гвозди в банке из-под кофе, старые колготки, деревянные доски, коробки и упаковку, это и многое другое можно легко найти во многих наших домах. Кто-то бережно хранит «на всякий случай» это добро на антресолях, кто-то в гаражах, а особо запасливые устраивают целые склады на своих дачах.
В подобных закромах можно найти что угодно. Эта привычка выработалась у нас со времён советского союза и можно считать стала уже неотъемлемой частью русского менталитета.
Если вы успешно избавляетесь от старых вещей, то не радуйтесь. Всё равно придёт время, когда где-то в укромном уголке вашего шкафа появится пакет, в котором обязательно будет долгие годы лежать что-нибудь «на всякий случай».
В подобных закромах можно найти что угодно. Эта привычка выработалась у нас со времён советского союза и можно считать стала уже неотъемлемой частью русского менталитета.
Если вы успешно избавляетесь от старых вещей, то не радуйтесь. Всё равно придёт время, когда где-то в укромном уголке вашего шкафа появится пакет, в котором обязательно будет долгие годы лежать что-нибудь «на всякий случай».
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Мы редко обращаемся за помощью
Оказывается, китайцев поражает наше стремление ремонтировать самостоятельно вещи и технику. К мастерам мы обращаемся только тогда, окончательно поняли, что решить проблему самому не получится.
Тапочки
Китайцы, в отличие от японцев не снимают дома уличную обувь, тапочки они носят, только если весь день не выходят на улицу.
А наша привычка обязательно предложить гостям снять обувь и надеть тапочки приводит их в недоумение.
А наша привычка обязательно предложить гостям снять обувь и надеть тапочки приводит их в недоумение.
Валенки
В европейской части России, где зимы тёплые, валенки встретить практически нереально, а вот чем ближе к Сибири, тем чаще можно увидеть эту замечательную обувь.
Китайцы, носившие валенки, отмечают, что это очень удобно и тепло. Ведь валенки сделаны из натуральной валянной овечьей шерсти. Да и дизайн этой обуви настолько разнообразен, что дух захватывает.
Китайцы, носившие валенки, отмечают, что это очень удобно и тепло. Ведь валенки сделаны из натуральной валянной овечьей шерсти. Да и дизайн этой обуви настолько разнообразен, что дух захватывает.
Суп как первое блюдо
У нас очень много всевозможных супов, и варим мы их большими кастрюлями. Здесь не только любовь к щам-борщам, но и вера в то, что супы очень полезны для здоровья. А ведь во многих странах так называемого «первого блюда» на обед вообще нет.
Очень много хлеба
Китайцам не понять наше стремление есть хлеб практически со всеми блюдами. Хлеб — это неизменный атрибут на нашем столе. Конечно, в последнее время в погоне за «правильным питанием» появилось много диетических вариантов хлеба, но старый добрый «Бородинский» всё ещё держит марку.
Любовь к лесу
Мы очень любим собирать грибы, ягоды, орехи, травы. Даже если это можно купить в магазине или на рынках мы всё равно можем бродить часами по лесу в поисках заветных маслят.
Консервирование на зиму
Русские хозяйки гордятся своими соленьями и вареньями. Всё что выращено на дачах и огородах должно быть сохранено на зиму, так что самостоятельное соление и консервирование овощей у нас считается хорошим тоном.
Предложить чай
Китайцев удивляет наша привычка с порога предлагать гостям чай. Все разговоры будут вестись за чаем. Если у вас серьёзная работа, после её завершения вам всё равно придётся пить чай. Чаепитие также должно сопровождаться печеньем, бутербродами, тортами, пирогами или конфетами.
Застолья
В этом мы с китайцами схожи, но серьёзно отличаемся от Запада. У нас принято к приходу гостей готовить много разных блюд, и даже если гости приходят неожиданно русские просто ставят на стол всё, «что есть в холодильнике».
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Всякие дикоросы они собирают побольше нашего. Супы в их рационе присутствуют. В сельской местности домохозяйки также занимаются заготовками. А придя с улицы торопятся снять обувь. Единственное различие это то, что мы хлеба больше едим, а они с таким же успехом заменяют его вареным не солёными рисом. Это не по наслышке знаю. Китайцы не раз гостили в моей семье. И за грибами ходили, они учили нас своим секретам заголовок.
Немец предложит кофе и пить ты его будешь на кухне с сигаретой.
Но вот кушать тебя изначально спросят что и сколько. Имел как-то глупость ляпнуть
Типа" та шо ты парисся - возьми пару сосисок и ящик пива, чисто пообщаться вечером жеж собираемся.."
Мне положили ровно две сосиски и поставили рядом ящик пива моего сорта.
Самогонки (домашний обстлер и бирненшнапс) даже не налили. Я ЖЕЖ ПЛЯТЬ ПИВО ЗАКАЗЫВАЛ !
Но они плохо знали российских немцев!
Нам то эти движки "шо кому хорошо а шо смерть" все не касаются))
Бретцель( это бублик соленый) я нагло взял у соседа за столом. После пива захотелось хавать, послал жену за салом с хлебом и луком и научил цитирую "руссише канапэшэчки" они так это и называли потом всегда. Мы соседи. Оказалось они музыкальная семья. Мы подбухнули, устроили баттл. Детишки на саксе и пиано,(мои и ихние вместе.)
Хозяйка на флейте, я вообще-то баянист, но у них была тирольская гармонь, с удивлением для себя я и её осилил чуток.
Сосед и его коллега на гитарах.
А так как закусывали, то никто и не ужрался( сосед грешит с нормой, всегда пока не падает).
Судя по её морде, утром торт принесла.
Его и на ночь ещё хватило. С канапэшечек то все бодрячком))))))
Классные соседи были.
Соседка даже на все парти с собой гордо таскала эти "руссише канапэшечки".
Всем рецепты раздавала. Люди записывали. Хотя я хз шо там писать ..
Сосед самогонку(обстлер)сам делал всегда.
Замороченно сильно, но я его не трогал с рецептами - он сильно гордился и ревниво относился если кто-то ему советы давал.
У китайцев тоже есть свои привычки, которые поражают европейцев.