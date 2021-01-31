Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России

А 15 января 2021 года они поженились!



"Теперь у меня есть семья в самом холодном месте в мире. Я катался на велосипеде по миру далеко и широко, и никогда не думал, что встречу любовь где-то здесь.



С тех пор, как я познакомился с Айгуль, моя жизнь изменилась, теперь я не один, нас двое. И когда я уеду в свой путь по северной дороге в начале февраля, она будет ждать меня дома.



А еще не могу дождаться, когда возьму Айгуль с собой в Италию, хочу показать ей каждый уголок своей страны... Я уже представляю ее с улыбкой, моей палаткой и двумя рюкзаками, переезжающей из величественных Альп на великолепные берега Сицилии".