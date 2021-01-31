Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России

Путешественник-экстремал Лоренцо Бароне готовится проехать на велосипеде по самой северной в мире дороге: от Якутска до села Юрюнг-Хая. Вообще-то он прибыл в Россию на пару месяцев, а провел здесь уже больше года и даже женился на местной красавице.
К своим 23 годам Лоренцо успел испытать себя на стойкость в экстремальных погодных условиях и повидать самые разные уголки мира, он жил два месяца в Индии и Исландии, полтора в Марокко, три - в Лапландии.
А потом его выбор пал на зимнюю Якутию: "Я решил ехать сюда, потому что это второе место после Антарктики по холоду. Хотел бросить себе вызов - и совершил это путешествие на полюс холода. Мне было интересно, как живут люди в таких условиях".
А потом его выбор пал на зимнюю Якутию: "Я решил ехать сюда, потому что это второе место после Антарктики по холоду. Хотел бросить себе вызов - и совершил это путешествие на полюс холода. Мне было интересно, как живут люди в таких условиях".
До этого путешественник уже проехал на велосипеде 64 тысячи километров и посетил 43 страны.
"Я верю только в живой опыт, воплощение мечты в реальность и делаю всё то, о чем однажды пожалеешь, что не сделал..." - пишет Лоренцо на своей страничке в Фейсбуке.
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"Я верю только в живой опыт, воплощение мечты в реальность и делаю всё то, о чем однажды пожалеешь, что не сделал..." - пишет Лоренцо на своей страничке в Фейсбуке.
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И вот в начале 2020 года итальянец прибыл в Магадан, откуда начал свой велопробег. А в мире начала разворачиваться эпидемия коронавируса. Ситуация на родине Лоренцо складывалась невеселая, и он понял, что пробудет в России дольше, чем планировал.
Ну, зато Якутия его не разочаровала: экстрима тут было - хоть отбавляй!
Ну, зато Якутия его не разочаровала: экстрима тут было - хоть отбавляй!
"Всякий раз, когда я езжу на велосипеде по морозу до -50°C, хотя бы несколько часов - это больше выживание, чем просто физическая подготовка. Нельзя доводить себя до истощения сил, потому что нужно контролировать ситуацию, а главное, всегда приходится контролировать конечности, чтобы их не отморозить".
"Заодно повышаю квалификацию в езде при очень низких температурах, чтобы сдвинуть свой предел "чуть дальше".
"2020 год был полон событий, которые перевернули мою жизнь.
Уехал в январе прошлого года в Восточную Сибирь, планируя побыть вдали от дома и семьи всего на пару месяцев, но в связи с чередой событий, я все еще здесь.
Прошлой зимой я осуществил свою большую мечту, катаясь в одиночку на велосипеде в одном из самых отдаленных районов Земли, в самые холодные месяцы, когда температура воздуха часто опускалась ниже -50°C".
Уехал в январе прошлого года в Восточную Сибирь, планируя побыть вдали от дома и семьи всего на пару месяцев, но в связи с чередой событий, я все еще здесь.
Прошлой зимой я осуществил свою большую мечту, катаясь в одиночку на велосипеде в одном из самых отдаленных районов Земли, в самые холодные месяцы, когда температура воздуха часто опускалась ниже -50°C".
"Сегодня утром столбик термометра упал до -59°C. Как сообщают российские метеостанции в Якутске (70 км от меня), это самая холодная зима за последние 10 лет. В некоторых районах была температура ниже -60 °C, и уже больше месяца температура не поднималась выше -40°С".
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"Надеюсь, скоро я смогу осуществить еще одну мечту - покорить самую северную дорогу в мире. Смогу проехать на велосипеде в Юрюнг Хайю - это 2770 км по морозу".
Когда Лоренцо понял, что "застрянет" из-за ковида в России, он отправился на Байкал. И там познакомился вживую с девушкой по имени Айгуль, с которой переписывался в Instagram.
Вместе они отправились в пеший 120-километровый поход вокруг Байкала, оставшись на долгое время без связи. в это время Россия ушла на самоизоляцию...
Узнав эти потрясающие новости Лоренцо с девушкой отправились в ее родной Якутск.
Вместе они отправились в пеший 120-километровый поход вокруг Байкала, оставшись на долгое время без связи. в это время Россия ушла на самоизоляцию...
Узнав эти потрясающие новости Лоренцо с девушкой отправились в ее родной Якутск.
А 15 января 2021 года они поженились!
"Теперь у меня есть семья в самом холодном месте в мире. Я катался на велосипеде по миру далеко и широко, и никогда не думал, что встречу любовь где-то здесь.
С тех пор, как я познакомился с Айгуль, моя жизнь изменилась, теперь я не один, нас двое. И когда я уеду в свой путь по северной дороге в начале февраля, она будет ждать меня дома.
А еще не могу дождаться, когда возьму Айгуль с собой в Италию, хочу показать ей каждый уголок своей страны... Я уже представляю ее с улыбкой, моей палаткой и двумя рюкзаками, переезжающей из величественных Альп на великолепные берега Сицилии".
"Теперь у меня есть семья в самом холодном месте в мире. Я катался на велосипеде по миру далеко и широко, и никогда не думал, что встречу любовь где-то здесь.
С тех пор, как я познакомился с Айгуль, моя жизнь изменилась, теперь я не один, нас двое. И когда я уеду в свой путь по северной дороге в начале февраля, она будет ждать меня дома.
А еще не могу дождаться, когда возьму Айгуль с собой в Италию, хочу показать ей каждый уголок своей страны... Я уже представляю ее с улыбкой, моей палаткой и двумя рюкзаками, переезжающей из величественных Альп на великолепные берега Сицилии".
"Меня несколько раз спрашивали, есть ли разница между -30°C и -50°C? Или это так же холодно?
Но это - как побывать на двух разных планетах, где вторая почти вдвое холоднее..."
Но это - как побывать на двух разных планетах, где вторая почти вдвое холоднее..."
"Спустя почти год в Якутии мой взгляд на холод кардинально изменился.
В последние три недели средняя температура воздуха в Покровске, в селе, где я сейчас живу, была -50°C, а минимальная температура -57,5°C. И на этом фото заметно, что вокруг очень холодно, хотя мне показалось довольно жарко. Я бросал лопатой снег три часа только в рубашке и свитшоте, тренируясь перед грядущей поездкой".
В последние три недели средняя температура воздуха в Покровске, в селе, где я сейчас живу, была -50°C, а минимальная температура -57,5°C. И на этом фото заметно, что вокруг очень холодно, хотя мне показалось довольно жарко. Я бросал лопатой снег три часа только в рубашке и свитшоте, тренируясь перед грядущей поездкой".
Лоренцо ждет, когда морозы немного отступят, воздух прогреется хотя бы до минус сорока - и тогда он отправится в запланированную одиночную велопоездку по самой северной в мире дороге.
Пока, согласно прогнозам синоптиков, он планирует стартовать 8 февраля.
Пока, согласно прогнозам синоптиков, он планирует стартовать 8 февраля.
"После многолетних приключений по всему миру я понял, что мне мало нужно для жизни. Это мое оборудование для самостоятельного передвижения при температуре до -60°C".
Два года назад на Колыме уже чуть не замерз велосипедист из Испании...
Маркус, как он представился местным жителям, намеревался проехать 5000 км по колымской трассе до самого Якутска. Но не учел, что в декабре температура там опускается ниже минус 50 градусов Цельсия, а ночевать отчаянный путешественник собирался в палатке. Замерзающего испанца вовремя спасли местные жители, но это уже совсем другая история...
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крутой итальянец . молодец . правда там реально опасно .
Вот какая вероятность была у девушки, живущей у Байкала, выйти замуж за итальянца?
Ещё меня удивляет как он в такой обуви крутит штатные педали! Вы оденьте такие бахилы и попробуйте хотя б километр проехать! Также не понятно кто ему чистит дорогу? Велосипед - не полноприводный внедорожник, по снегу глубже даже 7см хрен поедешь!
Посмотрите на фотки и обратите внимание на отсутствие следов протектора велосипеда! Его просто вынесли и поставили для фоток, потом погрузили и поехали дальше!
Очень эта история с велопробегом пахнет 3.14здежом в погоне за пиаром.
Сразу видно, девушка Айгуль время зря не теряла, уверенно пошла в поход вокруг Байкала.
Теперь будет с ностальгией вспоминать сибирские морозы из солнечной Италии.
наверняка подготовился, тем более что такие смазки существуют
вот например до -60
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