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Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России

Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России (16 фото)

Автор:
31 января 2021 23:33
Сообщество : Истории
Метки: Россия   велосипед   итальянец   мороз   якутия   
1404
16
Путешественник-экстремал Лоренцо Бароне готовится проехать на велосипеде по самой северной в мире дороге: от Якутска до села Юрюнг-Хая. Вообще-то он прибыл в Россию на пару месяцев, а провел здесь уже больше года и даже женился на местной красавице.
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Метки: Россия   велосипед   итальянец   мороз   якутия   
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17  комментариев
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8k
ГородДомов 2 часа назад
читаю в тёплой квартире этот пост , и чувствую что у меня спина покрывается инеем .. от этих цифр -60 .

крутой итальянец . молодец . правда там реально опасно .
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33
Rom Полчаса назад
Мишка скушает по дороге, мож.....
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Полчаса назад
Пути господни неисповедимы.
Вот какая вероятность была у девушки, живущей у Байкала, выйти замуж за итальянца?
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20k
Юрьевич Час назад
Смазку можно найти до -60, даже можно в велике всё разобрать и туда её запихнуть, смыв предварительно заводскую. Но где он покрышки такие для велосипеда взял???? Мне кажется такие вообще не делают потому как нет извращенцев чтоб кататься на велосипеде при -60... даже при -10!
Ещё меня удивляет как он в такой обуви крутит штатные педали! Вы оденьте такие бахилы и попробуйте хотя б километр проехать! Также не понятно кто ему чистит дорогу? Велосипед - не полноприводный внедорожник, по снегу глубже даже 7см хрен поедешь!
Посмотрите на фотки и обратите внимание на отсутствие следов протектора велосипеда! Его просто вынесли и поставили для фоток, потом погрузили и поехали дальше!
Очень эта история с велопробегом пахнет 3.14здежом в погоне за пиаром.
Смазку можно найти до -60, даже можно в велике всё разобрать и туда её запихнуть, смыв предварительно заводскую. Но где он покрышки такие для велосипеда взял???? Мне кажется такие вообще не делают потому как нет извращенцев чтоб кататься на велосипеде при -60... даже при -10! Ещё меня удивляет как он в такой обуви крутит штатные педали! Вы оденьте такие бахилы и попробуйте хотя б километр проехать! Также не понятно кто ему чистит дорогу? Велосипед - не полноприводный внедорожник, по снегу глубже даже 7см хрен поедешь! Посмотрите на фотки и обратите внимание на отсутствие следов протектора велосипеда! Его просто вынесли и поставили для фоток, потом погрузили и поехали дальше! Очень эта история с велопробегом пахнет 3.14здежом в погоне за пиаром.
Смазку можно найти до -60, даже можно в велике всё разобрать и туда её запихнуть, смыв предварительно заводскую. Но где он покрышки такие для велосипеда взял???? Мне кажется такие вообще не делают потому как нет извращенцев чтоб кататься на велосипеде при -60... даже при -10! Ещё меня удивляет как он в такой обуви крутит штатные педали! Вы оденьте такие бахилы и попробуйте хотя б километр проехать! Также не понятно кто ему чистит дорогу? Велосипед - не полноприводный внедорожник, по снегу глубже даже 7см хрен поедешь! Посмотрите на фотки и обратите внимание на отсутствие следов протектора велосипеда! Его просто вынесли и поставили для фоток, потом погрузили и поехали дальше! Очень эта история с велопробегом пахнет 3.14здежом в погоне за пиаром.
Смазку можно найти до -60, даже можно в велике всё разобрать и туда её запихнуть, смыв предварительно заводскую. Но где он покрышки такие для велосипеда взял???? Мне кажется такие вообще не делают потому как нет извращенцев чтоб кататься на велосипеде при -60... даже при -10! Ещё меня удивляет как он в такой обуви крутит штатные педали! Вы оденьте такие бахилы и попробуйте хотя б километр проехать! Также не понятно кто ему чистит дорогу? Велосипед - не полноприводный внедорожник, по снегу глубже даже 7см хрен поедешь! Посмотрите на фотки и обратите внимание на отсутствие следов протектора велосипеда! Его просто вынесли и поставили для фоток, потом погрузили и поехали дальше! Очень эта история с велопробегом пахнет 3.14здежом в погоне за пиаром.
Смазку можно найти до -60, даже можно в велике всё разобрать и туда её запихнуть, смыв предварительно заводскую. Но где он покрышки такие для велосипеда взял???? Мне кажется такие вообще не делают потому как нет извращенцев чтоб кататься на велосипеде при -60... даже при -10! Ещё меня удивляет как он в такой обуви крутит штатные педали! Вы оденьте такие бахилы и попробуйте хотя б километр проехать! Также не понятно кто ему чистит дорогу? Велосипед - не полноприводный внедорожник, по снегу глубже даже 7см хрен поедешь! Посмотрите на фотки и обратите внимание на отсутствие следов протектора велосипеда! Его просто вынесли и поставили для фоток, потом погрузили и поехали дальше! Очень эта история с велопробегом пахнет 3.14здежом в погоне за пиаром.
Смазку можно найти до -60, даже можно в велике всё разобрать и туда её запихнуть, смыв предварительно заводскую. Но где он покрышки такие для велосипеда взял???? Мне кажется такие вообще не делают потому как нет извращенцев чтоб кататься на велосипеде при -60... даже при -10! Ещё меня удивляет как он в такой обуви крутит штатные педали! Вы оденьте такие бахилы и попробуйте хотя б километр проехать! Также не понятно кто ему чистит дорогу? Велосипед - не полноприводный внедорожник, по снегу глубже даже 7см хрен поедешь! Посмотрите на фотки и обратите внимание на отсутствие следов протектора велосипеда! Его просто вынесли и поставили для фоток, потом погрузили и поехали дальше! Очень эта история с велопробегом пахнет 3.14здежом в погоне за пиаром.
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20k
Юрьевич Час назад
Да, и велосипед без крыльев, с колёс должен лететь снег. Конечно, он очень сухой при -60, но хоть какие то следы снега должны быть на раме, на штанах и на грузе который на багажнике. Ведь на протектор снег прилип! А там ни снежинки! Он перед каждой фоткой всё протирал и отряхивал?
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20k
Юрьевич 8 минут назад
А тут, не только нет следов протектора велосипеда на дороге, но даже на самом протекторе колёс велосипеда снега нет! А фотка сделана из кабины грузовичка на котором его вместе с велосипедом возили фоткаться?
А тут, не только нет следов протектора велосипеда на дороге, но даже на самом протекторе колёс велосипеда снега нет! А фотка сделана из кабины грузовичка на котором его вместе с велосипедом возили фоткаться?
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Лукавит итальянец,он ждет потепление,что бы с Айгуль сексом заняться,а то боится,что член примерзнет
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2k
newegg 2 часа назад
Молодец.
Сразу видно, девушка Айгуль время зря не теряла, уверенно пошла в поход вокруг Байкала.
Теперь будет с ностальгией вспоминать сибирские морозы из солнечной Италии.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Рой берлогу, ложись спать! Ждет он...
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3k
au3 2 часа назад
Что за термометр до -70? Чем заполнен?
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1k
Михалыч au3 2 часа назад
обычный спиртовой термометр, вы откуда вообще? )
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25k
Антон 2 часа назад
Смазка в велосипеде замерзает при -35, как он ездит вообще?
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4k
Elmaestro Антон 2 часа назад
ну наверно он не баран совсем, чтоб как планктон на своих жоповозках выезжает в мороз на трассу, с полупустымы баками и в кросовках.
наверняка подготовился, тем более что такие смазки существуют
вот например до -60
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25k
Антон Elmaestro 2 часа назад
Я сам пользуюсь санктпетерсбургским NORDом, предназначенным для карьерных самосвалов. Это на данный момент самая стойкая смазка. Но при всём желании картридж на системе не заменить, там стандартная. Даже если предположить, что у него разборная система, судя по внешности вела, как быть с покрышками, если даже профессиональные зимние покрышки от Швальбе становятся по физическим свойствам как стекло? Я езжу зимой уже 6 год, знаю, о чём говорю.
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4k
Elmaestro Антон 2 часа назад
ну значит он брехун, как все блогеры, национальность тут не имеет значения
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8k
Павел Антон 51 минуту назад
Главное что бы у дивана не замерзла смазка
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37
Ярослав Мовчун 2 часа назад
Рисковый парень...
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