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На авто замгендиректора "Рособщемаша"&nbsp;поместили его портрет, а чтобы не сдуло, придавили лимонкой

На авто замгендиректора "Рособщемаша" поместили его портрет, а чтобы не сдуло, придавили лимонкой (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 23:41
Сообщество : Жить в России
Метки: f-1   Россия   граната   машина   портрет   происшествие   расследование   сапёры   
1185
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Неизвестные таким образом, должно быть, хотели предупредить заместителя генерального директора корпорации Сергея Каргина о неправильном поведении, ну или поздравить с памятной датой. Судя по снимку, взрывное устройство не было установлено, но использовано, как "весомый аргумент", типа "узелок на память", а заодно и груз на фото, чтобы его ветром не сдуло.

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Метки: f-1   Россия   граната   машина   портрет   происшествие   расследование   сапёры   
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18  комментариев
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7k
Cornho 2 часа назад
Замгендиректора на "Жигулях"? Как-то я уже отвык от подобных сочетаний.
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4k
Дмитрий Горчилин 20 секунд назад
Такое бывает когда кому-то не заплатил денег. Работы подрядчиком выполнены- оплаты нет.
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
Адрес конторы. На соседней улице)))) там стремное совкое здание. Не похоже на офис такой солидной организации.
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11k
Анатолий Соколов Слава Андреев 2 часа назад
так и машина ... вы дворники зацените ...
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2k
Слава Андреев Анатолий Соколов 2 часа назад
Видел. Тоже удивило. Может он номинальный директор. Тупо для подписи доков. Видимо захотел прибавку к зарплате. И ему указали место
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12k
Toxictofa 2 часа назад
Вот уже и 90-е вернулись...
А то все пугали и пугали ими.
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448
Миша Toxictofa 2 часа назад
В 90-е граната в окно на рассвете называлась «С добрым утром!», а тут какое то детское коллекторское агентство, попытка запугать на слабую троечку.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Кто такая рособщеМаша, и за чем мне знать про их черный PR?
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110k
Редька с хреном Автор поста Свирепый Бамбр 2 часа назад
Всепокорнейше и нижайше проим прощения у Вашего Величиства, что не представили , не доглядели и не ублажили Вас на ночь смачными сиськами и прочей хренью)))
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671
zu4ara 2 часа назад
вот если бы без кольца ,и чека была бы прижата дворником, вот они бы попрыгали...
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110k
Редька с хреном Автор поста zu4ara 2 часа назад
Слишком эпично - в стакан и на коврик у заднего сиденья, что за спинкой водителя - скромно и со вкусом + к 4 секундам ещё несколько минут пока из стакана выпадет по полу катаясь.
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43
Племянник Путина zu4ara 2 часа назад
боевую гранату, вы 100% в руках не держали..
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671
zu4ara Племянник Путина Час назад
держал 100%
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671
zu4ara Племянник Путина Час назад
я вот даже пошел в одно место и прямо сейчас её держал... а ты ?
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671
zu4ara 14 минут назад
только сейчас до меня дошло ,что "одно место" это туалет по вашему... а я имел в виду мужское секретное место ,типа гаража...
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150k
Alf 2 часа назад
Тонкий намёк на толстые обстоятельства ;)
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