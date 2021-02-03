Вообще, тема довольно любопытная, согласно интернет-справочнику Организация ОАО "КОРПОРАЦИЯ РОСОБЩЕМАШ", имеет своими учредителями 26 человек, в то время как численность персонала составляет всего - 6! И это, по всей видимости, вместе с руководством и уборщицей.





В то же время заместитель гендиректора корпорации из 6 человек - Сергей Каргин, сам является гендиректором уже АО "ХОЛДИНГ-РОСОБЩЕМАШ", где сотрудников на 01.01.2020, числилось немногим больше - 9 человек. Непонятно, как они все вместе сотрудничают с Роскосмосом, так как основным видом деятельности, согласно уставам этих организаций, является Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические!!!





Хотя в этом нет ничего сверхъестественного, если вы заметили слова "Корпорация и Холдинг" помещены в кавычки, а стало быть, это не статус организации, а часть названия конторки, которую , с таким же успехом можно было назвать - "Профсоюз ремонтников космических станций Луны" .





Как правило, фирмы занимающиеся решением реальных задач , к таким дешёвым фокусам с названиями не прибегают.



