Неизвестные таким образом, должно быть, хотели предупредить заместителя генерального директора корпорации Сергея Каргина о неправильном поведении, ну или поздравить с памятной датой. Судя по снимку, взрывное устройство не было установлено, но использовано, как "весомый аргумент", типа "узелок на память", а заодно и груз на фото, чтобы его ветром не сдуло.
Судя по снимку, взрывное устройство и фотографию самого Сергея Каргина разместили на самом видном месте, прямо по центру капота у лобового стекла.
По информации источника, автомобиль был оформлен на жену менеджера, однако кто-то знал, что Сергей ездит именно на ней.
Прибывшие сапёры установили, что граната не представляет опасности - обычный муляж.
Сейчас полицейские проверяют инцидент, на предмет наличия состава преступления.
Вообще, тема довольно любопытная, согласно интернет-справочнику Организация ОАО "КОРПОРАЦИЯ РОСОБЩЕМАШ", имеет своими учредителями 26 человек, в то время как численность персонала составляет всего - 6! И это, по всей видимости, вместе с руководством и уборщицей.
В то же время заместитель гендиректора корпорации из 6 человек - Сергей Каргин, сам является гендиректором уже АО "ХОЛДИНГ-РОСОБЩЕМАШ", где сотрудников на 01.01.2020, числилось немногим больше - 9 человек. Непонятно, как они все вместе сотрудничают с Роскосмосом, так как основным видом деятельности, согласно уставам этих организаций, является Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические!!!
Хотя в этом нет ничего сверхъестественного, если вы заметили слова "Корпорация и Холдинг" помещены в кавычки, а стало быть, это не статус организации, а часть названия конторки, которую , с таким же успехом можно было назвать - "Профсоюз ремонтников космических станций Луны" .
Как правило, фирмы занимающиеся решением реальных задач , к таким дешёвым фокусам с названиями не прибегают.
Однако вернёмся к нашим гранатам. На страницах справочников в сети имеется список тяжб, в которых, так или иначе, замешан "ХОЛДИНГ-РОСОБЩЕМАШ" Быть может, здесь и кроется ответ, кто подкинул Сергею Каргину ложную гранату. Угроза, конечно, детская, но и холдинг как бы вымышленный, так что - "по Сеньке и шапка".
И ещё раз... К нашим гранатам:
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А то все пугали и пугали ими.