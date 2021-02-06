Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР

Говорят, благодаря препарату Москва сможет усилить свое геополитическое влияние - как минимум в Латинской Америке.
Российская вакцина "Спутник V" вероятно является самым крупным научным прорывом России со времен СССР, пишет авторитетное деловое издание Bloomberg.
В статье под названием "Некогда презираемая путинская вакцина стала фаворитом в борьбе с пандемией" говорится, что, обнародованные на днях в ведущем научном журнале The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины показали, что "Sputnik V" не уступает американским и европейским аналогам и гораздо эффективней китайских препаратов.
Bloomderg пишет, что после опубликованных результатов многие страны "выстроились в очередь" в качестве потенциальных заказчиков российского препарата. Сейчас, подчеркивается, уже не менее 19 государств одобрили "Спутник V" для использования, в числе которых даже член Евросоюза - Венгрия. А Бразилия и Индия находятся в одном шаге от этого.
Издание добавляет, что в глобальной битве против пандемии, которая за год унесла более 2,3 миллиона жизней, гонка за вакцинами приобрела геополитическое значение, поскольку правительства стремятся преодолеть огромный социальный и экономический ущерб, нанесенный антиковидными ограничениями. И у России в этой гонке есть преимущество. Вполне возможно, что Москва сможет усилить свое геополитическое влияние, в частности в Латинской Америке.
2 февраля ведущий научный журнал в мире The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний вакцины "Спутник V". Предварительные результаты показали, что эффективность препарата составляет более 91% при минимальных побочных эффектах.
А столько скепсиса была со стороны Европы 💪🏼— P. A. ♐️ from Munich 🥨🇩🇪💙🇪🇺 (@PA00440182) February 6, 2021
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Понравилось29
Пока все наши депутаты, министры и сам Темнейший не привьются, данный препарат ничего не стоит.
Глядишь если б не разрушали целенаправленно всю советскую научно-техническую базу и не уничтожали всех учёных, таких прорывов было бы гораздо больше.
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Говорят, благодаря препарату Москва сможет усилить свое геополитическое влияние - как минимум в Латинской Америке.
Ну все теперь заживём, именно этого влияния России и не хватало что бы граждане жили достойно...
Влияние на страны третьего мира куда важнее благополучия и достойной жизни собственных граждан, это же давно понятно....
По моему какой то попализаторский вброс очередной в адрес "умнейшего"...
Доходы от продажи этой "чудо вакцыны" видимо будут направлены на решение внутренних социальных и экономических задач, так же как и доходы от продажи полезных ископаемых и уж точно не осядут в чьих то карманах...
"Они говорят, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но Путин не хочет ее использовать для лечения россиян – он предлагает ее миру, как еще одно гибридное оружие "разделяй и властвуй", – писала в Twitter Шимоните.
з.ы. а вообще с такими попапами, как и с рекламой, справляются блокировщики рекламы, а ты я смотрю сидишь на голом эдже
А что действительно стало сюрпризом, это то что, похоже, Германия начинает производство Sputnik-V.
Вот ссылка на немецкий Welt и его же перевод переводчикам Гугла:
https://www.welt.de/wirtschaft/article225610545/Russischer-Impfstoff-Sputnik-V-koennte-in-Sachsen-Anhalt-produziert-werden.html?fbclid=IwAR1Vwl3zdHuzKjU2mo_qU5PXJETjPODpKRaSD-9tr81swDRlb33bYEQvv7ohttps://www.welt.de/wirtschaft/article225610545/Russischer-Impfstoff-Sputnik-V-koennte-in-Sachsen-Anhalt-produziert-werden.html?fbclid=IwAR1Vwl3zdHuzKjU2mo_qU5PXJETjPODpKRaSD-9tr81swDRlb33bYEQvv7o
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=ru&u=https://www.welt.de/wirtschaft/article225610545/Russischer-Impfstoff-Sputnik-V-koennte-in-Sachsen-Anhalt-produziert-werden.html?fbclid=IwAR1Vwl3zdHuzKjU2mo_qU5PXJETjPODpKRaSD-9tr81swDRlb33bYEQvv7ohttps://translate.google.com/translate?sl=de&tl=ru&u=https://www.welt.de/wirtschaft/article225610545/Russischer-Impfstoff-Sputnik-V-koennte-in-Sachsen-Anhalt-produziert-werden.html?fbclid=IwAR1Vwl3zdHuzKjU2mo_qU5PXJETjPODpKRaSD-9tr81swDRlb33bYEQvv7o
Называется SOBERANA.
Которую разработали в кратчайшие сроки кубинские медики и их ученые.
А теперь сравните потенциалы вышеперечисленных гигантов мировой экономики и геополитики с возможностями обложенной со всех сторон санкциями и блокированной Кубы, чтобы понять насколько развита медицинская система на Кубе.
Которую не зря много лет считали одной из лучших в мире.
Проблема только в производственных мощностях. К сожалению, нам даже самим их не хватает. Всё производство придётся передавать на субконтракт в другие страны.
Всего хватает уже, другое дело., что некоторые граждане РФ долго раздумывают, прививаться нет(потому что в любой момент есть возможность, пойти и привиться, в больничке еще и поблагодарят за вашу инициативу, и мандаринку какую нибудь выдадут)., излишки отправляют.
Нет у нас достаточных мощностей. 5 млн. доз в год можем только производить сейчас. Путин даже к Макрону обращался с предложением организовать производство во Франции. И, к Меркель - с тем же предложением. Тот же "Блумберг" пишет, что в Турции уже завод строят.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poprosil-makrona-pomoch-s-proizvodstvom-vakciny-ot-covid-1029795185https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poprosil-makrona-pomoch-s-proizvodstvom-vakciny-ot-covid-1029795185
Вы от жизни отстали короче)
Ссылки годичной давности)
- на саммите в Париже, Путин заткнул за пояс Меркель и Макрона.
- Россия обошла США в гонке гипергиперзвукогого оружия.
- и про то что Россия догоняет США в мировом влиянии, несмотря на то, что ВВП России, составляет всего 8 от ВВП США.
И другие оды Путину.