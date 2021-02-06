Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа

Недавно делал пост, посвящённый 70-летию Константина Никольского. А сегодняшний пост посвящён юбилею другого легендарного музыканта — сегодня Сергею Чигракову, "Чижу", исполняется 60!
Никольского здесь я вспомнил не случайно, они схожи с Чиграковым по своему отношению к новым песням. В том смысле, что нет у них новых песен. Чиж последний авторский альбом с новым материалом выпустил 20 лет назад ("Гайдном буду"). Фразу "Новые песни пишет тот, у кого старые плохие" приписывают то Никольскому, то Чигракову. Уж не знаю насчёт достоверности, но в одном сложно не согласиться — старые песни у них действительно классные!
И сегодня я составил подборку авторских песен юбиляра. Подчёркиваю — именно авторских! Потому что Чиж частенько пел чужие песни, даже альбомы каверов выпускал. Так что таких суперхитов, как "О любви", "Пуля" и "Фантом" в этой подборке не будет — их написал не Чиж.
Ну и подборка, естественно, субъективная, то есть я ориентировался на свой вкус.
Начну со старой песни "Ты был в этом городе первым", которую он пел ещё с харьковским коллективом "Разные люди", до переезда в Питер и образования своей группы "Чиж и компания". Позже он пел её и со своей командой, но в альбомы не включал.
Лично для меня первой песней, после которой я запомнил музыканта с птичьим прозвищем, была "Вечная молодость". И она же была первой песней Чижа, которую я попытался подобрать на гитаре. Песня вошла в первый сольный альбом Чигракова, который так и назывался "Чиж" (1993). А концертные версии "Молодости" сопровождались длинными соло на барабанах и на гитаре.
После успеха сольной пластинки Чиграков создал группу "Чиж и компания", и первым альбомом команды стал "Перекрёсток" (1994). А одноимённая заглавная песня стала одной из самых популярных. Причём многие обвинили Чижа в плагиате — "Перекрёсток" похож на “Sensitive Kind” J.J.Cale, сам Сергей говорил, что песня просто написана под влиянием этого музыканта...
Следующий альбом ("О любви",1995) в основном состоял из каверов, но было и несколько авторских песен Чижа. Среди них — "Всё ОК".
По словам Сергея, написал он её очень давно, ещё во время службы в армии, и она, как правило, великолепно принималась в маленьких городах - потому что в каждом городе зрители думали, что речь идёт об именно их населённом пункте.
Если я иногда сажусь, чтобы просто поиграть на гитаре, без пения, то я чаще всего играю вступление к песне "Полонез" — очень нравится это соло. И сама песня — одна из лучших лирических вещей Чижа. Вошла в одноимённый альбом 1996 года.
Тема дороги — одна из главных в творчестве Чижа. Среди таких песен достойное место занимает композиция "Еду, еду". С альбома "Нечего терять" (1999)
И под конец - "На двоих", прекрасная песня с того же альбома. Поставлю не живую версию, а чей-то самодельный клип.
Отличного музыканта - с днём рождения!
Источник:
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Автор этой песни неизвестен. Ранее её исполняли многие. В т.ч. "Коммунизм"