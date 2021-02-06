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Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа

Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа (1 фото + 7 видео)

Автор:
06 февраля 2021 12:08
Метки: музыкант   творчество   юбилей   
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Недавно делал пост, посвящённый 70-летию Константина Никольского. А сегодняшний пост посвящён юбилею другого легендарного музыканта — сегодня Сергею Чигракову, "Чижу", исполняется 60!

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Метки: музыкант   творчество   юбилей   
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8  комментариев
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749
Андрей 2 часа назад
"Фантом" тоже не плохая песня...
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nnm Андрей 2 часа назад
Фантом, это не авторская песня Чигракова.
Автор этой песни неизвестен. Ранее её исполняли многие. В т.ч. "Коммунизм"
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4k
hairov 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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214
arcush 16 минут назад
Хорошей старости ему, доброй и светлой! Он достоин! Легенда!
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2k
Том Сойер 43 минуты назад
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38k
Александр 2 часа назад
А как же - Такие дела брат, Любовь?
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Александр 2 часа назад
Обожаю чижа, вообще все что поет, всегда мурашки от его песен, даже от перепевок.
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22
Buba_kastorkin 2 часа назад
Музыкантище!гайдном буду...
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