Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа

Никольского здесь я вспомнил не случайно, они схожи с Чиграковым по своему отношению к новым песням. В том смысле, что нет у них новых песен. Чиж последний авторский альбом с новым материалом выпустил 20 лет назад ("Гайдном буду"). Фразу "Новые песни пишет тот, у кого старые плохие" приписывают то Никольскому, то Чигракову. Уж не знаю насчёт достоверности, но в одном сложно не согласиться — старые песни у них действительно классные!

И сегодня я составил подборку авторских песен юбиляра. Подчёркиваю — именно авторских! Потому что Чиж частенько пел чужие песни, даже альбомы каверов выпускал. Так что таких суперхитов, как "О любви", "Пуля" и "Фантом" в этой подборке не будет — их написал не Чиж.

Ну и подборка, естественно, субъективная, то есть я ориентировался на свой вкус.

Начну со старой песни "Ты был в этом городе первым", которую он пел ещё с харьковским коллективом "Разные люди", до переезда в Питер и образования своей группы "Чиж и компания". Позже он пел её и со своей командой, но в альбомы не включал.